Bots de compra: ¿cómo funcionan y por qué pueden "arruinar" los regalos de Navidad?

Se vienen las ventas navideños y la crisis de la cadena de suministros está llevando a algunos consumidores a recurrir a bots de compra

Ya es bastante malo que la crisis de la cadena de suministros haga que las compras navideñas sean más difíciles y que los precios suban. Ahora se suma un nuevo escollo a esta ecuación: los robots de compra.

Los bots de compras son apps informáticas que se dedican a recorrer los sitios de venta online, permiten acelerar el proceso de pago y ayudan a que muchos revendedores consigan artículos muy buscados en segundos.

Estos bots eran muy utilizados por los compradores de compradores de zapatillas deportivas, pero debido a una crisis de la cadena de suministros que afecta desde la electrónica a los juguetes, el uso de bots se hizo popular en otro tipo de compradores.

Los bots se quedan rápidamente con los productos más buscados

"La gente intentará saltarse la cola y aprovechar la automatización para hacerse con cualquier cosa que tenga un inventario limitado", explicó Patrick Sullivan, director de Tecnología para la Estrategia de Seguridad de Akamai Technologies, una empresa de ciberseguridad. "Antes eran las entradas de conciertos, luego fueron los bolsos y las zapatillas deportivas, y ahora son las reservas de vacunas y cosas aún más mundanas", señaló.

Los bots no son precisamente baratos: Craig Douglas, un ingeniero eléctrico de 34 años, contó que paga 99 dólares al mes para suscribirse al servicio Snailbot, que rastrea los sitios web de Amazon y Walmart.

Además de caros son difíciles de conseguir, porque los que los producen venden un número limitado de copias. Una vez se agotan, los bots suelen revenderse por miles de dólares, frente a los pocos cientos de dólares que cuestan cuando salen a la venta por primera vez.

Guerra a los bots

A medida que los bots han ido acaparando la mercancía, algunos clientes han adoptado la estrategia de "si no podés vencerlos, unite a ellos comprando servicios de bots", según se afirma en un informe de la consultora Forrester publicado este mes.

"Esta táctica ayuda a financiar el trabajo de los bots y hace que sea cada vez más probable que los bots vayan a por la mercancía deseada, aumentando el círculo vicioso", añadieron desde la consultora. Muchos establecimientos comerciales, al menos en Estados Unidos, están utilizando soluciones de gestión de bots para controlar la situación, pero los que no lo hacen podrían enfrentarse a miles de clientes enfadados.

"Los humanos que compran la consola de videojuegos de moda pueden comprar también otros mandos y juegos, pero los bots no lo hacen. Los comerciantes que no bloquean a los bots salen perdiendo... y los clientes frustrados que no consiguen su artículo deseado se van a otro sitio y puede que no vuelvan (nunca)", ha escrito Forrester en su informe.

Pero para los padres desesperados a la hora de comprar los regalos para las fiestas, los bots son una herramienta útil para conseguir regalos preciados. Douglas contó que, gracias a su robot de compras, consiguió hacerse con una PlayStation 5 y otros juguetes que se habían agotado en Internet y en las tiendas cercanas el mes pasado, según una nota del sitio Business Insider.