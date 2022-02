Bitcoin y toma de ganancias: aún se espera una resistencia en los u$s 45000

Los analistas dicen que el precio de Bitcoin está en la zona "para tomar ganancias", mientras muestra estar con un tope en los u$s 45.000

Los alcistas de BTC quieren confirmar el cambio de tendencia de esta semana, pero los analistas advierten que el precio de Bitcoin se encuentra en una zona de "toma de ganancias" en la que se espera que los u$s 45.000 sean la resistencia

El comportamiento del precio de Bitcoin (BTC) sigue tentando a los inversores y, una vez más, las preocupaciones sobre el estado de la economía mundial y el aumento de la inflación han provocado advertencias de que las próximas subidas de las tasas de interés de la Fed podrían hacer más daño que bien al estado del mercado.

Datos de Cointelegraph Markets Pro y TradingView muestran que el precio de BTC ha rondado el nivel de soporte de u$s 43.000 en las operaciones del 11 de febrero, después de subir un 20% desde el nivel de u$s 37.000 durante la semana pasada.

Gráfico de 1 día del par BTC/USDT. Fuente: TradingView

He aquí un vistazo a lo que los analistas esperan para BTC y el mercado de criptodivisas en general.

"Se espera un movimiento hacia los u$s 40,000"

La visión de los escenarios alcistas y bajistas relacionados con el precio de Bitcoin fue ofrecida por el trader de criptomonedas y analista seudónimo de Twitter 'Crypto_Ed_NL', quien publicó el siguiente gráfico que esboza dos posibles trayectorias del precio de BTC.

Gráfico de 4 horas del par BTC/USDT. Fuente: Twitter

Crypto_Ed_NL dijo: "Comprobando mi última gráfico con la situación actual. Nada ha cambiado. Esperando un movimiento hacia los u$s 40.000. El escenario alcista indica un rebote hacia los u$s 48.000. Los bajistas entran en juego cuando rompemos los u$s 40.000".

Una confluencia de niveles de resistencia para BTC

Bitcoin se encuentra ahora cotizando en un rango cada vez más estrecho en estos niveles actuales, en gran parte debido al "fuerte movimiento de u$s 12.000 desde los mínimos" del 4 de febrero, según un informe reciente de Delphi Digital, que señaló que BTC está actualmente "dirigiéndose a una resistencia en múltiples marcos temporales".

A medida que la acción del precio para BTC se dirige hacia una confluencia de resistencia diaria, semanal y mensual, los analistas de Delphi Digital sugieren que "todos los participantes del mercado estarán mirando esto como un potencial tope de precios" y que representa "un lugar lógico para esperar la actividad de toma de ganancias/reducción de riesgos debido a la confluencia de las zonas de resistencia y la velocidad y magnitud del movimiento desde los mínimos recientes".

Gráfico de 8 horas del par BTC/USD. Fuente: Delphi Digital

En cuanto a las áreas clave a tener en cuenta en el futuro, Delphi destacó una cantidad significativa de soporte para BTC en el rango de 40.000 a 41.000 dólares con el siguiente nivel de soporte, y por debajo de esa zona en los u$s 38.500.

Cuando se trata de la posibilidad de un movimiento más alto para BTC, Delphi Digital destacó la zona de 46.000 a 48.000 dólares como una gran área de resistencia.

El reporte señalaba lo siguiente: "Esta es la zona de oferta diaria, semanal y mensual que probablemente será un fuerte nivel de resistencia. Por encima de este nivel y probablemente veamos un apretón hacia los u$s 50.000".

Como nota positiva, el equipo de Delphi Digital también destacó el reciente repunte de las entradas institucionales en las últimas dos semanas "a medida que el mercado empezó a remontar".

Flujos mensuales de fondos para determinados grupos de productos de inversión en activos digitales. Fuente: Delphi Digital

Según Delphi Digital, Grayscale es el mayor actor en el campo institucional con "aproximadamente el 65% del AUM institucional", pero hay señales que indican que el sentimiento está empezando a cambiar.

Delphi Digital dijo: "Excluyendo BTC y ETH, Binance Coin (BNB), y los productos basados en BNB, han seguido atrayendo la mayor cantidad de AUM, pero el sentimiento institucional está empezando a favorecer a nombres alternativos como SOL".

Los alcistas podrían aprovecha este patrón clásico de trading

Una última perspectiva alcista para BTC en el futuro fue ofrecida por el analista de criptomonedas y usuario seudónimo de Twitter "IamCryptoWolf", que publicó el siguiente gráfico que esboza una posible trayectoria del precio deBitcoin.

Gráfico de 1 día del par BTC/USD. Fuente: Twitter

IamCryptoWolf dijo: "Todo el mundo pide u$s 46.000, ¿y si 50.000 --> 46.000 --> 60.000, imprimiendo un cabeza y hombros inversos?"

La capitalización total del mercado de criptomonedas actualmente asciende ahora a u$s 1,97 billones y el índice de dominio de Bitcoin es del 41.9%, indicó Cointelegraph.