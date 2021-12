Bomba cripto: Elon Musk reveló la posible identidad de Satoshi Nakamoto

El multimillonario empresario, dueño de SpaceX y Tesla, sospecha que el verdadero creador de Bitcoin es un reconocido científico computacional

La verdadera identidad de Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, es un misterio que lleva más de 13 años dando vueltas en el mundo de las criptomonedas.

Diferentes expertos afirmaron conocer la verdadera identidad del padre de BTC, y el último en hacer pública una nueva hipótesis al respecto fue el millonario Elon Musk.

Es que para el empresario, dueño de Tesla y SpaceX, Nakamoto en realidad sería en realidad un reconocido científico computacional que se dedica desde hace años a la criptografía.

El apuntado por Musk es Nick Szabo. "Puede observar la evolución de las ideas antes del lanzamiento de bitcoin y ver quién escribió sobre esas ideas", manifestó el sudafricano al investigador de inteligencia artificial Lex Fridman en un podcast.

"Parece que Nick Szabo es probablemente, más que nadie, responsable de la evolución de esas ideas. Dice no ser Nakamoto, pero no estoy seguro de que eso no sea ni aquí ni allá. Pero parece ser el más responsable de las ideas detrás de bitcoin que cualquier otra persona", completó el millonario escogido por la revista Time como persona del año.

Elon Musk apunta a Nick Szabo como creador de BTC

Exempleado de SpaceX asevera que el magnate es el creador de Bitcoin

Sahil Gupta, un desarrollador que trabajó como becario para SpaceX y Tesla Motors, destacó que Musk es Satoshi, creador del bitcoin, ya que tenía los recursos, los conocimientos y la motivación para hacerlo.

De acuerdo a Gupta, Musk podría haber escrito fácilmente el libro blanco del bitcoin por su amplia experiencia en criptografía y economía, teniendo en cuenta que el sudafricano fue uno de los cofundadores del sistema de pagos en línea PayPal.

Otra de las razones es que Musk domina C++, lenguaje que Satoshi utilizó para escribir la versión original del software de bitcoin.

Gupta sospecha que, en 2008, durante la Gran Recesión, Musk estuvo motivado a crear la criptomoneda para solucionar la falta de confianza en los bancos creando una moneda que no los necesitase y careciera de una autoridad central.

A su vez señaló que en realidad "Satoshi" podría ser una colaboración entre Musk, Nick Szabo y Hal Finney. Pero la idea más probable es que el fundador de Tesla leyera sus trabajos de investigación, se inspirara y construyera el producto en solitario.

El empresario que afirma ser Nakamoto

Craig Wraight, empresario e ingeniero australiano, en reiteradas ocasiones dijo que él es el titular del seudónimo. Sin embargo, esa versión no fue aceptada por gran parte de la comunidad criptográfica.

A pesar de que hay gente que no acepta eso, Wright tuvo que iniciar una disputa legal en 2018 para comprobar que se trataba del responsable de esta criptomoneda, pues el ingeniero remarcó que él era el creador y que Nakamoto era su seudónimo; sin embargo, la familia de su amigo Dave Kleiman, fallecido en 2013, aseguró que este lo ayudó a crear el activo.

El caso se resolvió a favor de Wright, quien no tendrá que entregar la mitad de 1 millón de bitcoins a los familiares de Kleiman. Sin embargo, el juez concedió u$s100 millones a una empresa conjunta por concepto de derechos de propiedad intelectual, lo que representa apenas una fracción de lo solicitado por los abogados de Kleiman.

El empresario Craig Wraight asevera ser el creador de Bitcoin, aunque la comunidad criptográfica desconfíe de su versión

Tras este hecho, la comunidad de las criptomonedas espera que Wright cumpla la promesa de demostrar que él es el propietario de los primeros bitcoins minados en la historia, lo cual daría credibilidad a la afirmación de que él es Nakamoto, una declaración que data del 2016.

Dentro de esta polémica, algunos voceros de la comunidad bitcoiner se dieron a la tarea de exponer a Wright e incluso Wikileaks enfatizó que se trata de un "falsificador serial".

A pesar de ello, el ingeniero reclamó los derechos de autor del libro blanco y el nombre de Nakamoto no formó parte de las deliberaciones del jurado.