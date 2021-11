A él les funcionaron: los consejos de Tim Draper a la hora de invertir en criptomonedas

Apasionado por el ecosistema cripto, e inversor experimentado, Tim Draper brinda algunos consejos sobre lo que hay que hacer con tu dinero

Un defensor de Bitcoin de larga data, Draper además es conocido en la comunidad de monedas digitales por su riqueza cripto. En 2014, adquirió un total de 30.000 bitcoins que eran parte de los fondos incautados tras el cierre del mercado ilícito Silk Road; una fortuna que aún conserva y que está actualmente valorada en alrededor de u$S 1,7 mil millones.

Las 5 reglas de inversión de Draper

En una entrevista reciente para Magazine de Cointelegraph, Draper señaló algunas de las reglas que tiene en consideración al momento de invertir. También el año pasado el empresario había compartido parte de estos consejos con Zain Jaffer en una entrevista para su canal de YouTube.

1. Conozca bien la empresa o proyecto

Una de las principales reglas de Draper a la hora de invertir en un proyecto o una startup podría parecer obvia, aunque a veces pasa desapercibida: es importante hacer la debida diligencia de estudiar a profundidad un proyecto antes de colocar dinero en él. Además, durante este período de análisis, es importante verificar que el proyecto cumpla con algunos estándares.

En esa línea, dijo que parte de conocer un proyecto es también saber quiénes están detrás. Destacó que es crucial que los miembros tengan una buena relación entre ellos. A parecer de Draper, solo debe haber una persona encargada de tomar las decisiones importantes y no debe haber rivalidad entre los cofundadores, ya que esto puede ser un factor crucial de riesgo para una empresa.

Asimismo, llamó la atención sobre el escenario regulatorio o las políticas que rigen el mercado para los proyectos o startups. Destacó que el éxito depende en gran medida de que las empresas puedan operar libremente, sin restricciones o regulaciones excesivas.

2. No invierta demasiado dinero demasiado rápido

De cara a la inversión en una empresa incipiente, Draper admitió a Jaffer que uno de los errores más frecuentes que ha visto es que los inversores colocan mucho capital muy pronto. Al respecto, dijo que lo mejor es ir poco a poco, ya que lo más probable con un proyecto nuevo es que requiera varias otras inyecciones de capital; especialmente si busca ser exitoso.

"Es mejor construir una pista larga cuando se trata de buscar financiamiento, en lugar de quedarse sin la mitad", comentó en este contexto a Magazine. El capitalista reconoció que cuando un emprendedor llega al lanzamiento número 25, ya lo tiene en cuenta en términos de su negocio, la competencia y el mercado. Al final, dice que prefiere ver ese lanzamiento 25 en lugar del primero.

Por otro lado, recordó una de las principales reglas de la inversión: no poner todos los huevos en una sola canasta. Es decir: diversificar. Dijo a Jaffer que la cuestión sobre qué cantidad poner en cada proyecto dependerá de la estrategia de inversión que se persiga, pero que, en el fondo, prefiere siempre tener una cartera versátil y variada. Esa, aseguró, es la "disciplina" del buen inversor.

3. Piense a largo plazo, con un horizonte de 5 a 10 años

Al ser consultado por Jaffer sobre el horizonte temporal que debe considerar un inversionista, Draper contó la historia de una inversión que tomaría al menos 15 años antes de que hubiera algo tangible y advirtió en contra de eso. "Lo que no haría es pensar demasiado… Creo que debería empezar a pensar en incrementos de 5 a 10 años".

Para mantener la cabeza fría y concentrarse en el juego durante ese tiempo, el empresario también recomendó a los inversores que se focalicen en una misión y no en el dinero. Draper cree que los inversores deben evitar enfocarse en la cantidad de ganancias que cree que obtendrán, especialmente si están invirtiendo en un proyecto en etapa inicial.

Draper comparte su sabiduría aprendida durante años de realizar inversiones

4. La rareza es un buen indicador, pero cuidado

Draper comentó a Magazine que la excentricidad es buena para los negocios y proporcionó ejemplos de startups "fuera de la caja" en las que ha invertido, como Hotmail o Tesla. El argumento de fondo de esta regla es que, con frecuencia, los proyectos exitosos son los que se atreven a innovar, y eso a veces puede resultar en que parezcan extraños, al menos al principio.

La idea de que algunos emprendedores puedan tener ideas innovadoras, visionarias o incluso excéntricas como nosotros, no significa que tienen actitudes comerciales o incluso lo suficiente para impulsar un gran proyecto.

"Crees que todo el mundo es como tú y que todos pueden hacer exactamente lo que tú hiciste. Pero eso no es realmente cierto. Debes sentarte y pensar si crees que esta persona es realmente capaz de hacer todos los sacrificios que hiciste para llegar a donde estás, para lograr el éxito que lograste", comentó.

5. Use el miedo como incentivo

En diferentes oportunidades, Draper ha destacado el lugar que pueden tener las emociones a la hora de invertir y una que considera valiosa es el miedo. Tras sus años de experiencia, el empresario ha descubierto que el miedo puede ser un motor crucial para la innovación. En entrevista con Jaffer, puso un ejemplo sobre cómo el temor ante un panorama puede impulsar soluciones innovadoras.

"Otra diferencia está en mi perspectiva. Otros inversores preguntan qué puede salir mal. Pregunto ¿y si esto funciona? ¿Qué pasa si funciona y algo realmente extraordinario le sucede a la humanidad y la sociedad? Entonces valdría la pena intentarlo", comentó en esta línea a Magazine, donde agregó que emociones como la pasión también son importantes para él a la hora de evaluar un proyecto.

Sin embargo, no pierde de vista que para ser un capitalista de riesgo exitoso también ha aprendido a afrontar otros tipos de miedo, por ejemplo: el temor que puede provocar la diatriba sobre si alejarse de un proyecto cuando no funciona. A su parecer, un buen inversionista debe estar dispuesto a alejarse, así como también a reconocer las derrotas cuando las cosas no salen bien, por más que esto pueda causar temor, o incluso afectar los ánimos. Esta lección es a su vez parte de otra más grande: saber aceptar el cambio, indicó Diario Bitcoin.