Hagamos un recorrido por lo mejorcito y más vendido de NFT durante 2021

Los NFT se convirtieron en una palabra tan de moda en 2021 que incluso el diccionario Collins declaró la abreviatura como palabra del año

Detrás del término hay un mercado que se acerca a los 17.000 millones de dólares, según Cointelegraph Research. Y el mercado de NFT OpenSea es el responsable de procesar la mayor parte de estas transacciones, con un volumen de operaciones que ha superado recientemente los 10.000 millones de dólares.

El potencial de los NFT va mucho más allá del arte y abarca la música, los objetos de colección deportivos y los videojuegos, mientras que su utilidad abarca tanto la propiedad como el acceso exclusivo a funciones y características únicas.

Desde CryptoPunks y el collage de Beeple hasta NBA Top Shot y RTFKT, las siguientes colecciones destacaron no sólo por su número, sino por sus crecientes comunidades. Para terminar el año 2021, desde Cointelegraph dan un vistazo a las 10 mejores colecciones y ventas en NFTs de este año.

CryptoPunks, Larva Labs

Los CryptoPunks son los OG de los NFT, según DappRadar. La colección se lanzó allá por 2017 antes de que existiera el estándar ERC-721 de NFT. Larva Labs liberó los 10.000 punks de forma gratuita para los usuarios de Ethereum y, desde entonces, la popularidad y el valor de CryptoPunks en el mercado secundario se han disparado.

En junio de 2021, un punk alienígena se vendió en Sotheby's por 11,75 millones de dólares. En agosto, Visa adquirió un CryptoPunk de 150.000 dólares para su colección corporativa y la agencia de Hollywood UTA firmó un acuerdo para utilizar CryptoPunks en los medios de comunicación convencionales. En agosto de 2021 se alcanzó la cifra récord de 400 millones de dólares gastados en CryptoPunks en un solo mes. En septiembre, el cofundador de Reddit, Alexis Ohanian, asistió a la Gala del Met luciendo una insignia de CryptoPunks.

CryptoPunks ha visto el mayor volumen de negociación en OpenSea con 750.788,32 ETH (3.040 millones de dólares). Su valor creciente y su poder de permanencia la convierten en la principal colección de NFT.

Bored Ape Yacht Club, Yuga Labs

La colección con el segundo mayor volumen de operaciones en OpenSea es Bored Ape Yacht Club, o BAYC, con 261.814,84 ETH (1.050 millones de dólares).

El equipo principal detrás de Yuga Labs está formado por cuatro amigos que querían "hacer algunos monos aburridos, poner a prueba nuestras habilidades y tratar de construir algo ridículo" este año, según su sitio web. El artista principal detrás de BAYC es All Seeing Seneca. Como propietario de uno de los 10.000 simios aburridos, un NFT puede doblar como una tarjeta de miembro del Club Náutico y conceder acceso sólo a los miembros a THE BATHROOM, el Bored Ape Kennel Club y el Mutant Ape Yacht Club, o MAYC.

En septiembre, Sotheby's vendió una colección de 107 BAYC NFT compuesta por 101 Bored Apes y seis Mutant Apes por 24,4 millones de dólares. Esta es la tercera venta de arte NFT fuera de la cadena más alta en una casa de subastas hasta la fecha, después de las piezas NFT de Beeple. En noviembre, un aumento de las ventas de OpenSea pareció estar relacionado con un incremento de más del 900% en el volumen de ventas de NFT de BAYC y MAYC, probablemente debido a compradores famosos como Jimmy Fallon, Post Malone, que presentó NFT de BAYC en un vídeo musical y en las portadas de Bored Ape y Mutant Ape de la revista Rolling Stone. Más recientemente, BAYC formó parte de una colaboración a cuatro bandas entre PUNKS Comic, gmoney y Adidas Originals para el lanzamiento del proyecto Into the Metaverse NFT de Adidas.

Thrilled to have collaborated with @RollingStone on their first-ever NFT covers. Auctions for these two 1 of 1's close Monday on @SuperRare:BAYC: https://t.co/MrW9yK2w1PMAYC: https://t.co/lk7WxZP5jK pic.twitter.com/lU9kbsWnje — Bored Ape Yacht Club (@BoredApeYC) November 13, 2021

Beeple

El artista de NFT Mike Winkelmann, más conocido como Beeple y autodefinido como un "tío que hace basura", tiene el récord de la primera y la segunda pieza de arte digital más cara vendida en subasta pública y fuera de la cadena a partir de noviembre de 2021, según Art Market Research.

Tras la venta por parte de la casa de subastas británica Christie's de la obra de Beeple "Everdays: The First 5000 Days" en marzo de 2021, la pieza "HUMAN ONE" de Beeple se vendió por 28,9 millones de dólares en noviembre. "HUMAN ONE" es una caja tangible de dos metros de altura que gira y está hecha de pantallas LED. Puede exhibirse físicamente, a diferencia de la mayoría de los NFT que viven en carteras digitales. Las imágenes de las pantallas serán editadas y actualizadas periódicamente mediante blockchain por Winkelmann en respuesta a los acontecimientos actuales, según un comunicado de Christie's.

Beeple se convirtió en un nombre conocido en 2021, especialmente después de ganar el premio Maddox Gallery Artist Of The Year de GQ en septiembre y de sentarse con Jimmy Fallon en el programa de entrevistas nocturno The Tonight Show.

Axie Infinity, Sky Mavis

Axie Infinity batió récords al convertirse en la primera dApp en superar los 2.000 millones de dólares en volumen de operaciones de NFT este año, según un informe de la industria del tercer trimestre de DappRadar. Axie está justo por detrás de CryptoPunks en volumen de operaciones. El juego se trasladó recientemente a la solución Ronin sidechain y generó más de 776 millones de dólares en ingresos en el tercer trimestre.

Los Axies son criaturas que se utilizan para batirse en duelo con otros jugadores, luchar contra los enemigos y completar las misiones diarias. Estos NFT pueden criarse (acuñarse), comprarse y venderse, y se valoran por su rareza y sus ventajas en el juego. En noviembre, una parcela del juego de NFT de batalla contra monstruos se vendió por la lucrativa cantidad de 550 ETH (2,3 millones de dólares).

El cofundador de Axie Infinity, Jeff "Jiho" Zirlin, habló en un panel en la conferencia NFT BZL a principios de este mes sobre su creencia de que "estamos en una batalla por el futuro de Internet, y las comunidades de base como Axie están teniendo un impacto contra las grandes corporaciones", refiriéndose a corporaciones como Facebook y Apple.

Axie Infinity se creó por primera vez en 2018 y actualmente lidera el sector del juego como pionero del movimiento play-to-earn o P2E. Y desde el lanzamiento de un programa de staking que permite a los usuarios poseer Axie Infinity Shards o tokens de gobernanza AXS, el juego de intercambio atrae cada vez más a los jugadores.

NBA Top Shot, Dapper

NBA Top Shot es un popular juego de baloncesto de fantasía NFT que se lanzó por primera vez a finales de 2020. Como primer juego de coleccionismo deportivo de su clase, los usuarios pueden coleccionar, intercambiar y vender tarjetas como fichas digitales que representan a sus jugadores y momentos favoritos de la NBA. Los momentos más destacados pueden utilizarse para completar desafíos u organizarlos en vitrinas para mostrarlos a la comunidad.

Este verano, los coleccionistas de Top Shot que estuvieron en persona en los partidos de la Liga de Verano de la NBA en Las Vegas pudieron comprar momentos en directo en el estadio. También se dio la bienvenida a la WNBA a Top Shot y se introdujo su primera entrega de paquetes de la WNBA.

Con licencia oficial de la Asociación Nacional de Baloncesto, NBA Top Shot fue creada por Dapper Labs y construida sobre la cadena de bloques Flow. El volumen histórico de operaciones según DappRadar es de 750,4 millones de dólares. Los tres NFT más vendidos fueron los de LeBron James de la temporada 2019-20 de Los Ángeles Lakers.

VeeFriends, Gary Vaynerchuk

Detrás de VeeFriends está el empresario Gary Vaynerchuk, también conocido como Gary Vee, como artista y fundador del proyecto. Sus garabatos de animales dibujados a mano se vendieron en mayo por 51 millones de dólares en una subasta en la primera semana, que según Vaynerchuk se embolsó en uno de los episodios de su podcast. Tras 90 días, los ingresos de VeeFriends ascendían a 91 millones de dólares. Por los 40 millones de dólares adicionales, Vaynerchuk recibió un 10% de regalías por cada transacción secundaria. En octubre, Christie's subastó cinco personajes de VeeFriends por más de 1,2 millones de dólares.

La colección de VeeFriends está formada por 10.255 NFT de personajes y cada uno de ellos representa una propiedad intelectual. Una de las ventajas de poseer un VeeFriend es un bono de admisión de tres años a la superconferencia de varios días VeeCon. Un NFT llamado "Hangout Hawk" viene incluso con la oportunidad de recibir sesiones de tutoría con Vaynerchuk. Un coleccionista, el YouTuber Dan Markham, intercambió su Tesla Roadster por el NFT "Puercoespín positivo" del novelista gráfico Eli Burton. En el siguiente hilo de Twitter, VeeFriends describe sus últimas colaboraciones con empresas, desde el productor de juegos de cartas Uno hasta los grandes almacenes Nordstrom.

[5-min read] What's been going on in VeeFriends this week! ?? — VeeFriends (@veefriends) December 21, 2021

FLUF World

FLUF World es una colección de avatares 3D listos para el metaverso llamados FLUFs que viven como NFTs en la blockchain de Ethereum. Los FLUFs son avatares de conejos generados por programación. En una entrevista con Cointelegraph, los fundadores de FLUF World, con sede en Nueva Zelanda, compartieron su enfoque para entrar en el metaverso. "Teníamos esta fuerte creencia de que el metaverso de la Web 3.0 es esta visión creativa dirigida por la comunidad", dijeron, añadiendo:

"Cuando empiezas con historias y las entrelazas con personajes, la gente se enamora de esos personajes. Y hemos querido construirlos de forma que sean dinámicos y atractivos. No es una obra de arte estática. Puedes ponerles nombre, modificar los fondos o ponerles música nueva, según tu estado de ánimo o tu vibración. Todos estos datos se almacenan en la cadena. Y los usuarios forman parte del viaje de cocreación con nosotros".Durante Art Basel Miami, FLUF World organizó un evento FLUF Haus para presentar a la estrella pop de FLUF, AngelBaby, que ofreció el primer concierto metaverso en directo para los asistentes físicos y virtuales. FLUF Haus organiza eventos que involucran a artistas del mundo real en el metaverso y es la forma en que FLUF World permanece conectado con el mundo físico.

Los usuarios pueden comprar inmuebles virtuales llamados Burrows que sirven como espacios de reunión para los FLUF y otros avatares. La última adición a FLUF World incluye 9.669 Party Bears que se agotaron a los 10 minutos de salir a la venta para los usuarios que querían nuevos avatares para explorar el metaverso junto a los FLUFs y spider Thingies existentes.

Jadu Hoverboards y Jetpacks, Jadu AR Inc.

¿Qué tienen en común la sensación musical canadiense Grimes, el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 Lewis Hamilton y el legendario rapero estadounidense Snoop Dogg? Respuesta: junto con el desarrollador de realidad aumentada Jadu, todos ellos están detrás del diseño de una serie de hoverboards NFT raros de Jadu para que los jugadores vuelen por la realidad aumentada dentro del metaverso. Esta colección de 6.666 hoverboards NFT fue la segunda entrega de NFT de la empresa. La primera, consistente en 1.111 Jadu Jetpacks, se agotó en 20 segundos con un volumen total de 2.600 ETH (10,3 millones de dólares) negociados.

La colección Jadu Hoverboard también ha causado sensación con 1700 ETH (6,8 millones de dólares) de volumen acumulado negociado desde su creación. Recientemente, Jadu recaudó 7 millones de dólares en una ronda inicial respaldada por destacadas empresas de capital riesgo como Coinbase Ventures para financiar el desarrollo del juego de realidad aumentada a escala mundial Mirrorverse, que se lanzará el próximo año. Además, Jadu se ha asociado con Sandbox para llevar sus jetpacks NFT al metaverso de este último. Tanto los jetpacks como los hoverboards serán compatibles con más de 40.000 avatares, incluyendo colecciones populares como FLUFs y CyberKongz.

Back to the Future Day is the perfect time to reveal the Jadu Hoverboard NFT.?? ????? ????????? : https://t.co/15QJT5SlXg pic.twitter.com/HaBinRvXuW — Jadu (@JaduHologram) October 21, 2021

RTFKT Studios

El 14 de diciembre, Nike entró en el metaverso tras adquirir RTFKT, con el objetivo de ofrecer coleccionables de nueva generación para salvar la brecha entre la cultura y el juego. RTFKT, que se pronuncia como la palabra "artefacto" (en inglés), es un estudio que fomenta una nueva cultura de zapatillas digitales para los entusiastas de los videojuegos y del blockchain. En una entrevista exclusiva con Cointelegraph, Chris Le, cofundador de la firma, dijo casualmente: "Dirijo un equipo de artistas y conceptualizo los diseños de las zapatillas. Si me apetece ensuciarme las manos, modelo las zapatillas en 3D, hago todo el renderizado y fabrico las NFT". A pesar de albergar sólo una pequeña colección de 13 NFT de zapatillas, han alcanzado la impresionante cifra de 935 ETH (3,72 millones de dólares).

Aparte del calzado NFT, RTFKT también acuñó una serie de 20.000 avatares tridimensionales en la blockchain de Ethereum llamada Clone X. Estos personajes del juego pueden utilizarse en reinos de realidad virtual descentralizados, como Decentraland, junto con otros artículos vestibles. En el momento de la publicación, los estudios RTFKT tenían las principales colecciones en términos de volumen de transacciones, incluyendo su colaboración Clone X con el artista Takashi Murakami y los Clone X Mintvials, que se utilizan para canjear los Avatares Clone X.

RTFKT is now a part of the NIKE, Inc. family. ??????? pic.twitter.com/5egNk9d8wA — RTFKT Studios (@RTFKTstudios) December 13, 2021

Pak, Nifty Gateway

Pak, seudónimo de un artista digital o entidad anónima, se sitúa como el principal artista de NFT con un valor total de obras de arte vendidas de 321 millones de dólares a través de 66.319 piezas, según datos de CryptoArt. Las obras del creador son conocidas por su sofisticada mezcla de futurismo y profundidad espacial entrelazada con la geometría.

Durante un evento a principios de este mes llamado Merge, los compradores interesados debían adquirir tantos tokens Merge como desearan durante una venta de 48 horas. Cada nueva transferencia de tokens Merge se combina entonces con el token Merge original en la cartera del destinatario, formando una sola entidad y aumentando su valor "masivo". Al final de la subasta, los compradores reciben NFT generados dinámicamente en función de la "masa" que hayan acumulado a lo largo de la misma.