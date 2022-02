Uno a uno, los países donde más se ha consolidado el negocio fintech en la región

Han sido dos años de un importante desarrollo del sector fintech tanto en la Argentina como en la región: estos son los países que más se destacan

EY presenta la Guía de Negocios FinTech 2021/2022. Este completo documento, da a conocer información sobre la industria, las perspectivas de los reguladores, los principales aspectos legales, financieros y contables para desarrollar negocios FinTech en Argentina y en la región. Aquí un breve resumen por país de los aspectos más destacables:

Brasil

En este país el número de FinTech de 2015 al 2021 aumentó de 474 a 1.174, representando el mercado FinTech más grande de América Latina. No obstante, tiene casi 60 millones de personas no bancarizadas, de un total de 210 millones de habitantes, por lo que subsiste una gran oportunidad en aspectos de inclusión financiera.

Durante la pandemia, las FinTechs han brindado apoyo para acceder a los bonos entregados por el gobierno. En el caso de Brasil, Mercado Pago de Mercado Libre tomó una gran relevancia, pues ha aumentado más de 3,5 millones de usuarios desde el inicio de los "auxilios de emergencia" otorgados durante la pandemia. Por otro lado, el Banco Central de Reserva de Brasil ha brindado gran apoyo al ecosistema, actualizando su sistema nacional de pagos, pues actualmente las empresas FinTech y los bancos están utilizando PIX (Sistema Nacional de Pagos Instantáneos) como herramienta para integrar las transacciones y mejorar la dinámica competitiva entre los bancos brasileños. Además, el Banco Central de Brasil planea que PIX pueda ser utilizado para transferencias internacionales en el 2022 o 2023.

Uruguay

Uruguay no es ajeno a las tendencias globales. El exponencial desarrollo tecnológico que se ha producido durante los últimos años, junto con la aparición de nuevas tecnologías y modelos de negocio, está generando desafíos y oportunidades en la industria de los servicios financieros del país.

Según el índice global "Global Fintech Ranking"(el cual puntúa a cada país en base a tres indicadores: el número de empresas Fintech que posee, la calidad de las mismas y el entorno empresarial local) llevado a cabo por Findexable, Uruguay se posicionó entre los 20 mejores países del mundo en esta categoría, al alcanzar el lugar 17. Además, Uruguay fue el país que más creció en términos de desempeño de Fintechs en el periodo de un año, escalando 46 posiciones para pasar del lugar 63 en el ranking de 2020 al 17 en 2021 y posicionándose en el ranking global Fintech como el segundo país latinoamericano con mejor desempeño, solo por detrás de Brasil. Este gran salto para Uruguay se explica principalmente por el logro de la empresa d-local y su salida en la bolsa de Nueva York, así como también por los casos de empresas Fintech exitosas del país como: Paganza, Prex, Micheque, Prometeo y la firma de criptomonedas Ripio, entre otras.

Por último es importante destacar que el BCU impulsa el programa "NOVA", un ámbito que facilita los procesos de innovación en el sistema financiero, a través de tres iniciativas asociadas: la creación de un observatorio, una oficina y un nodo de innovación, además de realizar también un Fintech Fórum. NOVA es un espacio de diálogo abierto entre especialistas, emprendedores y reguladores para pensar en el futuro y contribuir a crear valor para los usuarios del sistema financiero, poniendo foco en la estabilidad y la protección del usuario para potenciar la eficiencia y la accesibilidad de los servicios. En diciembre 2021 emitió el marco conceptual para el tratamiento regulatorio de los activos virtuales en Uruguay.

Argentina

En Argentina, continúa la etapa de crecimiento FinTech, con importantes oportunidades, pero con ciertas alertas y las nuevas regulaciones emitidas por el Banco Central de Reserva de Argentina. No obstante, si bien la digitalización de los pagos creció de manera significativa, aún hay un gran espacio para seguir creciendo. Hoy cerca del 70% de los pagos se hacen en efectivo, esto como consecuencia de varios factores: educación financiera y costumbres, carga impositiva, costos del canal (con tendencia a la baja por la apertura del mercado de pagos y transferencias 3.0), entre otros motivos.

Además, sigue existiendo un mercado amplio no bancarizado y una demanda insatisfecha de estos servicios referidos a billeteras digitales, tarjetas, así como también, otras verticales menos explotadas y con bastante potencial, tales como el Financial Management, Insurtech, préstamos, no solo para individuos sino también para empresas PyMES. Por otro lado del informe surge, que se ha observado mayor frecuencia de las alianzas entre entidades financieras tradicionales, digitales o Fintech con otros actores del ecosistema de negocios (ej. e-commerce, retailers, telcos, otros) con el objetivo de explorar nuevas formas de generar servicios.

Chile

Es el país con el mayor nivel de bancarización de Latinoamérica, con un 74% de su población con actividad en banca. Los pagos con tarjeta aumentaron en 38.4% respecto al volumen y 9.6% en monto en el 2020. Sin embargo, cabe destacar que durante el 2019 y 2020 el número de clientes de las FinTech creció más del doble y en línea con ello, el país evalúa un proyecto de Ley FinTech, que tiene como objetivo entre otras materias, otorgar un marco jurídico y reglamentario a las plataformas de financiamiento colectivo (Crowdfunding) y otras actividades FinTech relacionadas al mercado de valores; así como la regulación de las finanzas abiertas u Open Finance.

En cuanto al crecimiento, el 93% de las FinTech pretende expandirse a otras regiones, optando por elegir países de Latinoamérica, siendo México la primera opción para el 45% de emprendimientos FinTech.

Perú

Actualmente (de acuerdo con un estudio realizado por la Central de Riesgo Equifax y por el Centro de Innovación Emprende) existen aproximadamente 168 FinTechs en Perú. Esto representa un crecimiento de 14% respecto a las FinTech del año anterior. De acuerdo con dicho estudio, las verticales líderes en el país son las de préstamos, casas de cambio y pagos.

No sólo ha existido crecimiento por parte de las FinTech, sino que también las empresas supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP han reportado alrededor de 200 nuevos cambios importantes asociados a productos y servicios digitales. Sobre ello, se destaca que los cambios no solo comprenden iniciativas propias sino también alianzas con startups que facilitan la transformación digital de productos y procesos.

En cuanto a inversión, las startups peruanas lograron levantar 46 millones de dólares de capital en el 2020 según datos recopilados por PECAP, de los cuales un 18% fue invertido en FinTech.

México

En México se han venido desarrollando diversos esquemas en un número importante de empresas, tanto nuevas, como existentes, que desarrollan actividades novedosas relacionadas con tecnología pero que no caen estrictamente en alguno de los supuestos correspondientes a las instituciones de Tecnología Financiera y, por ende, no son reguladas. Estas se encuentran en diversos ámbitos comerciales. Es claro que, ante el desarrollo tecnológico y la creatividad comercial y financiera, varios modelos híbridos habrán de presentarse.

Colombia

Colombia se caracteriza por continuar su crecimiento entre los principales países con mayor desarrollo en el ecosistema FinTech. El país cerró el primer trimestre de 2021 con un crecimiento en su ecosistema del 26% superior a 320 empresas, las cuales generan alrededor de 9,300 empleos. La pandemia dio un impulso exponencial a este crecimiento potencializando principalmente los segmentos de: Créditos y pagos digitales. Con la participación del 35% y 30% respectivamente. El auge de estos dos segmentos ha contribuido de forma positiva a disminuir el impacto de la crisis laboral generada por la pandemia. Sin embargo, aún es necesaria una actualización de las normativas legales para soportar los procesos jurídicos que se entablen por contratos y servicios digitales.

El avance tecnológico y sus consecuencias positivas nos permiten acercarnos cada vez más a la inclusión financiera en toda la región. Es fundamental que los reguladores avancen a la velocidad de la industria para lograr operaciones más exitosas, confiables y rápidas, indicó El Observador.