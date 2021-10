Insólito: en medio de un nuevo récord, Martín Tetaz dijo que vendió sus Bitcoin y explotaron las redes

El precandidato a diputado nacional explicó que aprovechará la nueva suba para obtener ganancias. Que opinaron los principales inversores sobre su decisión

En medio de un rally alcista de Bitcoin (BTC), la cual acaba de sobrepasar su máximo histórico al alcanzar los u$s66.100, el economista Martín Tetaz anunció en su cuenta de Twitter que esta dispuesto a vender su cartera entera de bitcoins.

"Es un hermoso momento para vender los Bitcoin que compré a u$s46.000 y volver a comprarlos en la próxima caída. Allá vamos", escribió el candidato a diputado en Ciudad de Buenos Aires de Juntos por el Cambio.

En caso de que Tetaz haya comprado, por ejemplo, 1 BTC cuando estaba en u$s46.000, podría haber obtenido casi u$s20.000 en ganancias tras la venta. De todas formas, por obvias razones, la dirección de la wallet del economista no se hizo pública y se desconoce el total que invirtió, así como la cantidad de criptomonedas que posee.

Martin Tetaz, economista y candidato a diputado en Ciudad de Buenos Aires de Juntos por el Cambio

Críticas al economista

A través de la misma red social, múltiples inversores argentinos de Bitcoin salieron a criticar la decisión de Tetaz y advirtieron que la moneda digital continuaría subiendo.

Entre otros argumentos, muchos le recomendaron no vender y, en lugar de eso, hacer "hold" que en la jerga cripto quiere decir sostener o aguantar (hold, en inglés) las reservas de Bitcoin con posibilidad de generar una ganancia superior en un futuro, dada la volatilidad, en muchos casos alcista, del mercado.

Básicamente, quienes apostaron por criptoactivos como el BTC, resguaradn una posición conservadora y no les interesa vender sus Bitcoins ya que apuestan a un crecimiento mayor de la misma. De hecho, muchos esperan que Bitcoin supere los u$s100.000 antes de fin de año.

Algunos de los comentarios en su contra fueron los siguientes: "No entendiste nada, Tetaz". "Será lindo ver la cara de Tetaz cuando Bitcoin se vaya a u$s100.000". "Hermoso momento para seguir holdeando todo". "Es pronto para vender". "Holdeá Martín, holdeá". "No hay que apurarse a vender". "Compraste tarde". "No te vayas ahora". "Bitcoin no se vende Tetaz, menos regalado a estos precios". "Tenele fe a los US$ 70.000". "No entendés nada". "Qué tibio". "Dale, andá a cambiarlos por pesos argentinos". "Nos vamos a u$s120.000 en este ciclo".

Nuevo recórd de Bitcoin

Bitcoin superó este miércoles por la mañana los u$s66.000 por unidad tras el exitoso debut en la bolsa de Wall Street de ElETF de ProShares Bitcoin Strategy (BITO), el primer fondo de inversión cotizado ETF en obtener el aval de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglás en inglés).

"Creo que (el alto volumen de negociación) está relacionado con la creciente creencia a medida que avanza el día de negociación de que esto se considerará un lanzamiento exitoso", manifestó Stephane Ouellette, director ejecutivo y cofundador de FRNT Financial Inc., una plataforma de mercados de capitales centrada en las criptomonedas, al analizar la escalada de las últimas horas del activo digital.

"Dada la cantidad de vías que los inversionistas minoristas ya tienen para participar en BTC, claramente los ETF con sede en Estados Unidos están satisfaciendo algún tipo de demanda latente, incluso si es de nicho", agregó Ouellette en diálogo con Bloomberg.

Bitcoin superó los u$s66.000. Fuente: Coinmarketcap.com

El fondo ProShares se basa en contratos de futuros y se presentó bajo las reglas de fondos mutuos que el presidente de la SEC, Gary Gensler, sostuvo que brindan "protecciones significativas para los inversionistas".

"BITO permitirá que muchas personas que han estado esperando una manera fácil de invertir en Bitcoin puedan hacerlo de una manera sólida, que se involucren y lo tengan en sus carteras", resaltó Simeon Hyman, estratega de inversión global de ProShares.