Iniciativa de cashback cripto: marca deportiva devolverá en Bitcoin hasta el 6% del valor comprado

La marcha hacia la adopción masiva tecnología Blockchain y las criptomonedas dió pasos significativos en 2021, pues el crecimiento de las finanzas descentralizadas (DeFi) y los tokens no fungibles (NFT) empujaron a los criptoactivos al centro de atención de las noticias.

Este furor por el ecosistema impulsó a las marcas a formar parte del mismo, de una forma u otra. Y uno de los rubros que más empezó a lanzarse al mundo cripto es el de las empresas de artículos deportivos, lanzando sus propios NFTs como el caso de Adidas, y otras hasta con la posibilidad de ganar criptomonedas a la hora de comprar, también conocido como cashback.

En base a esto último, la compañía estadounidense de zapatillas, ropa, y accesorios deportivos Reebok anunció que devolverá parte de las compras que sus clientes realicen pagando con criptomonedas. La devolución no se hará con dólares, sino que el comprador recibirá Bitcoins como parte de la iniciativa.

Lo hará a través de una alianza con Lolli, firma especializada en programas de devolución de dinero pagado en BTC. Así, Reebok ofrecerá un cashback de 6% del total de la compra en Bitcoin a los clientes que lleven adelante una compra mediante Lolli.

Reebok is now on Lolli! ????You can now earn up to 6% bitcoin back on the leading sportswear brand for sneakers, apparel, and more. Read more on our blog! https://t.co/yPONLjmabM — Lolli Deals ???? (@LolliDeals) November 22, 2021