Saber aprovechar el momento: El Salvador compra bitcoin a la baja por debajo de los u$s 50.000

La República de El Salvador ha adquirido 150 Bitcoin (BTC) en medio del mercado bajista más grande desde que alcanzó un máximo histórico de casi u$s 68.000 en la primera semana de noviembre.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunció esta compra ya que el precio de mercado cayó momentáneamente por debajo de u$s 50.000 después de perder más del 15% en valor de mercado.

El Salvador just bought the dip! ????????150 coins at an average USD price of ~$48,670 ????#Bitcoin???? — Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) December 4, 2021