A seguir: Vitalik Buterin señala a estos tokens de Ethereum como los más interesantes de la red

Es la cara visible y el máximo referente de Ethereum, pero Vitalik Buterin también opina sobre los proyectos, criptos y tokens que le resultan interesantes

Varias de los tokens de Ethereum que han captado el interés de Vitalik Buterin tienen una finalidad social. En vez de ser meramente instrumentos para hacer dinero o para favorecer a aquellas personas más acaudaladas, se trata de aplicaciones o plataformas que buscan mejorar diversos aspectos de la calidad de vida de las personas. A continuación, enumeraremos algunos sobre los que se ha pronunciado.

1. Proof of Humanity

Proof of Humanity (PoH) es uno de los proyectos preferidos de Buterin dentro del ecosistema de Ethereum, tal como comentó tras su visita al país en diciembre de 2021. De hecho, él mismo tiene un perfil verificado y compró en su momento el equivalente a 50 ethers (ETH) en el token nativo de PoH para quemarlo, lo que hizo volar su precio en pocos minutos.

Proof of Humanity es un proyecto que se basa en la confirmación de la identidad de las personas y las vincula con direcciones de Ethereum. Para ello, el usuario que solicita el registro debe brindar información personal, la cual luego ha de ser respaldada por otro usuario ya validado. Con esto, se confirma que se trata de una persona real.

Además, la plataforma tiene un token nativo denominado UBI (Universal Basic Income o «ingreso universal básico») que se distribuye a razón de uno por hora entre los usuarios registrados en ella. Ideológicamente, esto se basa en el concepto de que todos los individuos merecen tener un ingreso, aunque sea mínimo, por el solo hecho de ser humanos. En la conferencia de Buterin en Buenos Aires, uno de los moderadores de la charla fue Santiago Siri, el argentino creador del token UBI.

«Proof of Humanity es una de las piezas necesarias de la infraestructura que puede hacer que Ethereum sea una especie de lugar más inclusivo», dijo el desarrollador en la capital argentina en aquella ocasión.

2. Kleros

Kleros es un protocolo descentralizado de mediación del que Buterin se ha declarado «fan» en su charla en Argentina. Kleros comparte fundadores con PoH, y son el argentino Federico Ast y el francés Clément Lesaege.

Kleros busca democratizar la justicia a partir de la introducción de jurados anónimos e incomunicados entre sí. Estos expertos son quienes se encargan de tomar decisiones sobre temas específicos.

Para asegurar que su actuación sea honesta y responsable, se requiere que depositen tokens Pinakios (PNK) en staking; si su voto coincide con el de la mayoría, reciben una recompensa, y si no, pierden lo depositado. Sus votos se registran en la cadena de bloques a través de una firma con su wallet de Ethereum.

Kleros tiene como objetivo principal resolver disputas «de la nueva economía», como se destaca en su sitio web. Esto remarca la idea expresada recientemente por Vitalik Buterin sobre el impacto real que deben tener las cadenas de bloques, que deben facilitar la vida de las personas y no solo servir para el intercambio de activos de poca utilidad más allá de hacer dinero.

3. Loot Project

En inglés, loot quiere decir «botín». Y eso es precisamente lo que ofrece Loot Project, 8.000 bolsas de tokens no fungibles (NFT) que contienen artículos para RPG (juegos de rol) y se pueden utilizar en los tan populares juegos NFT o P2E (Play-to-Earn o «jugar para ganar») de la actualidad.

Según los artículos que contenga, una bolsa puede ser más valiosa o más rara que las demás. Lo curioso, sin embargo, es que estos se visualizan únicamente en formato de texto, como se ve en la imagen a continuación.

Loot Project, al ser un proyecto de desarrollo de token ERC-721 o no fungibles, está basado en un contrato inteligente en Ethereum. Más allá de esto, también tiene una «filosofía» compartida con la cadena de bloques. Como explica uno de sus desarrolladores en Twitter, la premisa básica es que no es el creador quien se encarga de aumentar el valor en torno a un NFT, sino el propio coleccionista.

Los NFT de Loot son solo texto, nada más

Para ser más concretos, este desarrollador que se identifica como tandavas.eth explica que con el esquema tradicional el creador vendería una casa (el NFT) y se encargaría de mejorar el barrio (el ecosistema) para que esta valga más. Con el modelo de Loot, lo que se venden son ladrillos (los NFT) para que cada usuario construya lo que desee con ellos.

Básicamente, esto se compara con la red Ethereum, según el autor del tuit. La cadena de bloques creada por Buterin es de código abierto y permite que cualquiera desarrolle aplicaciones, protocolos, plataformas y más sobre ella. Es decir, otorga los ladrillos (o los cimientos incluso) para que se construya sobre ella.

Lo que Vitalik Buterin remarcó en un tuit en septiembre de 2021 es justamente esa «filosofía» de Loot. Al respecto, el cofundador de Ethereum explicó que "prácticamente todo lo que alguien invente ‘existe’, pero lo que importa es hasta qué punto otras personas pueden construir sobre ello".

4. Starkware

En el caso de Starkware, no hay declaraciones de Vitalik Buterin acerca de su interés en el proyecto. No obstante, lo ha manifestado no a través de palabras, sino de acciones, ya que el ruso-canadiense tiene participación corporativa en la empresa, según él mismo contó en un intercambio de preguntas y respuestas con usuarios de Reddit en febrero de 2018.

¿Y qué es Starkware? Se trata de una compañía que ofrece soluciones de escalabilidad y seguridad para aplicaciones desarrolladas en Ethereum. Los proyectos insignia de esta compañía son el rollup de tipo ZK denominado StarkNet y el motor de escalabilidad StarkEx.

Los casos de uso de estas soluciones incluyen el comercio spot de criptomonedas, acuñamiento y comercio de NFT, comercio de derivados y creadores de mercados automáticos, entre otros, se describe en el sitio web de Starkware.

La publicación de Reddit en la que Vitalik "confesó" en qué proyectos ha invertido

Vitalik Buterin se ha manifestado en diversas oportunidades acerca de las soluciones de segunda capa (layer 2 o L2) en la red de Ethereum. Ya desde 2020, el cofundador de la red veía en estas soluciones de L2 una vía para escalar la capa principal, al menos hasta la concreción de Ethereum 2.0.

Posteriormente propuso la idea de migrar los NFT a estas segundas capas, para evitar así problemas como la gran congestión que tuvo la red en 2021, en pleno auge de estos tokens.

5. Uniswap

Uniswap es un exchange descentralizado (DEX) basado en Ethereum. Su creación y puesta en línea data de 2018, y como se detalla en el propio sitio del proyecto, surge a partir de una idea de Vitalik Buterin descrita en una publicación en su blog.

De nuevo, no hay una aparición pública de Vitalik en la que exprese abiertamente su «fanatismo» por Uniswap, pero sí se ha tomado el tiempo de publicar en el foro de gobernanza del DEX, por lo que se entiende que es un proyecto que no solo avala, sino que además le interesa mejorar y potenciar.

En esa oportunidad, en mayo de 2021, este medio reportó que Buterin sugería que el token de Uniswap (UNI) se volviera un oráculo. Es decir, un sistema que introduzca datos del mundo real, como el valor de una divisa o un activo, en un protocolo de la cadena de bloques.

Al fin y al cabo, Uniswap asegura cumplir con todos los principios básicos de Ethereum, como describe el artículo citado en su blog. Entre estos, destacan que es descentralizado, resistente a la censura, seguro y no depende de permisos para operar en el exchange. Este último punto, sin embargo, ha tenido sus lagunas, ya que algunos tokens fueron removidos del sitio web de Uniswap —no de su protocolo— por una decisión de la empresa que desarrolla el DEX.

6. MakerDAO

MakerDAO, organización autónoma descentralizada que es responsable de la stablecoin DAI, es el principal referente en cuanto a protocolos de finanzas descentralizadas en Ethereum.

De acuerdo con datos de DeFi Pulse, en este protocolo hay u$s 16.530 millones depositados, una estadística que se denomina valor total bloqueado o TVL, por sus siglas en inglés. Su dominancia en este mercado supera el 20%, según la misma fuente.

Teniendo esto en consideración, es imposible pensar que Vitalik Buterin no se haya expresado al respecto. En una entrevista publicada en agosto de 2020, dijo estar «verdaderamente impresionado con MakerDAO», al que describió como «un sistema de contratos inteligentes que emite una criptomoneda atada al valor del dólar, pero no depende en absoluto de ningún banco ni nada de ese estilo».

Lo destacable de esto, dijo Vitalik, no es la idea, que ya había estado circulando por años. «Lo importante es que realmente lo hicieron y funciona, y ha estado funcionando por más de un año», aseguró en ese momento.

Además, mencionó la posibilidad de extender este modelo de criptomoneda estable para tener exposición a otros activos, índices de precios para el consumidor e índices de bienes raíces, entre otros. Eso, finalmente, fue concretado y actualmente DAI es una stablecoin multicolateralizada, indicó Criptonoticias.

Finalmente, en un intercambio de ideas en Twitter, Vitalik incluso defendió a MakerDAO cuando un usuario criticó a las aplicaciones descentralizadas. «MakerDAO funciona muy bien», escribió.