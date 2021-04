Tarjetas coleccionables en NFT: ¿burbuja o una revolución en la manera de poseer objetos?

Los coleccionables NFT están en auge, pero surge la duda si no son meramente una burbuja a punto de explotar o es una revolución a punto de estallar

Los objetos únicos llevan mucho tiempo atrayendo a los coleccionistas, que están dispuestos a pagar mucho dinero para conseguirlos. Cuadros, tarjetas de béisbol, sellos, tarjetas de época y monedas raras se han vendido con enormes primas a los coleccionistas en el pasado. Ahora, estos artículos se están trasladando al ámbito digital, gracias al uso de la tecnología blockchain.

¿Qué son las tarjetas coleccionables NFT?

Las tarjetas coleccionables NFT son representaciones virtuales de su activo físico de base o subyacente. Al estar representadas en la blockchain, estas tarjetas obtienen la inmutabilidad y la verificación pública de propiedad. Incluso si la versión física se pierde o se destruye, el NFT perdurará y vivirá en la blockchain mientras esta exista.

Las tarjetas coleccionables NFT se están poniendo de moda y alcanzando cifras crecientes en su comercialización

Las personas pueden crear una representación virtual de estas tarjetas creando un token en Ethereum u otras blockchains de contratos inteligentes. Estos tokens no son fungibles y contienen metadatos sobre la tarjeta, especialmente su imagen. Pueden almacenarse, visualizarse y transferirse a través de un monedero habilitado para NFT.

Hay muchas plataformas en las que se pueden crear, comprar y vender estos artículos. Algunas de las más importantes son actualmente OpenSea y Hoard.exchange, entre otras.

Los coleccionables crecen como inversión

Las tarjetas coleccionables, al igual que las obras de arte, son artículos únicos, y su paso al ámbito digital está creciendo a un ritmo en el que los objetos de colección en su conjunto se están convirtiendo en una clase de inversión. Fuera del espacio de las criptomonedas, las ventas de tarjetas coleccionables han despegado.

Nick Rose, fundador y CEO de la plataforma de NFT Ethernity Chain, considera que al respaldar ellos mismos estos tokens, las celebridades y los influencers están proporcionando el valor auténtico a los activos, y le dijo a Cointelegraph que: "Está claro que los NFT autentificados de personalidades reales del deporte y el entretenimiento son el único futuro real de los coleccionables NFT. Cuando lanzamos una venta (drop) con Tony Hawk, Muhammad Ali o el legendario futbolista Pelé, todos ellos están autentificados, avalados y respaldados por estas personas, creando así un valor subyacente real para ellos".

Hay muchos ejemplos de empresas de éxito en el ámbito de los NFT coleccionables. El precio de las tarjetas en perfecto estado en la plataforma de intercambio StockX ha pasado de 280 dólares a una media de 775 dólares, desde hace un año. Recientemente se vendió una rara tarjeta de Tom Brady por 1.3 millones de dólares en la plataforma, ya que es una de las 100 de su temporada de novato.

Muchos inversores tradicionales han comenzado a recurrir a clases de activos más arriesgadas como las criptomonedas y las empresas blockchain. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre esta tendencia reciente, Radek Zagórowicz, director general de Hoard Exchange, una plataforma de juegos blockchain, advirtió sobre los peligros de seguir ciegamente los "trenes de las modas". Explicó que: "Los NFT son una nueva revolución digital, pero como ocurre con toda nueva tecnología, a menudo se utiliza mal. Hay muchos proyectos que quieren utilizarlos solo como una táctica de promoción, en lugar de un propósito realmente valioso. Los inversores tienen que tener mucho cuidado y no invertir en todos los proyectos de NFT, como ocurrió con la blockchain hace un par de años".

Todo indica que los NFT llegaron para quedarse,pero eso no quita que se pueda estar viviendo una burbuja a punto de explotar

Estos acontecimientos se desarrollan mientras millones de personas son despedidas por los confinamientos ordenados como intento de frenar el crecimiento del COVID-19. Al caer la economía, países como Estados Unidos, Brasil, Alemania y Japón redujeron los tipos de interés y compraron bonos del Estado, haciéndolos menos atractivos para los inversores.

Al mismo tiempo, la flexibilización cuantitativa también ha provocado el temor a la hiperinflación, lo que ha llevado a los inversores tradicionales a alejarse de las acciones y las monedas fiat, y a dirigirse a los metales preciosos y las criptomonedas; siendo el objeto de interés más reciente los NFT.

Artistas y organizaciones importantes se sumergen en los NFT

Más de 230.000 aficionados a la NBA se han unido a NBA Top Shot para poseer momentos de la historia de la NBA en forma de NFT, y la MLB y sus jugadores han anunciado ahora el lanzamiento de nuevas tarjetas coleccionables NFT, en colaboración con Topps, el principal fabricante de tarjetas coleccionables de Estados Unidos.

Dapper Labs, la empresa creadora de las populares tarjetas coleccionables de NFT de la NBA, ha conseguido 305 millones de dólares en una única ronda de financiación aportando tokens de iconos deportivos. En la ronda de financiación han participado figuras conocidas de la NBA, como Michael Jordan, Alex Caruso y Kevin Durant.

Logan Paul, la estrella de YouTube, también ha entrado en la moda de los NFT con la venta de 3.000 NFT, incluyendo tarjetas de Pokemon, consiguiendo más de 5 millones de dólares. La demanda de los NFT fue impulsada en parte por un concurso que distribuyó entre los compradores tres paquetes de primera edición de tarjetas de Pokémon, valorados en 40.000 dólares.

Es posible que artistas de renombre, celebridades y grandes organizaciones deportivas se lancen a la moda de las tarjetas coleccionables NFT como forma de llegar a nuevos públicos, pero muchos creen que los NFT apenas están empezando a mostrar su verdadero potencial. John Wu, presidente de Ava Labs, la plataforma de desarrollo de DApp que también apoya a Avalanche (AVAX), dijo : "Todavía estamos tocando la superficie del potencial de los NFT, pero el entusiasmo de las marcas globales y familiares es muy real. Las marcas con las que hemos hablado sobre el lanzamiento de proyectos NFT en Avalanche cubren todo el espectro del arte, los deportes y los eventos, y ven el enorme potencial de adaptar los objetos de colección a la economía de Internet".

La propiedad real de los activos no es el fin

En definitiva, la industria de los artículos y las tarjetas coleccionables existe desde hace mucho tiempo, pero los modelos de autenticación y conservación, que valoran su condición en excelente estado, se han convertido en un factor complicado. La tecnología Blockchain podría aportar una solución a estos problemas. Sin embargo, esto cambia toda la dinámica del mercado de coleccionistas, dado que la escasez de tarjetas en excelente estado es de donde proviene el valor.

Aunque algunos han creado fortunas participando en este mercado incipiente, los NFT conllevan un alto grado de riesgo. Se calcula que solo el mercado tradicional de tarjetas y objetos deportivos tendrá un valor de más de 5,400 millones de dólares en 2020. Por otro lado, Dapper Labs está valorado en 2,600 millones de dólares, habiendo recaudado unos 230 millones de dólares en ventas a finales de febrero.

Por lo tanto, no es de extrañar que los NFT no hayan llegado todavía a ese punto, sin embargo, sí contienen un valioso activo que puede hacer avanzar el mercado. Además, poseer un NFT no significa automáticamente que no deba existir una versión física de la tarjeta. Al igual que con Bitcoin, podría existir una versión física de la moneda y demostrar la propiedad del monedero que contiene las tenencias.

Bitcoin y otras criptomonedas y tokens han permitido a la gente ser su propio banco y poseer su propio dinero. Los NFT están haciendo ahora lo mismo para otras clases de activos, pero el uso de los NFT no termina ahí. Según James Hakim, CEO de Curate, una aplicación de mercado de NFT todo en uno, dijo a Cointelegraph: "Estamos avanzando hacia los NFT con servicios (utilities), no solo con arte digital tokenizado. Pronto haremos muchas más cosas con nuestros NFT, como utilizarlos para staking, pagar por bienes, autenticar y recompensar la fidelidad".