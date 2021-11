Diputado chileno impulsa proyecto para regular y promover criptomonedas en su país

Se presentó en Chile un nuevo proyecto de ley que incursiona directamente en el mercado regulatorio de las criptodivisas, e impulsa su uso en el país

Karim Bianchi, diputado del distrito 28 por el Partido por la Democracia (PPD), fue quien llevó la idea presentada ante el parlamento en busca de una aprobacion en Chile.

El diputado Karim Bianchi, se refirió al proyecto de ley denominado "BitCoin", que está promoviendo en los últimos días, "es sólo el comienzo de una serie de propuestas legales que impulsaremos desde nuestro trabajo en el Senado. Siendo uno de nuestros objetivos estar a la vanguardia tecnológica y financiera del país".

El diputado chileno promueve un proyecto para apalancar a las criptomonedas en le economía formal

El proyecto denominado "BitCoin" responde a la necesidad de crear un ambiente seguro y otorgar protección a los dueños, intermediarios financieros y personas que interactúan en el mercado digital de transacciones de instrumentos de valor, indicó El Magallanico.

Para Bianchi, resulta importante dar cabida a todas las criptomonedas que cumplan con un estándar de seguridad que se irá definiendo en conjunto con los actores del mercado y se basa "en el desarrollo de algoritmos seguros y en la confianza de sus usuarios, el proceso de formación de la ley también debe contemplar una activa participación de la sociedad civil".

Te adjuntamos el texto, a continuacion:

??LEY BITCOIN ??. El diputado Karim Bianchi presentó proyecto de ley que regula transacciones con esta modalidad en Chile. Señala que todo precio podrá ser expresado en Bitcoin @DFinanciero pic.twitter.com/IuCYUQGmJu — Rodolfo Carrasco (@RodoCarrascoM) November 24, 2021

El comienzo de un camino

Según se lee, el proyecto no se parece en nada al de El Salvador, pues no habla de convertir a BTC en moneda de curso legal equivalente al dinero fiat. Simplemente dice que Bitcoin es válido para cualquier tipo de transacción y que su valor en pesos lo establecerá el mercado y no lo fijará una autoridad. Todo precio se puede denominar en Bitcoin, pero destaca que la unidad de cuentas, como tal, sigue siendo el peso.

