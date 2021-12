South Park arremete contra los NFT y los culpa por "generar más problemas que soluciones"

La famosa serie animada abordó en uno de sus más recientes capítulos ‘The Return of Covid’ el fenómeno de los tokens no fungibles

La famosa serie de dibujos animados South Park arremetió en uno de sus más recientes episodios, el especial "Post COVID: The Return of Covid" contra los tokens no fungibles (NFT).

Desde la tira protagonizada por Stan, Kyle, Kenny y Cartman se afirmó que si bien la tecnología NFT es muy buena, se empeñan en demostrar que esta puede generar más problemas que soluciones.

La primera escena muestra un conjunto de apartamentos en llamas, con varias personas muertas en el pasillo.

Inmediatamente un bombero explica que provocó la sangrienta secuencia: "Era algo que nunca había visto, solo masacre y carne. Todo parecía tranquilo, hasta que apareció un chico y empezó a hablar de una oportunidad de inversión".

Luego, según detalla el oficial, algunas personas comenzaron a denunciar a otras por robarles sus NFT haciendo clic derecho y guardando las imágenes.

Por último el bombero saca su teléfono celular del bolsillo y muestra su NFT de un burro con sombrero, pero es interrumpido por un colega que le muestra una oportunidad: adquirir el token no fungible de una tortuga con alas.

This is scarily accurate to NFT and Crypto twitter pic.twitter.com/GG6e6cAO4H — TRB ΞLIJAH (@HawksNest) December 16, 2021

Todo lo que tenés que saber sobre NFT (y por qué no podés quedarte afuera)

Durante este año, en el mercado cripto crecieron fuertemente los tokens no fungibles (NTF), que nacieron para explorar la "escasez digital" pero que rápidamente crecieron en forma de juegos y de coleccionables. Se diferencian de las criptomonedas porque:

Cada NFT vale lo que el mercado está dispuesto a pagar (a diferencia, por ejemplo, de cada DAI, que siempre cotizará a un dólar)

Representan un bien único e irrepetible (por ejemplo, el primer tuit de Jack Dorsey o una jugada icónica de un deportista)

Son "no fungibles": no es posible gastarlos en un bien de otra índole y de valor económico equiparable

Puede ser, por ejemplo, un archivo digital que contiene un texto original, audio, imágenes o un video

En lo que va del año, las ventas de NFT sumaron más de u$s13.000 millones a nivel mundial y gran parte de esa suma se produjo en los dos últimos meses. Y este es solo el comienzo.

Los NFT existen desde hace varios años. En 2017, la red de Ethereum se congestionó por la enorme demanda de CryptoKitties, uno de los juegos pioneros que ofrece gatitos digitales coleccionables.

Con el correr del tiempo, se volvieron cada vez más populares entre ahorristas, artistas digitales, gamers, músicos y coleccionistas.

Así, permiten ganar dinero tanto a quienes los creen como a quienes los compren y revendan cuando se revalorizan.

Según un informe de Chainalysis, la Argentina ocupa la décima posición a nivel global en adopción de criptomonedas y primera en la región en el uso de soluciones de finanzas descentralizadas (DeFi), por lo que también se prepara para ser pionera en la industria de los NFT.