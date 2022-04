Boom de loterías y juegos online: por qué ya hay más de ocho empresas que te regalan plata por jugar

En Capital Federal, Buenos Aires y otras 11 provincias se regularon los juegos de azar online, que ofrecen diferentes propuestas para captar apostadores

Los juegos de azar online son una tendencia que llegó con fuerza tanto a la Ciudad como a la Provincia de Buenos Aires, donde varias casas de apuestas se sumaron a la competencia para ganar su porción de un mercado prometedor.

Además del AMBA, la modalidad también fue aprobada en Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, San Luis, Neuquén, Tucumán, Río Negro y Santa Cruz. Y promete seguir expandiéndose.

Según expresan a iProUP desde la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA), además de las ocho empresas habilitadas, aparecieron nuevos interesados, manifestando su intención por participar de este negocio que comenzó a autorizarse en diciembre.

"Una vez que la operación esté consolidada, la proyección recaudatoria es de unos $600 millones por año. Se trata de una estimación inicial, ya que es la primera vez que se está implementando este sistema de juego en línea en la Ciudad", afirman desde LOTBA.

Esta estimación no resulta exagerada: según datos oficiales de la entidad, en CABA se recaudaron $9.591 millones en 2021 provenientes de los diversos segmentos del juego offline o tradicional.

¿Cuáles son las empresas y qué ofrecen?

El negocio del juego online seduce no sólo a empresas ya consolidadas en el "azar tradicional", sino también a gigantes globales del juego online. En Capital Federal ya obtuvieron luz verde:

Codere

B-play (Boldt)

Super 7

bet.ar

Betway

Bettson (Betsson Malta Holding Limited - Casino de Victoria SA)

Betwarrior (Casino Buenos Aires, Hipódromo de Palermo y Casino Club)

Bet365

Según establece la propia regulación, cada operador internacional debe contar con un socio local. Aunque la "letra chica" varía de un distrito a otro.

En este punto, Shai Rozenbit, jefe de e-gamming de Super7, señala a iProUP que "por el momento, la Provincia tiene un esquema de licencias fijas, contrario a lo que sucede en la Ciudad, que no limita la cantidad de operadores" que pueden coexistir.

A raíz del alto crecimiento del juego online, a nivel global se lanzó el dominio ".bet" (por la palabra inglesa bet, que significa "apuesta") para identificar las plataformas habilitadas para tal fin. A nivel local, Nic.ar, dependiente de Cancillería, hizo lo propio con "bet.ar" destinado a las agencias autorizadas en el país.

Las plataformas ofrecen bonos de bienvenida para atraer apostadores

Como se trata de un negocio incipiente, las diferentes plataformas ofrecen diferentes promociones "de bienvenida" para atraer a los apostadores:

Bono de $500 de regalo

Reintegro de hasta el 100% del depósito inicial (tope de $5.000) en apuestas deportivas

En caso de la Fórmula 1, la posibilidad de recuperar hasta $2.000 para quienes no acierten su pronóstico

El catálogo de juegos y apuestas es amplio, ya que incluye diferentes propuestas para satisfacer el gusto del cliente virtual:

Casino: ruleta, black jacky tragamonedas (slots)

En vivo: pókery bingo en video

Apuestas deportivas: fútbol,básquet o F1, entre otras

A la hora del pago, se puede utilizar por tarjeta de crédito, transferencia bancaria o Mercado Pago. Los diseños de las páginas son coloridos, replicando la estética del casino y las desaparecidas salas de videojuegos al estilo Sacoa.

¿Cómo se arranca a jugar online?

Guillermo Gabella, gerente de Prensa y Difusión y director de Legales de Boldt, afirma a iProUP que "la registración es muy simple y permite utilizar cualquiera de nuestros verticales de juego, en función de las propias inquietudes del usuario. La oferta es atractiva y diversa".

Además, Rozenbit, de Super7, señala a iProUP que en su plataforma hay un monto mínimo para apostar que depende del juego: "En algunos casos puede ubicarse por debajo de los $5 ". Pero este criterio no es uniforme: en otras empresas, la apuesta mínima ronda los $500.

El ejecutivo aclara que esa cifra "no es un factor tan interesante a analizar, porque la apuesta mínima de un juego -excepto en algunos- es solo un hecho en una cadena o sección del juego".

Si bien la legislación no impone ningún tope a los premios, Rozenbit, indica que "los jugadores deben establecer su propio límite de apuesta, para cumplir con el 'juego responsable' y cuidar al apostador. Esos límites los fija el usuario al crear su cuenta y puede modificarlos cuando lo desee".

Presente y futuro del juego online

A modo de balance inicial, tanto Rozenbit como Gabella coinciden en que la respuesta del mercado en estos pocos meses desde que se reguló el juego ha sido muy satisfactoria.

Respecto al perfil de los usuarios, Gabella afirma que es indudable es que "el público más involucrado es joven, lo cual estimo que está relacionado con su familiaridad y manejo de tecnologías".

Por su parte, Rozenbit considera que "depende del juego y mercado vertical, pero obviamente hay un condicionamiento, propio de la industria, en el que la persona que juega debe ser mayor de 18".

El ejecutivo remarca que "durante el registro, debe cargar su documento. Tenemos un sistema de verificación de identidad, como nos exige el ente regulador (LOTBA): el juego online es nominado y la persona es identificable, debe estar logueada para apostar y físicamente en la Ciudad de Buenos Aires".

"Nosotros operamos en Capital Federal y en Chaco, con otro sitio de apuestas y otra marca. Si el apostador está ubicado en otra provincia, el sistema lo detecta y le impide apostar", asegura.

Los apostadores pueden configurar límites de pérdida para jugar de manera responsable

Al analizar la potencialidad del negocio, Rozenbit dice que ya existía un mercado sobre el cual enfocarse, y que al regularse la actividad existen grandes posibilidades de expansión.

"Existe una realidad del sector: había empresas locales y extranjeras que operaban de manera no autorizada. Es decir, un público que ya jugaba y tenía opciones ilegales, con procesos más engorrosos y sin garantía de pago, porque no estaban regulados ni aprobados por un ente. Por lo tanto, esos fondos no estaban resguardados", revela.

"Fuimos a buscar a ese mercado y a comunicarle que ahora tiene una alternativa de juego legal, regulada. Otro público al que apuntamos es el de gente que nunca apostó, por desconocimiento o por falta de comunicación de las empresas que operaban ilegalmente ", añade.

Por su parte, Gabella, de Boldt, también considera que si bien "está mucho más difundido y maduro el negocio del juego físico, hasta la aparición de licencias oficiales existía un mercado clandestino y un público que tiene experiencia y está familiarizado con el juego online".

A modo de balance, el directivo remarca que "es muy prematuro evaluar un mercado que recién estamos conociendo, pero somos muy optimistas porque tenemos un buen producto, una excelente reputación en el sector y lo que estamos recogiendo de los jugadores nos impulsa a considerar que estamos por buen camino".

"Debemos consolidar lo que logramos, sumar la operación para la provincia de Buenos Aires que está casi lista. Luego trataremos de obtener licencias en otras provincias y países de la región".

En la misma sintonía, Rozenbit también pondera la recepción de los usuarios. "Hasta el momento, hemos tenido una muy buena respuesta del público, excelentes números y gran aceptación por parte de la gente que ingresa y se registra, juega y vuelve a elegirnos", concluye.

Así, las empresas locales apuestan a expandirse en el país y lograr un "cartón lleno" para Argentina: que estas soluciones también se puedan expandir al resto de Latinoamérica.