Todo lo que hay que tener en cuenta sobre bitcoin para la semana que entra

El creador de Stock-to-flow, PlanB, dice que los precios de u$s 98.000 para el 1/12 y u$s 135.000 para el 1/01/22 todavía son objetivos alcanzables

El precio de Bitcoin (BTC) comienza una nueva semana con una carrera hacia sus máximos históricos mientras el impulso alcista salva el día -y la semana- en el último minuto.

Una semana de acción de precios laterales de BTC llegó a su fin justo a tiempo para el cierre semanal; Bitcoin rebotó hasta los u$s 66.000.

Es un movimiento clásico que se ha vuelto demasiado familiar en las últimas semanas, y la atención se centra ahora en los resultados alcistas una vez más.

Con Wall Street aún por abrir, el lunes todavía tiene que marcar el tono de la tercera semana de "Moonvember", una que todavía tiene un objetivo de precio a final de mes cercano a los u$s 100.000.

¿Bitcoin puede llegar hasta ahí? Cointelegraph echa un vistazo a cinco factores que podrían ayudar a dar forma a la trayectoria del precio de BTC en los próximos días.

El cierre semanal no deja espacio para el impulso bajista

Para aquellos preocupados por lo que sucedería el domingo, no había necesidad: Bitcoin no decepcionó.

Después de seguir de forma lateral la mayor parte de la semana, el par BTC/USD se puso a la altura de las circunstancias en un estilo clásico para sellar una nueva vela semanal máxima de todos los tiempos que lo llevó a los u$s 65.500.

Las ganancias de u$s 1.000 se produjeron literalmente en la última hora, lo que es característico del comportamiento de las últimas semanas.

They saved the weekly close — Will Clemente (@WClementeIII) November 15, 2021

Bitcoin puso así un cierre semanal por encima de una tendencia de varios meses que previamente se consideraba una prueba importante de fortaleza general.

Para el popular analista TechDev, el cierre fue notable por otra razón, llegando por encima de un nivel de Fibonacci de 1.618 y, por lo tanto, copiando la acción que actuó como un trampolín durante las carreras alcistas de 2013 y 2017.

#BTC just opened and closed a week above the log 1.618.That's been significant in the past. pic.twitter.com/DBsq4OwI8X — TechDev (@TechDev_52) November 15, 2021

"¿Estás preparado para lo que viene? Personalmente no apuesto por que esta vez sea diferente para Bitcoin", añadió en otro post de Fibonacci.

En el momento de escribir este artículo, el par BTC/USD se negociaba a poco menos de u$s 66.000, tras alcanzar brevemente la zona como máximo durante la noche.

Otros argumentaron que el despliegue de la bifurcación suave de Taproot del domingo aún no se ha apreciado completamente. Las actualizaciones importantes también han sido seguidas por subidas de precios significativas, como fue el caso de Segregated Witness ("SegWit") en 2017.

"El mercado no ha valorado la actualización masiva de Bitcoin Taproot", escribió Charles Edwards, director general de la empresa de inversión Capriole.

El nivel de u$s 135.000 "todavía está en juego"

Puede decirse lo que se quiera sobre la serie de predicciones de precios de Bitcoin del analista PlanB sobre el "peor escenario" de fin de mes, pero él mantiene sus estimaciones.

Después de haber adivinado correctamente el cierre mensual de BTC casi con exactitud durante tres meses consecutivos, PlanB dice ahora que los precios de u$s 98.000 para el 1 de diciembre y u$s 135.000 para el 1 de enero de 2022 son todavía objetivos alcanzables.

$98K Nov and $135K Dec prediction still in play pic.twitter.com/Df9CsxTdEj — PlanB (@100trillionUSD) November 14, 2021

Está lejos de ser el único en pensar de esta forma; múltiples fuentes tienen como objetivo un movimiento hacia al menos los u$s 85.000 en las próximas semanas.

Si se amplía la escala, los modelos stock-to-flow de PlanB se unen a otras investigaciones que muestran lo cíclico que realmente ha sido Bitcoin, incluso desde antes de 2013.

Regardless of how you feel #bitcoin has respected these trend lines for 9 years.Once it breaks the center line it is going to really move upwards. pic.twitter.com/sU4NytFlel — Jordan Lindsey (@jclcapital) November 13, 2021

Una predicción de la semana pasada, sin embargo, dijo que mientras Bitcoin llegue a u$s 250.000 en enero, en última instancia, refutaría uno de los modelos stock-to-flow para siempre.

"La distribución del mercado alcista ha comenzado"

¿Podría ser el principio del fin para el mercado alcista de Bitcoin de este ciclo?

Observando lo que están haciendo los holders a largo plazo (LTH), parece que Bitcoin ha entrado en su último -pero más volátil- capítulo alcista.

Los datos de la empresa de análisis on-chain Glassnode, destacados por el analista William Clemente, muestran que los inversores LTH han dejado de acumular y se están deshaciendo de sus monedas.

Característica de los máximos de la carrera alcista, esta "venta en la fuerza" marca la primera reducción neta de las tenencias de LTH desde abril, cuando el par BTC/USD alcanzó máximos de u$s 64.900 que se mantuvieron como tope durante seis meses.

"Los holders a largo plazo compran BTC cuando hay la debilidad y venden cuando hay fortaleza", comentó Clemente.

"Acabamos de obtener nuestras primeras impresiones rojas en el cambio de posición neta de LTH en más de 6 meses, mostrando que la distribución del mercado alcista ha comenzado."

Gráfico de cambio de posición de los LTH de Bitcoin. Fuente: William Clemente/ Twitter

La última vez, en el cuarto trimestre de 2020, los LTH comenzaron a vender antes de la dramática carrera de precios de Bitcoin; su distribución alcanzó un pico y luego disminuyó antes de que se materializara el máximo histórico de u$s 64.900.

La tasa de hash vuelve a sus máximos históricos

Un aspecto de Bitcoin que realmente está alcanzando máximos históricos esta semana es la tasa de hash.

Tras una recuperación rápida -pero no por ello menos larga- desde su caída hace cinco meses, el núcleo de la red fundamental ahora está midiendo lo que hizo a finales de abril y principios de mayo.

Según los datos del recurso de monitorización en vivo MiningPoolStats, excluyendo los picos y las caídas en los datos brutos, la tasa de hash está en torno a los 168 exahashes por segundo (EH/s).

Gráfico de datos brutos de la tasa de hash de Bitcoin. Fuente: MiningPoolStats

Un gráfico adjunto muestra el grado de progreso desde que los mineros comenzaron a trasladarse en masa fuera de China.

Aunque la tasa de hash, que describe la potencia de cálculo dedicada a la minería, solo puede estimarse y no medirse con exactitud, la métrica comienza ahora su primera incursión en territorio desconocido desde hace casi medio año.

#Bitcoin hash rate over the last week: 160.6 EH/s160,600,000,000,000,000,000 hashes per second pic.twitter.com/yA1GSvn52x — Dylan LeClair ???? (@DylanLeClair_) November 13, 2021

La dificultad, posiblemente el indicador más importante para la fuerza central de Bitcoin, también continúa dirigiéndose a máximos históricos.

El domingo añadió otro 4.7% a la cuenta, marcando también el noveno aumento de la dificultad consecutivo.

"Señales de espuma"

Lejos de Bitcoin, los mercados tradicionales empiezan a inquietarse, y no solo los inversores.

En una conferencia celebrada la semana pasada, Raghuram Rajan, ex gobernador del Banco de la Reserva de la India, dio la voz de alarma sobre el crecimiento excesivo de las acciones.

"Hay signos evidentes de espuma", dijo sobre la cesta Nomura-Wolfe de acciones estadounidenses populares, citado por el Financial Times entre otros medios.

En lo que se parece más a Bitcoin durante los periodos de rápido crecimiento de los precios, las opciones están viendo un volumen importante, y el apalancamiento que lo acompaña.

"Todo parece una locura; hay burbujas por aquí, burbujas por allá, por todas partes", citaba el FT a Erik Knutzen, director de inversiones de la gestora Neuberger Berman.

Aunque noviembre tradicionalmente es un mes de sólidos resultados tanto para los mercados financieros tradicionales como para los de criptomonedas, el tono alimenta las sospechas existentes sobre la naturaleza "solo alcista" de las acciones en particular.

Para los usuarios de Bitcoin, la cuestión gira en torno a la correlación general entre los dos: a pesar de que en los últimos meses se ha destacado por sí mismo, BTC puede seguir viéndose afectado por cambios repentinos en el sentimiento en otros lugares.

Un ejemplo fue Tesla, que cayó al mismo ritmo que el Bitcoin la semana pasada tras la venta del 10% de la participación de su CEO, Elon Musk.