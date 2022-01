DeFi: Lo que deberías saber sobre las nuevas finanzas y la descentralización

Erika Uehara, directora y fundadora de Arigatō Consulting, explica que existen otras alternativas que ofrecen descentralización, seguridad, y accesibilidad

El mundo estaba acostumbrado a que las finanzas eran manejadas por gobiernos, bancos centrales y corporaciones. Pero, la tecnología está cambiando eso. Ahora existen otras alternativas que ofrecen descentralización, seguridad, accesibilidad, transparencia y características dignas de tener en cuenta. Se las suele llamar "finanzas descentralizadas", o simplemente DeFi.

Imagínese un sistema que no pueda ser manipulado con malas intenciones. Imagínese un sistema que no dependa de "terceros de confianza" (bancos centrales, gobiernos corruptos, etc) para poder operar. Imagínese un sistema que sea accesible a la mayoría de la población. ¿Será factible? Así parecen demostrarlo las finanzas descentralizadas. Pero además, se muestran con transparencia.

Al funcionar dentro de una blockchain, se busca brindar ciertas garantías para que no se puedan cometer delitos o hacer usos indebidos. Se trata de que no existan manipulaciones a favor de una de las partes. Por supuesto, hay que analizar las diferentes blockchains, porque no todas son iguales y no todas ofrecen las mismas garantías.

Si el funcionamiento de un sistema no requiere de "terceros de confianza" que verifiquen lo que sucede, entonces el funcionamiento puede ser verificado por la propia blockchain, con un sistema más transparente, y muchas veces más seguro y fiable.

Y aquí entra en juego la seguridad que aporta la criptografía, que además se ve fortalecida con reglas de consenso.

Además, en un mundo donde una enorme cantidad de la población no tiene acceso al sistema bancario, las DeFi parecen ser accesibles a casi todo el mundo desde cualquier parte dispositivo móvil.

El sistema se muestra más flexible.

Según Santiago Cristóbal, Community Builder de Defiant Wallet, para algunos las DeFi son realmente una alternativa más, una opción que complementa lo que ofrece el sistema financiero tradicional.

"Hoy la tasa de interés que ofrecen los bancos está por debajo de la inflación, tanto en la Argentina como en los países más desarrollados. Los rendimientos que se ven en DeFi son mucho más atractivos. DeFi no tiene restricciones, lo cual permite que cualquiera tenga acceso a servicios financieros. En países como Argentina, que tiene un alto porcentaje de economía informal, esto es importantísimo. Pero aún existen muchos servicios que las DeFi no pueden ofrecer", resalta Cristóbal.

De acuerdo al ejecutivo, "más que una alternativa a los servicios bancarios tradicionales, se trata de una tecnología o incluso una filosofía, que va a cambiar radicalmente nuestra relación con el dinero y con los servicios financieros".

Los bancos y las grandes instituciones financieras van a tener que adaptarse a esta nueva realidad si no quieren quedar fuera de competencia. Con el tiempo irán encontrando modelos de negocio que puedan coexistir con una economía descentralizada. "Lo importante, desde mi punto de vista, es asegurarnos que estas nuevas finanzas no repliquen los mismos mecanismos del sistema tradicional", aclara.

Hay varios factores que hacen que los argentinos estén cada vez más metidos en el mundo de las criptomonedas y en DeFi. "A nivel general, podemos decir que el argentino está acostumbrado a tener que preocuparse por su economía, a buscar formas de salir adelante, de resguardar sus ahorros, de levantarse de una crisis, etc. Eso se ve no solo en el interés que hay por el mundo cripto sino en lo que somos como profesionales y emprendedores", reflexiona Cristóbal.

Sin embargo, resalta que "el factor más determinante es la imposibilidad de ahorrar que sufrimos los argentinos".

La inflación y las restricciones a la compra de divisas limitan muchísimo las opciones que tenemos para mantener el valor de nuestro trabajo. Combinados, son un cocktail explosivo. Uno no quiere que se le evapore la plata en la cuenta de banco y empieza a buscar opciones; desde comprar dólar blue o MEP, a dólar cripto y de ahí derechito a bitcoin, Ether y DeFi. Muchísima gente arranca comprando DAI o DOC para sortear las restricciones. Luego, una vez que ve todo lo que ofrecen las finanzas descentralizadas, empieza a aprender y a meterse de lleno. En ese sentido, las stablecoins son un puente enorme.

En todo este mundo nuevo, sin embargo también se presentaron algunos inconvenientes, como los altos "fees" que hay que pagar para usar la red de Ethereum. En este sentido, Cristóbal explica que hay alternativas: "Ethereum es la primera blockchain en aplicar contratos inteligentes de alta complejidad y abrió la puerta a miles de casos de uso, entre ellos DeFi. Pero tiene serias dificultades para escalar; hoy permite como máximo 20 transacciones por segundo, mientras que Visa soporta 20,000. Esto hace que, a medida que fue ganando adopción, la red se haya vuelto demasiado cara para pequeños ahorristas".

"Por suerte hay muchísimos proyectos que apuntan a resolver el problema de la escalabilidad y han atraído a muchísimos usuarios, con enfoques de todo tipo. Hoy tenemos DeFi en Binance Smart Chain, Terra, Solana, Polygon, Avalanche y varios ecosistemas más. Creo que vamos hacia un futuro interoperable donde coexistirán varias blockchains, cada una con sus ventajas y desventajas. En Defiant apuntamos a construir herramientas para que ser parte de ese futuro sea cada vez más fácil", especifica.

Según Raúl Ortiz, Head of Business Development para Latinoamérica de Bitwage, las DeFi, son actualmente "un complemento al sistema tradicional, lo que puede llevar poco a poco a la gente a depender menos de los servicios bancarios para así utilizar este tipo de soluciones".

Gabriela Genovese, Defi Technology Specialist y Research & Innovation Enhancer at IOV labs, añade: "Las finanzas descentralizadas son la alternativa para poder proteger a las personas de las fluctuaciones de las monedas locales y una gran oportunidad para participar en inversiones que hasta hoy era difícil tener en cuenta".

"Esto recién empieza y las plataformas de contratos inteligentes están trabajando fuertemente en escalar las mismas para poder dar servicios, procesar más transacciones, bajar los costos y extender sus capacidades para la interoperabilidad", indicó.

En tanto, Eduardo Erlo, Marketing manager de Status.im, también observa a las DeFi como una gran alternativa. "La mayoría de los servicios financieros de la banca tradicional son posibles actualmente en el mundo DeFi. Por supuesto, todo es muy nuevo y conlleva riesgos, pero definitivamente vale la pena explorarlo, estudiar y estar actualizado sobre las finanzas descentralizadas, ya que probablemente continuará creciendo e irá reemplazando los sistemas bancarios centralizados que hoy conocemos", considera.

*Por Erika Uehara, directora y fundadora de Arigatō Consulting