El segundo ETF de Bitcoin debutó en Wall Street: ¿cómo le fue?

Bitcoin (BTC) alcanzó esta semana un nuevo récord en su cotización tras superar los u$s66.000 dólares por unidad, empujado por el entusiasmo que generó el debut en Wall Street del primer exchange-traded fund (ETF) conocido como BITO, compuesto por este activo digital.

Y este viernes le llegó el turno al segundo en su tipo, el compuesto por futuros de BTC de Valkyrie Funds (BTF). El importante destacar que la reacción que recibió por parte del mercado captó la atención de los expertos: en sus primeros cinco minutos negoció u$s 10 millones.

Por su parte, el ETF BITO arrancó la jornada con u$s30 millones negociados. "Si bien se tiene que estar contento con ese diferencial si estás en BTF, aunque será difícil mantener el ritmo", declaró el analista de Bloomberg Eric Balchunas en Twitter.

$BTF up and running with a healthy $10m traded in first 5min, $BITO is at $30m. You have to be happy with that spread if you are $BTF, will be tough to keep up tho pic.twitter.com/03b3PCEsTx — Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 22, 2021