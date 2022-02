BBVA invirtió u$s300 millones en esta fintech brasileña: ¿se viene un nuevo unicornio?

El banco español BBVA lideró la ronda de inversión de este neobanco brasileño, la cual se aplicará en tecnología, marketing y productos

La fintech brasileña Neon obtuvo u$s 300 millones en una ronda Serie D liderada por el banco español BBVA. Esta nueva recaudación hizo que la cifra de inversión en la empresa llegue a u$s 700 millones, y si bien no reveló su valoración, se dijo que ya es de más de u$s 1.000 millones.

Planes de inversión

Según Jean Sigrist, presidente del consejo de administración de Neon, esta ronda no se trata de una ronda previa a la OPI: "no tenemos un plan concreto de cuándo haremos una OPI".

Y añdió: "Con el crecimiento acelerado que hemos logrado constantemente y a medida que ganamos más y más escala, la OPI se convierte en una forma natural de ampliar el acceso a los mercados de capitales".

La firma aseguró que invertirá los recursos en tecnología, marketing y productos. Creado en 2016 por Pedro Conrade, Neon afirmó que triplicó los ingresos el año pasado tras llegar a 15 millones de clientes, de los que el 88% proceden de clases de bajos ingresos.

La fintech informó que mueve más de 5.800 millones de reales al mes en transacciones y espera más que duplicar los ingresos para 2022 lanzando nuevos productos basados en Democredit, su plataforma de inteligencia artificial para la concesión de créditos.

El fundador reveló que la nueva financiación permitirá a Neon "servir a más y más trabajadores brasileños. Con el apoyo global de BBVA y su experiencia en digitalización y crédito tendremos avances aún mayores".

En enero de este año, Neon firmó un contrato para adquirir la financiera Biorc, aún sujeto a la aprobación del Banco Central de Brasil. Esta será la cuarta adquisición para la startup, que en 2019 compró MEI Fácil.

En 2020, la empresa compró la correduría Magliano Invest y la fintech de préstamos de nómina ConsigaMais+

Así fueron las rondas de Neon:

Serie A - Propel Venture Partners, Monashees, Quona Capital y Flourish Ventures invirtieron u$s 13,8 millones en mayo de 2018.

Serie B - General Atlantic, Banco Votorantim, y algunos accionistas de Propel Venture Partners invirtieron u$s 77 millones en noviembre de 2019.

Serie C - General Atlantic e inversionistas de BlackRock, Vulcan Capital, PayPal Ventures, Endeavor Catalyst y Propel invirtieron más de u$s 310 millones en septiembre de 2020, según informó el sitio Bloomberglinea.