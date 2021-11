Shell, la parachain de Polkadot, es presentada en sociedad: todo sobre lo que se viene

El equipo de Polkadot hizo el anuncio en Twitter, indicando que los titulares de tokens del DOT habían aprobado el Referéndum 41, registrando la paracadena Shell en Polkadot, lo que "garantizará la producción, inclusión y finalización de bloques"

Polkadot está diseñado para conectar varias cadenas de bloques en una "red de múltiples cadenas", lo que les permite comunicarse y agrupar la seguridad. Estas cadenas subespecíficas de aplicación se conocen como paracaídas, que se conectan a la plataforma base, conocida como cadena de relés. A diferencia de la cadena Layer-1 como Ethereum, que permite a los usuarios construir directamente sobre la capa base, el trabajo de la cadena de retransmisión de Polkadot es proporcionar seguridad a su red de paracaídas.

Polkadot's first parachain has been added ????Referendum 41 has passed registering the Shell parachain on Polkadot, to ensure block production, inclusion, and finalization. The Shell parachain has extremely limited functionality: it does not even have the notion of accounts. — Polkadot (@Polkadot) November 5, 2021