Uruguay quiere transformarse en un "hub cripto" en Latinoamérica

El CEO de InBierto, Adolfo Varela, lideró la reunión con empresarios del ecosistema cripto, donde reiteraron su apuesta por la stablecoin USDT

Tras el éxito de los cajeros de criptomonedas instalados en Uruguay, empresarios realizaron el foro "Cripto en Uruguay: ¿En qué estamos?", donde abordaron el potencial de crecimiento de las criptomonedas en el país, su capitalización de mercado y su adopción como método de pago.

El CEO de InBierto, Adolfo Varela, manifestó su entusiasmo al Portal Montevideo: "Creemos que va a ser muy buena, según lo que anunció hace poco el Banco Central y va a permitir que se replique lo que pasó en otros lugares de Europa, donde se instalaron muchas empresas, se generaron muchos puestos de trabajo y millones de dólares en operaciones. Uruguay tiene las condiciones y las características para eso. Queremos que se regule, necesitamos que se regule y entendemos que el mercado lo necesita también".

Un placer compartir esta mesa con todo el equipo de @pugliainvita y @canal10uruguay Tiempo de hablar de cripto en Uruguay. pic.twitter.com/qYK5cOmhtJ — inBierto Criptodivisas (@inbiertouy) February 12, 2022

Es de recordar que InBierto fue la primera empresa en instalar un cajero de criptomonedas en Punta del Este, Uruguay, el cual tuvo más de mil transacciones se efectuaron a tan solo unas horas de su apertura, lo cual pronostica que ambas empresas instalarán más ATM durante el año.

Eso no fue todo, en su momento, InBierto enfatizó que en enero creció 1.200% el uso de su token Ferret (elaborado en conjunto con Urubit), y recordó que, con él, los clientes pueden operar con moneda local, y al mismo tiempo con Bitcoin y BNB. No obstante, apuntó que muchos ciudadanos todavía "sienten curiosidad" pero todavía "no se deciden" a utilizar las criptomonedas por desconocimiento o miedo a perder su dinero.

Uruguay explora el uso de la criptomoneda Tether

El CEO de InBierto aclaró que los nuevos cajeros, a instalarse en Uruguay, también aceptarán la criptomoneda Tether (USDT), pues consideraron que es la stablecoin con la tercera capitalización más importante del mercado, y reiteró que el país tiene el potencial de convertirse en un "hub cripto" en Latinoamérica.

Adolfo Varela, director y fundador de la empresa uruguaya InBierto

Adolfo Varela refirió lo siguiente: "Latinoamérica tiene sus complejidades, como el tema de la inflación, y Uruguay, que es un país estable, tiene posibilidad de desarrollo y escala de productos, puede ser la puerta de entrada a estos usos tecnológicos".

Respecto a su token Ferret, el empresario añadió que trabajan en aumentar la adopción del mismo, así como crear campañas para dar a conocerlo en el resto del país, a la par de que trabajan con el gobierno de Uruguay para encontrar una regulación favorable.

En la primera semana de febrero, InBierto anunció la instalación de tres cajeros automáticos en distintas ciudades en Uruguay tras el éxito que tuvo el cajero instalado en la ciudad de Punta del Este el pasado 7 de enero. Éste registró más de 10 mil transacciones en todo el mes, atrayendo el interés de la empresa en seguir invirtiendo en el país sudamericano, indicó Be[in]Crypto.