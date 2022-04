Un marketplace de NFT argentino es la ganadora de Acelerar España

Se trata de la quinta edición de la iniciativa que tiene como objetivo acompañar la internacionalización de startups argentinas en Europa

Enigma.art, la primera plataforma de activos digitales y experiencias de criptoarte de artistas masivos de hispanoamérica, es la ganadora de la quinta edición de Acelerar España, organización liderada por Leandro Sigman que tiene como objetivo acompañar la internacionalización de startups argentinas en Europa.

"Nos llena de orgullo haber sido elegidos por Acelerar España, una verdadera referencia para todo el ecosistema emprendedor de la Argentina y Latinoamérica. A sólo cuatro meses de nuestro lanzamiento, este premio consolida la evolución de Enigma.art y nos estimula a seguir innovando en profundizar el vínculo de artistas y fanáticos en Hispanoamérica, a través de la tecnología y el criptoarte. Este hito nos permite empezar a explorar también nuestra expansión en distintos mercados europeos", comentó , CEO y CoFounder de Enigma.art.

Enigma.art fue seleccionada como ganadora entre 15 startups junto con Ucrop.it, una startup agtech, por un jurado presidido por Elisa García Grande, Executive Director en Invest In Spain, y compuesto por: Eduardo Petrossi, Consejero Delegado de Mahou; Borja Vazquez, cofundador de Scalpers; Miguel Santos, fundador y CEO de Technisys; Andrés Saborido, Global Managing Director de Wayra; Martín Umaran, Cofundador y Chairman EMEA de Globant; Marco Bressan, Group Head of Data & Analityca de UniCredit; Carlos Blanco, Co Founder de Encomenda y Chairman de Nuclio; y Luis Marques Defoin, Media Director de Google España.

La plataforma ya cuenta con NFT de gran cantidad de artistas

Además, y durante una semana previa a la selección de las startups ganadoras, emprendedores de las 15 empresas finalistas pudieron establecer un fuerte vínculo con grandes referentes del mundo empresarial español y ampliar su red de contactos. Por ejemplo, Martin Varsavsky, Santi Siri, Tomi Pierucci, Beatriz González de Seaya Ventures, y María Benjumea de South Summit, entre otros.

"Sensacional semana vivimos en Acelerar España. Impresionante el nivel de emprendedores y startups argentinas. Los 14 finalistas, todos increíbles. Felicitaciones Enigma.art y Ucrop.it. A la nueva camada de Acelerar sepan que cuentan con nuestra ayuda", expresó Leandro Sigman.

Enigma.art llegará a España

Desde mayo próximo, el proceso de aceleración de Enigma.art se extenderá hasta noviembre de este año, cuando el equipo se establezca en Madrid junto con Acelerar España para integrarse al ecosistema español, validar su modelo de negocio y así poder alcanzar sus primeros contratos en Europa y formará parte del #SouthSummit 2022.

Los socios co-fundadores de Enigma.art son los argentinos Facundo y Manuel Migoya y Matías Loizaga, quienes trabajan en alianza con las productoras Popart Music, Lauria Entertainment y Pepo Ferradas. La plataforma tiene además un vínculo estratégico y de inversión de parte de Ripio, empresa pionera en el ecosistema cripto de América Latina.

Desde su lanzamiento, Enigma.art ya presentó colecciones de NFTs de Nicki Nicole, Babasonicos, Duki, Soda Stereo-Gracias Totales, Bizarrap, Los Fabulosos Cadillacs y Los Auténticos Decadentes, además de haber iniciado una alianza con los festivales Vive Latino y Tecate Pa’l Norte, en México.

Ser socios de los artistas

Recientemente la firma confirmó la salida de herramientas inéditas, que marcarán un hito de innovación en la industria del entretenimiento en la región.

La startup argentina fundada por los hermanos Manuel y Facundo Migoya junto a las empresas PopartMusic y Lauria Entertainment, presentó Fractional y Mixer, nuevos formatos de NFTs en el que los usuarios pueden relacionarse con la música de sus artistas favoritos de una manera innovadora:

invertir en regalías futuras de canciones (y compartir así con los músicos los beneficios económicos de su obra)

escuchar los distintos tracks que conforman las canciones

posibilidad de hacer sus propias versiones

Se trata de desarrollos tecnológicos originales de Enigma.art, basados en la blockchain, explicaron desde la firma en diálogo con iProUP.

Enigma.art presenta dos nuevas propuestas disruptivas para que los fans puedan asociarse a sus artistas favoritos

Con el lanzamiento de un nuevo tema, los artistas pueden poner a la venta una colección de Fractional NFTs que corresponde a un porcentaje de las regalías por reproducciones en las plataformas de streaming.

Al comprar el/los activo/s digital/es, los usuarios se pueden transformar en socios de los artistas y, junto con ellos, obtienen ingresos según el éxito de la canción.

A su vez, el usuario puede volver a vender el Fractional NFT en el marketplace de Enigma, una transacción en la que los artistas también obtienen ingresos directos con la tecnología de contratos inteligentes.