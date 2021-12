¿Burbuja, moda pasajera, llegaron para quedarse?: cuál será el futuro de los NFT

Los NFT son el mayor fenómeno de disrupción en el arte, ya que los artistas crean, exponen y subastan, y los inversores compran, venden e intercambian

El 14 de noviembre, el mercado de tokens no fungibles (NFT) basado en Tezos, Hic Et Nunc -que en latín significa "aquí y ahora"- cerró abruptamente. Los artistas se preocuparon por sus NFT expuestos en la primera exposición de NFT del Museo Hermitage, "Ethereal Aether" (del 10 de noviembre al 10 de diciembre), así como en la primera exposición de NFT de Art Basel Miami, "Humans + Machines: NFTs and the Ever-Evolving World of Art" (del 2 al 4 de diciembre).

Diane Drubay, fundadora de We Are Museums y ministra de NFT en Hic Et Nunc (que comisarió una mesa redonda en Art Basel Miami) me explicó: "Por supuesto, fue un shock el cierre de Hic et Nunc, pero la gente lo tomó enseguida como un nuevo paso en su camino. Porque cuando el sitio web cerró, nuestras NFT se conservaron en la cadena, no se perdió nada y los artistas pudieron seguir ganándose la vida con sus NFT. Vimos cómo se abrían espejos o nuevas versiones de HicEtNunc.art sólo unas horas después, lo que proporcionó el respaldo necesario para que los artistas siguieran vendiendo y comprando, exponiendo NFT". También añadió: "La comunidad se está organizando para crear una organización autónoma descentralizada (DAO) para seguir experimentando con la descentralización en la Web 3.0".

Este incidente me hizo preguntarme: ¿Pasará a la historia el "Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible", declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como el año en que las NFT entraron en la corriente principal? ¿O pasará a la historia como una moda global pasajera de invención que acecha en las sombras de la pandemia del COVID-19? He realizado investigaciones y entrevistas para encontrar la respuesta.

Impacto medioambiental, valoración y regulación de los NFT

Los NFT son activos digitales que se construyen sobre una plataforma de cadena de bloques y se pueden negociar como si fueran cartas digitales a cambio de criptomonedas o incluso de moneda fiduciaria. Por lo general, actúan como prueba de la propiedad de los activos digitales, pero los derechos específicos que conllevan los NFT varían. Algunos NFT incorporan "contratos inteligentes" como parte del token que se autoejecuta cuando se producen eventos definidos.

El informático "Antsstyle" ha criticado los NFT: "En pocas palabras, los NFT son malos por dos razones: 1. Son malos para el medio ambiente, ya que dependen de las criptomonedas que causan enormes cantidades de emisiones de carbono. [...] 2. Sólo son valiosos como herramientas para el lavado de dinero, la evasión de impuestos y un mayor fraude en las inversiones".

La versión larga del análisis de Antsstyle ofrece una visión completa de las plataformas NFT proof-of-stake (de bajo consumo) y proof-of-work (de alto consumo).

A. J. Woloszynski, director de Eisner Advisory Group LLC de EisnerAmper, señaló, además, que los NFT tienen valoraciones subjetivas determinadas por lo que alguien esté dispuesto a pagar por ellas: "Por ejemplo, observe la imagen de abajo. No está encontrando un problema con la carga de la imagen en su ordenador; lo que está viendo es una simple caja gris. Se trata de un NFT conocida como The Pixel, producido por un artista que responde al nombre de [Pak] y vendido por aproximadamente 1,3 millones de dólares en una subasta de Sotheby's en abril de 2021". Otras importantes casas de subastas de arte como Christie's, Phillips y Portion también comenzaron a subastar NFT acuñados en varias plataformas de tokens no fungibles este año, indicó Cointelegraph.

Según CryptoArt , Pak es el segundo criptoartista más vendido de todos los tiempos, con una capitalización de mercado de alrededor de u$s 65 millones por sus piezas de arte. NonFungible sitúa a Bored Ape Yacht Club en el número uno, con el NFT "Bored Ape #9449" vendido por última vez por más de un millón de dólares.

CryptoPunk #3100 se vendió por 4.200 Ether (ETH), o u$s 7.6 millones en ese momento. Esta venta fue superada por la de "Everydays: The First 5000 Days", un NFT del diseñador gráfico Mike Winkelmann, alias "Beeple", que recaudó u$s 69,3 millones ese mismo día, lo que supone u$s 13.800 por cada obra de arte digital incluida en el collage. Según DappRadar, CryptoKitties de Dapper Labs -el primer gran proyecto de NFT basado en Aunque NonFungible no los clasifica, las imágenes de 24x24 de CryptoPunks generadas por ordenador de Larva Labs fueron los primeros NFT importantes. En marzo, el#3100 se vendió por 4.200 Ether (ETH), o u$s 7.6 millones en ese momento. Esta venta fue superada por la de "Everydays: The First 5000 Days", un NFT del diseñador gráfico Mike Winkelmann, alias "Beeple", que recaudó u$s 69,3 millones ese mismo día, lo que supone u$s 13.800 por cada obra de arte digital incluida en el collage. Según DappRadar,de-el primer gran proyecto de NFT basado en Ethereum que utiliza el estándar ERC-721- también registró un aumento del 22.106% en el volumen de operaciones en un día en medio del reciente resurgimiento del mercado de NFT.

Los NFT no están ampliamente regulados. Por ejemplo, a principios de este año, en el principal mercado de NFT, OpenSea, un ejecutivo estaba revolviendo tokens no fungibles que compró después de presentarlos en la página de inicio del sitio, un movimiento que presumiblemente le permitió venderlos para obtener un beneficio rápido, ya que el tráfico de información privilegiada de NFT en los mercados no es explícitamente ilegal. En otro caso, se acuñaron y vendieron a través de Discord 265 ETH (u$s 1,1 millones) de NFT fraudulentos que decían ser emitidos por la empresa de juegos y capital riesgo Animoca Brands, con sede en Hong Kong, y su filial Blowfish Studios. En el robo de NFT del siglo, un hacker subió 20 terabytes de NFT acuñados originalmente en las cadenas de bloques Ethereum y Solana.

La empresa de análisis forense de la cadena de bloques Chainalysis estimó que alrededor del 0.34% del volumen de transacciones en el mercado de criptomonedas de 2,5 billones de dólares, es decir, unos 8.500 millones de dólares, está relacionado con actividades ilícitas. Según NonFungible, 265.927 billeteras activas negociaron NFT en la blockchain de Ethereum durante el tercer trimestre. Para investigar los delitos fiscales transfronterizos con el rápido aumento de las criptomonedas y los NFT y su uso en el lavado de dinero, la piratería informática, los ciberataques y otras transacciones ilícitas, los gobiernos de todo el mundo -especialmente los Jefes Conjuntos de la Aplicación Global de Impuestos- han estado compartiendo información y recursos.

A principios de este año, el Servicio de Impuestos Internos puso en marcha la "Operación Tesoro Oculto" en colaboración con personal de su oficina civil de aplicación del fraude y su unidad de investigación criminal para examinar la evasión fiscal entre los usuarios de las criptomonedas y los NFT. El último informe de Investigación Criminal del IRS afirma que el 93% de todas las incautaciones durante el año fiscal 2021, valoradas en u$s 3.500 millones, involucraron a las criptomonedas. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos también puso 57 direcciones de criptomonedas en su lista de sanciones, junto con un exchange, Chatex, con sede en Letonia, que el Departamento del Tesoro dijo que facilitaba transacciones relacionadas con "actividades ilícitas o de alto riesgo, como los mercados de la darknet, los intercambios de alto riesgo y el ransomware".

Continuando con el esfuerzo de todo el gobierno del Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para contrarrestar el ransomware y el uso ilícito de las criptomonedas y los NFT, se han implementado más regulaciones fiscales. La ley H.R. 3684, Ley de Inversión en Infraestructuras y Empleo, exige a los "intermediarios" de criptomonedas, que incluye a "cualquier persona que, a cambio de una contraprestación, se encargue de prestar regularmente cualquier servicio que efectúe transferencias de activos digitales en nombre de otra persona"- que informen al IRS de las compras de criptomonedas y NFT de más de u$s 10.000 en el formulario 8300, incluyendo los nombres y números de la Seguridad Social, o que se enfrenten a posibles cargos por delitos graves.

En octubre, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió nuevas orientaciones sobre los NFT, afirmando que están excluidas en su definición de activos virtuales. Pero las normas del GAFI podrían seguir aplicándose a los NFT en función de cada caso.

NFT sostenibles

Este año, los NFT han sido los mayores disruptores del mundo del arte, con artistas que acuñan, exponen y subastan, e inversores que compran, venden, comercian e invierten. Nash Islam, uno de los primeros inversores en NFT, dijo: "En el caso de los NFT, la acción de la comunidad se desarrolla principalmente en Twitter y Discord". También añadió:

"Invertir en Pak a través de múltiples proyectos ha producido múltiplos masivos y también nos ha ayudado a entender y establecer algunos principios para las inversiones en NFT".

Incluso Damien Hirst, el artista vivo más rico del Reino Unido, lanzó este año una serie de NFT titulada "The Currency", que explora la naturaleza del valor, el arte y la moneda. Se acuñó en Palm, una plataforma de NFT que funciona como una sidechain de Ethereum, y se puso a la venta a través de Heni a u$s 2.000 cada una.

El artista Ilya Shkipin contó que decidió acuñar su serie MonarxNFT en la plataforma de NFT Tezos, de código abierto y de bajo consumo: "La elección de Tezos no fue una elección, sino una decisión obvia una vez que hablamos con nuestros seguidores. Tanto el equipo de Monarx como la comunidad valoraban las bajas tasas de gas y una experiencia de acuñación cómoda. Acabamos haciendo lo que nuestra comunidad nos dijo que hiciéramos porque el arte es para ellos, no para nosotros. Mi serie MonarxNFT -fusión de una red neuronal cuidadosamente guiada por la visión artística- se inspiró en un momento de pérdida en mi vida".

A tribute to @VitalikButerin as a king. Not sure where I am going to mint it. Eth gas is killing me. pic.twitter.com/QUPqmwYnAh — Ilya SHK (@i_shkipin) November 16, 2021

Monarx will be ascending this December. pic.twitter.com/IWL6Ylb8md — Monarx.art (@MonarxNFT) November 13, 2021

Reid Yager, director global de comunicaciones y relaciones públicas de Tezos, me explicó que Tezos presenta la primera exposición de arte NFT que ocurre como socio oficial de la feria internacional de arte Art Basel, en colaboración con las instituciones locales de la ciudad anfitriona: "La exposición del Ecosistema Tezos en Art Basel Miami Beach contará con más de 25 artistas de 18 países de los 5 continentes que mostrarán su trabajo. Además, más de 30 artistas, galeristas, directores de museos, celebridades y líderes de pensamiento participarán en la Serie de Conferencias de la Exposición del Ecosistema Tezos en el espacio de la exposición". Como parte de la exposición, los visitantes podrán crear retratos de sí mismos generados por la IA y acuñarlos como NFT en Tezos.

Yager añadió: "La plataforma líder de NFT de Tezos, HicEtNunc, que recientemente ha completado la primera transición del mercado de NFT en la Web3 de propiedad de la plataforma a propiedad de la comunidad (DAO), ha visto más de medio millón de NFT acuñados por usuarios de todos los rincones del mundo. La blockchain de Tezos está en auge, con más de 6 millones de llamadas de contratos en septiembre, y noviembre va camino de superarlo. La blockchain de Tezos es la elección para acuñar y recaudar NFTs a nivel mundial. De hecho, una de los primeros NFT de un museo fue acuñada en la blockchain de Tezos por el Museo Whitworth: The Ancient of Days de William Blake".

Según DappRadar, Hic Et Nunc era el 14º mercado de tokens no fungibles más grande en términos de ventas de todos los tiempos (u$s 50,37 millones) cuando cerró, con una venta media de u$s 25,19 por NFT. El principal mercado para el comercio de NFT es OpenSea, con sede en Nueva York, que opera en la cadena de bloques de Ethereum. Ethereum está en proceso de transición a Ethereum 2.0, una blockchain proof-of-stake, que consumirá un 99% menos de energía y será más escalable, segura y sostenible. Sin embargo, aún está por ver si OpenSea o cualquiera de los otros mercados de primera fila podrán mantener su lugar en este mercado en rápida evolución, ya que algunas de las mayores empresas han entrado en el espacio de los NFT para transformar el metaverso, entre ellas:

-Empresas tecnológicas: TikTok, Twitter, Facebook, Alibaba, Tencent, Xiaohongshu, NetEase, Baidu, Microsoft y eBay.

-Empresas de tecnología financiera: La Red de Servicios basada en Blockchain de China, que apoyará las futuras monedas digitales de los bancos centrales de varios países, lanzó una infraestructura para apoyar el despliegue de los NFT en China y otros países.

-Mercados de criptomonedas: Coinbase y Binance NFT, que vendió el primer token no fungible del Museo del Hermitage.

Los NFT y los museos

Un estudio realizado por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) reveló que, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, más del 30% de los museos se vieron obligados a reducir su personal y casi el 6% podría no volver a abrir al público. Pero la digitalización de los museos se está produciendo a gran velocidad, y algunos de ellos están recurriendo a los NFT por diversas razones.

Exposiciones de NFT

La exposición "Ethereal Aether" del Museo del Hermitage constaba de 36 NFT de todo el mundo, entre ellos "Cryptopunk #5652" de Larva Labs, "Schrödinger's Cat" de CryptoKitties de Dapper Labs y "NeoPyongyang I" de Mihai Grecu, acuñada en Hic Et Nunc.

Los comisarios, Dimitri Ozekov y Anastasia Garnova, explicaron: "El interés por el arte digital se intensificó durante la pandemia de COVID-19, cuando millones de personas se quedaron en casa durante meses con los museos cerrados. La primera exposición de NFT pondrá en marcha la creación del 'Hermitage Celestial', un nuevo museo en la noosfera virtual, que en el futuro se transformará en una rama digital del museo real". También añadieron:

"Confiamos en que el área del arte digital, y los NFT en particular, se desarrollará de forma increíble, y que puede esperar un gran futuro: seguro, inteligente y fascinante".

El cofundador de Guggenheim Partners, Todd Morley, anunció sus planes de crear el mayor museo del mundo dedicado a los NFT, dentro de un enorme rascacielos situado en Nueva York, a sólo cuatro manzanas del Museo de Arte Moderno.

Recaudación de fondos en NFT por parte de los museos

Tres de los 20 mayores museos del mundo, el Museo Estatal del Hermitage de San Petersburgo (nº 2), el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (nº 4) y el Museo Británico de Londres (nº 12), recurrieron a los NFT para recaudar fondos este año. Otros ejemplos son los Uffizi de Florencia, el Whitworth de Manchester, el Museo e Iglesia de São Roque de Lisboa, el Museo de Arte Kansong de Seúl, el Museo de Comunicaciones de Radiodifusión de Chicago y el Museo de la Academia de Cine de Los Ángeles. Incluso hay un NFT de un museo entero basado en el Metaverso llamado Museo de la Vida Digital.

El Instituto de Arte Contemporáneo de Miami aceptó una donación de "CryptoPunk #5293" de uno de sus administradores.

Según Jean-Sébastien Beaucamps, cofundador de la startup ecológica francesa LaCollection, una plataforma NFT basada en Ethereum: "Coincidiendo con su exposición Hokusai: The Great Picture of Everything (del 30 de septiembre al 30 de enero de 2022), el Museo Británico se asoció con LaCollection.io, para vender NFT de 200 obras de Hokusai. Por cada NFT acuñado por nuestra empresa, plantaremos un árbol para compensar los incendios forestales del pasado verano y para que nuestros NFT sean neutros en carbono: lo llamamos nuestro programa NFTree. Los NFT consistirán en obras de la exposición, incluida la famosa The Great Wave, mientras que otros 100 serán de la propia colección del BM, incluidos los dibujos del libro recientemente redescubierto que es el tema de la exposición".

Los NFT y la educación ambiental

Este año, durante su 48ª conferencia anual, en la que realicé una exposición titulada "Museos y preocupaciones medioambientales, nuevas perspectivas", el Comité Internacional de Museos y Colecciones de Ciencia y Tecnología del ICOM abordó las preocupaciones medioambientales de nuestro planeta y el modo en que los museos de ciencia y tecnología pueden abordar y presentar esta importante cuestión a través de la educación y las exposiciones. Entrevisté a varios directores de museos para conocer el papel de los NFT en sus museos. Esto es lo que me dijeron.George Ma, jefe de la sección de acción climática, responsabilidad social y de la oficina de desarrollo sostenible del Museo del Cambio Climático del Jockey Club de la Universidad China de Hong Kong: "Los NFT no están actualmente en nuestro radar, pero es algo que podríamos vigilar. Hemos digitalizado nuestras exposiciones. Tenemos un 360 Virtual Tour que es la versión digital de nuestra exposición permanente. Desde 2018, para cada exposición temática que desarrollamos, también producimos una versión digital de la misma, ya sea en un formato más parecido a una página web o en VR 360".

Patrick Hamilton, director de cambio climático, energía y medio ambiente del Museo de Ciencias de Minnesota: "El Museo de la Ciencia de Minnesota está digitalizando sus colecciones, pero no conozco ningún plan actual para digitalizar sus exposiciones o vender NFT".

Julie Decker, directora y consejera delegada del Museo de Anchorage: "Los NFT son un tema realmente interesante para pensar y leer. Actualmente, no tenemos planes".

Viviane Gosselin, directora de colecciones y exposiciones y conservadora de cultura contemporánea del Museo de Vancouver: "De momento no vendemos NFT para recaudar fondos o coleccionarlos, todavía no. Tengo entendido que no se trata de una "industria verde", así que eso me parece una señal de alarma y me desanima".

Soren Brothers, conservador Shiff del cambio climático en el Museo Real de Ontario: "El ROM está digitalizando sus colecciones, a las que se puede acceder aquí (https://collections.rom.on.ca/). No sé nada sobre si el ROM tiene planes de vender los NFT".

Cabe señalar que el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles tiene un Laboratorio de Arte + Tecnología en el que lleva a cabo una serie para explorar lo que significan las NFT para las instituciones que coleccionan arte digital. También examina las "cuestiones artísticas, curatoriales, de conservación, de registro y legales de este nuevo formato digital". Drubay, de We Are Museums, también anunció recientemente "Unlocking Web3 for the Arts and Culture", un nuevo programa organizado por We Are Museums en colaboración con TZ Connect y el Blockchain Art Directory 2.0 para guiar a los profesionales del arte y la cultura a navegar por las innovaciones de la Web3.

Conclusión

Recuerdo haber leído a principios de los años 90 que Bill Gates, el fundador de Microsoft, dijo que el arte se digitalizaría y que la gente dejaría de colgar obras de arte en sus paredes para proyectar cualquier obra maestra en una pantalla digital en sus paredes. En aquel momento, esta novedosa idea me entusiasmó.

Si avanzamos hasta 2021, el segundo año de la pandemia de COVID-19, los volúmenes de venta de NFT se dispararon un 1.000%, con gente interesada en utilizarlos en multitud de ámbitos: artes visuales, vídeos, música, coleccionables, para dar a conocer una marca, juegos, publicaciones, comercio de carbono y recaudación de fondos.

¿Sabías que una alfombra regalada al Papa Francisco por el jeque Mohamed bin Zayed Al-Nahyan, príncipe heredero de Abu Dhabi, fue acuñada como NFT y puesta a la venta para recaudar fondos para los tejedores de alfombras afganos, que recibirán el 80% de los ingresos de la venta?

Creo que los NFT, nombrados palabra del año por el Diccionario Collins, han llegado para quedarse.