La blockchain, el verdadero impulsor de las criptomonedas: ¿que dicen los especialistas?

En el marco del Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática (CIITI) diversos expertos revelaron su postura en torno a la cadena de bloques

Desde su creación en 2009, la criptomoneda se convirtió en un fenómeno cultural y financiero. A medida que los titulares de las noticias anuncian su valor de cambio cada vez mayor y su potencial disruptivo, los inversores y los expertos en banca ingresaron en un frenesí.

Sin embargo, aunque el dinero digital está en la mente de mucha gente, todavía hay una falta de comprensión sobre lo que es y lo que puede hacer entre los consumidores convencionales.

Uno de los factores a tener más en cuenta a la hora de hablar de cripto es el potencial que tiene la blockchain, una tecnología completamente innovadora, definida como una red para almacenar bases de datos, pácticamente incorrumpible.

Carlos Banfi, CEO para Latinoamérica de Huobi, una plataforma de criptomonedas nacida en China que opera como una firma de consultoría e investigación de blockchain, definió que esta tecnología "es lo disruptivo y lo que hay que entender, detrás del fenómeno cripto. Una cosa son las criptomonedas y otra es el blockchain, que llegó para quedarse".

"Necesita validación de varios nodos, puntos en distintos lados del mundo que lo certifique. Este ese el cambio más grande que trae esta tecnología: redefine la confianza, saca a los intermediarios", explicó el ejecutivo en el marco del Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática (CIITI), organizado por la Universidad Abierta Interamericana (UAI).

Parte del panel expositor en el Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática (CIITI). Captura: Clarín

Las criptomonedas circulan entre usuarios de la propia comunidad, de manera descentralizada, lo que, a su vez, hace al ecosistema atractivo para muchos. Es decir, que no dependen de terceros para ser creadas o transaccionar con ellas: son los usuarios los que inscriben las transacciones en la blockchain, que hace las veces de registro público, accesible, muy difícil de hackear.

Por su parte, Guido Bonacossa, Operations Manager del equipo de Banfi, puntualizó en que este intercambio lo hacen dos personas "y solo interactúan con la blockchain, no hay otro ser humano detrás", lo que, según el, trajo transparencia a las finanzas.

"Uno puede hacer un trazado de desde dónde hacia donde fue la transacción", sumó, al hablar sobre el pseudo-anonimato en este tipo de redes.

Esta transparencia es lo que resulta disruptivo en una tecnología muy joven y donde ya hay varias corrientes que la impulsan y recomiendan, coincidieron los expositores.

"Un DeFi es un sistema de finanzas descentralizadas, que hubo un boom el año pasado. Lo que trajeron las DeFi es un paso más: llevar el blockchain al cuadrado. Estas herramientas financieras sin ningún tipo de intermediario, se meten dentro de un contrato inteligente y, cuando se cumplen las variables, se desactivan los activos", argumentaron.

La blockchain, o cadena de bloques, surgió con la necesidad de ampliar la inclusión financiera, empezando con el sector de las criptomonedas

Por otra parte, Bonacossa hizo hincapie en la falta de recursos para potenciar aún más esta industria: "Hay mucha necesidad de profesionales de todas las ramas del conocimiento dentro del ecosistema blockchain. Los que trabajamos dentro vemos que no están los recursos por ser muy nuevo".

A modo de cierre, tocaron el tema de los crecientes NFT (tokens no fungibles). "Algo que es único. Son cosas completamente únicas. Últimamente estamos viendo un boom en arte en todo lo que es esto, pero puede servir muchísimo, por ejemplo, para el área de medicina".

Afirmó que crecieron por el arte, pero que la tecnología NFT ligada a blockchain posibilitará a otras industrias crecer mucho más. Así quedó claro en en el caso del candidato a diputado nacional en la Ciudad de Buenos Aires, Javier Milei, quien puso a la venta un NFT incendiando el Banco Central antes de las PASO y lo vendió a u$s12.000".

El NFT de Milei fue lanzado para financiar su campaña en las Elecciones Primarias y Obligatorias

"Hay muchos abogados hablando de esto, tratando de ver cómo sirve. Es un universo aparte del blockchain. Creo que los NFTs no tienen límites. Va a seguir evolucionando y llegar a la vida cotidiana sin que nos demos cuenta", concluyó Banfi.

Banfi y Bonacossa formaron parte del bloque "Emprendedorismo y management en empresas de tecnología informática" del CIITI, un evento anual que se realiza desde hace 19 años de manera ininterrumpida y que se desarrolló de manera virtual el jueves 30 de septiembre.

Aspectos significativos de la blockchain

La tecnología blockchain plantea ciertas características que la hacen atractiva para asentar, almacenar y rastrear cualquier instrumento u objeto de valor que lo diferencian de las bases de datos tradicionales.

Las bases de datos tradicionales en línea, usualmente usan una arquitectura de red cliente-servidor, esto significa que los usuarios con derechos de acceso pueden cambiar las entradas almacenadas en la base de datos, una vez que se cambian las entradas almacenadas no se puede saber el valor anterior a menos de que haya una tabla de auditoría sobre los cambios, pero el control general permanece en los administradores.

Cuando se trata de una base de datos blockchain, cada usuario está a cargo de mantener, calcular y actualizar cada nueva entrada. Cada nodo participante debe trabajar en conjunto con los demás para asegurarse de que llegan a las mismas conclusiones.

Si el objetivo es aumentar la transparencia en las cadenas de suministro, blockchain puede ayudar a proporcionar un registro inmutable del recorrido del producto desde la procedencia a la tienda minorista.

La inmutabilidad en los registros, y la imposibilidad que esto genera a actividades de falsificación, permiten crear un sistema confiable de preservación de información. Cada vez que un nuevo registro es ingresado a la cadena, y validado por los demás participantes, se agrega como una nueva pieza de información, que se vincula con el resto de los bloques y se copia en el registro de todos quienes participan. Así, permite que el registro permanezca inalterable, y que sea auditable y rastreable cronológicamente.

La potencia del instrumento dependerá de la participación de los agentes, y de la conformación de una comunidad que participe compartiendo información y validando la de otros participantes. El rol de los organismos de control, en este marco, puede ser la de establecer la adopción de esta tecnología como requisito para los participantes de la cadena.

La forma de carga de información a la red podría tender a la automatización, a modo de garantizar que no existan falsificaciones en la carga, a través de la implementación de dispositivos IoT (internet de las cosas), permitiendo la certificación de origen y de movimiento de forma fiable. Existe mucho potencial para la implementación de soluciones tecnológicas de este tipo (sensores, termómetros, balanzas, etc.) que permitan engrosar la cadena de información de forma automática y transparente.

Además, los efectos de la pandemia sobre las empresas las obligan a encontrar nuevos y mejores instrumentos en la recuperación de la actividad económica, es allí donde Blockchain se posiciona como una de las principales tecnologías.

Blcokchain permite a las empresas la digitalización segura de trámites -desde contratos inteligentes, manejo de inventarios, trazabilidad de bienes, entre otros- reduciendo la cantidad de intermediarios en la gestión comercial, volviendo las interacciones más seguras y trans­parentes. Todas estas características disminuyen no solo el costo de transacción de las operaciones comerciales, sino también la necesidad del contacto personal entre diferentes actores, en momentos en que la no presencialidad se vuelve particularmente relevante.

Otro aspecto a considerar es el ahorro significativo que representa (en su mayoría en doláres, por ser un servicio de las grandes compañías internacionales), a las empresas el trabajar sobre blockchain versus utilizar base de datos tradicionales en servidores en nube o servidores físicos cuando manejan un gran volumen de información sin perder seguridad y facilitando la analítica de esos datos.

En general, todos los sectores productivos y sus ecosistemas se verán beneficiados con la aplicación de Blockchain en general, sectores como el petrolero, el agropecuario, el automotriz y fabricación en general se beneficien con el uso de trazabilidad en sus inventarios, ciclo de producción o retail ya que eficientiza el manejo del stock y les permite hacer grandes ahorros, y responder a las futuras demandas de las tendencias futuras.