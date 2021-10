Fiebre cripto: cómo avanzan los planes de Facebook, WalMart y Mastercard para subirse al negocio

Sea a través de Facebook, ETF, WalMart o Mastercard, las opciones para lograr tener exposición a las criptos parecieran no tener tope

El lanzamiento de los ETF (Fondos Comunes de Inversión) de futuros de Bitcoin generó que la moneda digital más conocida esté cotizando actualmente cerca de los u$s 60.000 por unidad cuando hace sólo un mes se podía conseguir por apenas un poco más de u$s 40.000 por unidad.

Pero hay otras formas en las que un inversor institucional puede lograr exposición a las criptomonedas.

Es el caso por ejemplo de FTX, un exchange con sede en Bahamas, que levantó más de u$s 420 millones en una ronda de inversiones que valuó su empresa en u$s5.000 millones, cuando ya había conseguido en julio un total de u$s900 millones. Son claras señales del mercado que reflejan un fuerte respaldo por el futuro del ecosistema de las finanzas descentralizadas.

El plan de Walmart y Mastercard

Por su parte WalMart, la famosa cadena de supermercados de los Estados Unidos, abrió 200 cajeros automáticos de Bitcoin (BTC) en sus sucursales.

Lo hizo en asociación con CoinStar, la proveedora de la maquinaria, y con el exchange cripto CoinMe. Se trata sólo de una prueba piloto, pero el plan es abrir 8.000 cajeros en todo el país y ya hay más de 25.000 cajeros instalados en estaciones de servicio y locales de venta de mercadería, de los cuales CoinStar opera más de 4.000.

Walmart pondrá miles de cajeros de criptomonedas en Estados Unidos

También Mastercard se prepara para anunciar que todos los bancos y comercios asociados a su red podrán en el corto plazo integrar criptomonedas a sus productos, lo cual incluiría BTC, productos con renta en cripto, programas de lealtad corporativa, etcétera.

Más allá del crecimiento que tuvo Bitcoin, tanto en su aceptación institucional como minorista, y más allá del aumento que registró su precio, su volatilidad parece no caer.

Existe una conocida hipótesis entre los bitcoiners que señala que, supuestamente, a mayor precio y uso de esa moneda digital, menor sería su volatilidad en el precio, lo cual a su vez generaría una mayor demanda para uso transaccional generando, así, un círculo virtuoso. Pues parece que la realidad no los acompaña y deberán conformarse como un activo volátil.

Justamente para eliminar la volatilidad en el mundo cripto fue que se crearon las stablecoins tokens que intentan seguir el precio de un activo como, por ejemplo, el dólar. La estrella es Tether, el criptodólar que cuenta con más del 50% del mercado, según Coinmarketcap.

Su mala fama es conocida y hasta el Financial Times le dedicó una nota completa la semana pasada donde describe el escándalo en el que se vio involucrada con el exchange Celsius, por haberle prestado tokens usando Bitcoin como garantía.

Se trató lisa y llanamente de una emisión sin respaldo de dólares y puede ser un caso que ayude a entender cómo funciona en realidad el sistema bancario. Muchos creen que los bancos, cuando realizan préstamos, lo que prestan son depósitos previamente recibidos pero cualquiera que entienda un poco de contabilidad sabe que eso es materialmente imposible.

Tether no es más qué el registro de la deuda qué tiene su emisor con el tenedor de ese token y, por lo tanto, para realizar un préstamo debe necesariamente emitir un nuevo Tether porque prestar un Tether ya existente implicaría la necesidad de sacarle el token a otro tenedor.

La única diferencia con el sistema bancario tradicional es que el registro en el cual se anota la deuda es una blockchain descentralizada, lo cual a su vez tiene sus pros y sus contras.

Mientras tanto en Facebook

Es lo mismo que pretende hacer Facebook cuando lance su propia stablecoin llamada Diem pero que es un proyecto que se encuentra muy demorado especialmente debido a los reguladores. Es por esta razón que la red social estaría lanzando su billetera virtual llamada Nuvi utilizando un criptodólar ya emitido.

Facebook sigue trabajando en Diem

De hecho, la prueba piloto ya está funcionando y arrancó el martes pasado en Guatemala y usando a USDP como stablecoin elegida. La reacción de los congresistas en los Estados Unidos no se hizo esperar y varios senadores demócratas emitieron una carta en la cual urgen a la empresa de Zuckerberg a frenar su proyecto Novi y no avanzar con Diem. En la misma explican que no se puede confiar en esa compañía para manejar el sistema monetario del país.

Diem por su parte emitió su propio comunicado en donde explica que Diem y Facebook no son lo mismo sino que se tratan de empresas separadas e independientes entre sí. Dada la relevancia que tiene la red social y el alcance por la enorme cantidad de usuarios con los que cuenta es poco probable qué los gobernantes se dejen persuadir por ese argumento.

No es fácil la relación entre los emprendimientos cripto y los reguladores. Coinbase tuvo su encontronazo cuando quiso lanzar su producto "Lend" y obtuvo la amenaza preventiva de la SEC para que no lo hiciese. Como respuesta, y luego de desistir de su proyecto, el exchange sostuvo que debería existir un regulador especial para las actividades de activos digitales por tratarse presumiblemente de una industria distinta a todo lo conocido hasta ahora.

El mismo Koning que hablaba de la volatilidad de Bitcoin explicó que si se le diera un tratamiento especial a las criptos las empresas tradicionales dejarían de emitir acciones para poder evitar las regulaciones asociadas a securities. En los hechos, la razón de ser de dichas normas son los mismos riesgos que se incurrirían en mundo digital y, por lo tanto, es bastante claro que el pedido de Coinbase será desestimado.

Tal vez el proyecto más importante sea el de la cripto de Facebook y si bien Nuvi no es lo mismo, también podrá aprovecharse de la vasta red de usuarios que tiene la red social. El hecho de que ya esté activa su prueba piloto debería indicar que el ingreso final de esa empresa al ecosistema se vuelve algo cada día más real.

Sea a través de Facebook, de Fondos Comunes de Inversión o por medio de WalMart y Mastercard, las opciones para lograr tener exposición a las criptomonedas parecieran no tener tope. Sin embargo los reguladores no van a permitir cualquier cosa y la única manera de tener éxito será adaptándose a las normas vigentes, según informó un artículo del sitio El Economista.