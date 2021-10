¿Peligran Bitcoin y Ether?: este exejecutivo de Goldman Sachs pronostica las cripto "top" del futuro

Para Raoul Pal existen actualmente cuatro criptomonedas que pueden crecer potencialmente como lo hicieron BTC y ETH en sus inicios

Raoul Pal, exejecutivo del banco de inversión Goldman Sachs y actual director ejecutivo de Real Vision, reveló cuáles son las criptomonedas que podrían crecer casi exponencialmente como lo hicieron Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) en estos tiempos.

En cuanto a estas últimas dos, en estos últimos cinco años BTC creció más de 9.200%, mientras que ETH se revalorizó más de 31.500% en el mismo periodo. Estos valores se traducen en cifras anuales promedio de 1.840% y 6.300%, respectivamente.

Si bien podrían continuar creciendo a un ritmo similar, poco a poco se acercan más a una etapa de maduración en la que gozarían de comportamientos más estables y consolidados, por lo que hay que investigar alternativas más "nuevas" para obtener retornos de este estilo en el futuro.

Los próximos líderes del sector

En este sentido, Pal cree que hay cuatro criptomonedas que podrían seguir por este camino y convertirse en las próximas líderes del sector: se trata de Solana (SOL), Terra (LUNA), Avalanche (AVAX) y Polkadot (DOT).

"Ethereum está siguiendo exactamente, y me refiero exactamente, a Bitcoin en 2017, tanto en precio como en estructura de precios. Apuesto a que Solana está siguiendo a Ethereum en 2017. Si alguien estaba en el mercado en ese momento, Ethereum fue el cohete que tomó a todos por sorpresa, y adivinen qué ... los gráficos son idénticos", puntualizó el experto en The Best Business Show.

"Y los precios son los mismos. Solana está siguiendo exactamente a Ethereum, Ethereum está siguiendo exactamente a Bitcoin...es como si la magia estuviera en la adopción de esta red", agregó.

Raoul Pal, exejecutivo del banco de inversión Goldman Sachs, detalló por qué cree que las demás criptomonedas tendrán un comportamiento explosivo similar

También detalló por qué cree que las demás criptomonedas tendrán un comportamiento explosivo similar: "Las otras que se encuentran en esa fase de rápido crecimiento y rápida adopción, donde se ven aumentos exponenciales de precios más que cualquier otra cosa, son obviamente Terra, probablemente Avalanche y probablemente Polkadot. Y creo que a todas les irá bien en este ciclo".

Predicción de otro gurú inversor sobre Bitcoin

El pasado mes de junio, Michael Burry publicó un tuit en el que se interesaba por las criptomonedas, preguntando cómo podía invertir en corto en ellas. Aunque, aclaró, con instrumentos tan volátiles siempre es mejor no operar en corto.

Se hizo famoso después de que su apuesta contra las hipotecas de alto riesgo fuera inmortalizada en un libro y en la película The Big Short (comercializada en Hispanoamérica como La Gran Apuesta).

Michael Burry, el gestor de fondos que se hizo conocido por apostar contra las hipotecas de alto riesgo en 2008, critíco a las criptomonedas

Actualmente, el mandamás de Scion Asset Management bloqueó su perfil de Twitter para nuevos usuarios. Antes, sin embargo, se refirió al ejército de fanáticos de las criptomonedas y bots que comentaban sus tuits.

Este experto -que anticipó la crisis del 2008- avisó que el gran cataclismo en los mercados llegará por el colapso en la deuda corporativa.

Calificó de impresionante la ingente cantidad de perfiles reales y falsos y sostuvo que la especulación estaba llegando a unos límites desconocidos a lo largo de la historia.

No es la primera vez que Burry critica a las criptomonedas. En su momento, tildó también a Shiba Inu de inútil, también ridiculizó el aumento en el precio de Dogecoin y advirtió de que BTC era una "burbuja especulativa alimentada por enormes cantidades de apalancamiento y vulnerable a las represiones gubernamentales".

Burry comparó la popularidad actual de Bitcoin y otras criptomonedas con el boom inmobiliario de mediados de la década de los 2000 y la burbuja de las puntocom. "Han sido impulsadas por el fervor especulativo hasta alturas insanas, desde las que la caída será dramática y dolorosa".

Sus negocios en el sector inmobiliario le dieron fama y dinero, pero también ha hecho inversiones en GameStop. De hecho, allanó el camino para la contracción de las acciones de la empresa en enero de 2021.