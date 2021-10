Coinbase lo hizo de nuevo: las criptomonedas ponen un pie en la NBA y planean revolucionar todo

La Asociación Nacional de Baloncesto de Estados Unidos (NBA) firmó un acuerdo con Coinbase para acercar a los fans a las criptomonedas

Coinbase se convirtió en la primera empresa relacionada con las criptomonedas en formar parte de la Asociación Nacional de Baloncesto de Estados Unidos (NBA).

Ahora es un en socio exclusivo de la liga, así como de la Asociación Nacional de Baloncesto Femenino (WNBA), NBA G League, NBA 2K League y USA Basketball.

Según el comunicado, el acuerdo establece que se podrán realizar contenidos únicos, innovaciones y activaciones de experiencias para educar a los fans en el mundo de las criptomonedas.

Además, Coinbase formará parte de las trasmisiones de los partidos de la liga, aunque no especificaron de qué forma.

"La libertad para participar y beneficiarse de las cosas que crees es única y nadie cree más en la NBA y la WNBA que nosotros. Creemos que ser parte es la misión de Coinbase. Estamos orgullosos de comenzar a ser socios de ellos. Como parte de acuerdo vamos a crear experiencias interactivas", comentaron en un comunicado.

Por su parte, desde la liga de la NBA comentaron: "Buscamos en Coinbase nuevos caminos para poder brindarles a nuestros fans, nuevas formas de interacción mientras mejoramos la experiencia, y estamos donde ellos están".

Coinbase fue creada en el año 2012 y es uno de los exchanges que cotiza en la Bolsa, La asociación entre Coinbase y las grandes ligas del baloncesto internacional no hace más que reafirmar la relación que varios equipos han sostenido con las criptomonedas, como Bitcoin, además de otros tokens.

En el pasado, conjuntos como los Dallas Mavericks, Dallas Mavericks , Sacramento kings, Miami Heat, Orlando Magic y Los Ángeles Clippers, Cleveland Cavaliers dieron pie a la presencia de las criptomonedas y blockchain dentro del famoso campeonato

La llegada al mundo del deporte

Por su parte, la selección masculina de basket, Golden State Warriors Flag of United States, se convirtió en el primer equipo profesional en lanzar una colección de tokens no fungibles, NFT.

Al parecer, la NBA Basketball desarrolló, junto a Dapper Labs, un modelo de negocio, que se adecua con la tendencia creciente, con Top Shot. Pero además, en menos de un año lograron recaudar casi u$s500 millones.

José Delbo, dibujante de cómics argentino, mejor conocido por su trabajo en Wonder Woman para DC Comics y The Transformers para Marvel Comics, lanzó este 27 de abril de 2021, la primera pieza de la saga Satoshi The Creator (Satoshi El Creador, el héroe que nos merecemos) que comenzará a contar la historia del origen de este personaje.

El dibujante explicó que la comunidad decidió que la historia tendrá lugar en un futuro no muy lejano: el año 2029. La pieza en sí es una colaboración con el talentoso artista 3D de Colombia, Vuho, con quien asegura que trabajará más adelante para continuar desarrollando este proyecto.

El anuncio fue publicado en su cuenta en Twitter a través de la cual comentó que la comercialización del primer cómic de Satoshi The Creator en formato de token no fungible (NFT) se hará a través del marketplace Nifty Gateway.

El artista visual creó un video en HD en colaboración con Vuho3D. En las imágenes, aparece un robot que mira desde la cima de un balcón hacia una ciudad que se asemeja a Nueva York. Desde allí se desliza hacia la tierra, desenfundando sus dos espadas, al mejor estilo ninja. Acompañado de efectos especiales de rayos y sirenas de policía, aterriza con la frase: Satoshi The Creator.

El dibujante explica en su página web sobre Satoshi The Creator lo siguiente: Es mi superhéroe más nuevo que creé junto con mi nieto Nick Frontera y mi primer héroe enfocado en Bitcoin y todos los temas que rodean a las criptomonedas.

El objetivo de este personaje será desarrollar la historia en conjunto con la comunidad y otros criptoartistas talentosos para que la historia de Satoshi The Creator y sus aventuras refleje verdaderamente una visión comunitaria.

El 27 de marzo, Satoshi The Creator hizo su primera aparición luchando contra los Defensores de Fiat y las Metamachines, dos enemigos cuyos nombres fueron votados por la comunidad y cuya historia serán moldeadas por la comunidad y otros artistas en los próximos meses.

Coinbase en Wall Street

El artista visual hace la siguiente descripción sobre Satoshi The Creator y el entorno en que se desenvuelve. Es el año 2029. Se formaron facciones entre hombres y máquinas. Los Defensores de Fiat declararon oficialmente la guerra a Bitcoin y a todos los que lo apoyan. Las Metamáquinas buscan destruir a la humanidad.