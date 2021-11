Bitcoin retrocede y alcanza su nivel más bajo en un mes: ¿qué fue lo que pasó?

Luego de alcanzar nuevos máximos históricos (ATH) por encima de los u$s68.500 por unidad hace algunas semanas, el precio del Bitcoin como de Ethereum vienen en picada y se están llevando al mercado por delante.

BTC, la criptomoneda insignia del mercado, cayó a niveles de soporte este 18 de noviembre en lo que representaría una nueva prueba de la determinación de los alcistas.

De acuerdo a cifras de TradingView, el par BTC/USD rompió el soporte de u$s58.400 por unidad luego de reiterados descensos en días anteriores, donde el precio de la moneda digital estuvo cerca de lograrlo. El jueves 18 de noviembre, tras varios intentos, quebró ese piso y llegó a valer u$s55.700 por unidad en esa jornada.

En un marco de alta volatilidad para la cripto en estos últimos días, la misma desafió la marca de u$s60.000 por unidad y, desde el comienzo de la semana cuando valía u$s65.000 por unidad, tuvo un retroceso de más del 15%, llegando a tocar su valor más bajo desde el 15 de octubre de este año.

"Se están produciendo fuertes ventas en todo el mercado", resaltó el trader y analista Rekt Capital en su última actualización en Twitter. "Sin lugar a dudas, el agotamiento de los vendedores está por venir".

"Esté atento a las barras de alto volumen de venta en el corto plazo. Estas tienden a señalar que están tocando piso después de ventas constantes y preceden a un fuerte rebote o una reversión total de la tendencia", argumentó.

Strong market-wide selling is going onUndoubtedly, Seller Exhaustion lies aheadWatch for high sellside volume bars in the short-termThese tend to signal bottoming out after constant selling & precede either a strong bounce or an entire trend reversal#BTC #Bitcoin #Crypto — Rekt Capital (@rektcapital) November 18, 2021