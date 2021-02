¡Ahora si!: Ya empezamos a ver qué es en realidad Blockchain, más allá de Bitcoin

Guido Quaranta, de Se Socio hace un recorrido por la industria de las criptomonedas, cuenta sobre sus inicios, actualidad y las nuevas tendencias.

Internet, o al menos su primera versión, nació hacia fines de los 60s, pero no fue sino hasta 1985 que se creó el primer dominio, y recién en 1991 surgió el primer navegador. Pero tuvimos que esperar hasta 1994, con el nacimiento de Netscape, para que empezara a darse la adopción global de Internet. Como se ve, su utilidad masiva tardó unos cuantos años en llegar.

En 2008 se publicó el white paper de Bitcoin, que tuvo su nacimiento los primeros días de 2009. Desde ese momento hasta hoy pasaron unas cuantas cosas, y, en mi opinión, recién ahora se empieza a evidenciar para qué sirve Blockchain realmente.

No era solo para Bitcoin, no eran sólo promesas de proyectos inconclusos, ni era solo snobismo. Como decimos desde SeSocio hace tres años, y como dijimos en el lanzamiento de Investoland, "la descentralización de las inversiones es inevitable".

Recapitulando un poco, la primera vez que hablamos de Investoland fue en 2017 cuando iniciamos el plan de migrar las operaciones de SeSocio a blockchain. Pero, más allá de la cuestión relacionada a la tecnología para que SeSocio sea cada vez más descentralizada, el plan siempre fue crear una plataforma que sea de los usuarios. Incluso estando off-chain.

En ese momento los más fanáticos de Bitcoin y los blockchainers de la primera hora creían que todo lo que fuera Blockchain pero no Bitcoin era un scam. Y si bien sabemos que hubo scams, tomar el todo por la parte no parecía ser muy justo, y nosotros estábamos convencidos de que no era lo más inteligente.

"Que las operaciones financieras no se registren en el futuro sobre blockchain sería negligente" decíamos en 2018. Con el tiempo nos dimos cuenta de que esa industria local, se trataba más bien de un club de fans de Bitcoin, compuesto por opinólogos y haters pero que nadie estaba pensando nada serio para aportar desde estas tierras. Muchos de ellos en ese momento no creían en Dai, ni mucho menos en nuevos proyectos como Investoland. De hecho, aún hoy hay referentes fintech muy importantes que niegan Dai, ¡E incluso niegan Bitcoin!

En 2018 recorrimos el mundo hablando de Defi. Con el nombre "DeFi" o todavía sin el nombre "DeFi". De Tokio a Madrid, de Tel Aviv a Tierra del Fuego, de Londres a Cordoba, y de New York a Hong Kong. La mayor parte de la gente no terminaba de entender el potencial de la red Ethereum en las finanzas y creían que servía para hacer stickers o aplicaciones de citas en las que la blockchain no tenía ningún sentido.

Pero ¿qué es DeFi? Descentralización Financiera

Tal cual dice su White Paper (cuyo primer draft fue en diciembre 2017), Investoland proponía una "plataforma de inversiones descentralizada para que cualquier empresa software o individuo pueda posar sus operaciones financieras, sin intermediarios, de manera 100% trazable y de manera inmutable". Esto dará también, de acuerdo al white paper, y a lo que estamos haciendo más seguridad a los usuarios de la plataforma SeSocio y una mayor descentralización.

En su momento ya existía Bancor. Una linda locura que daba liquidez infinita y continua. La verdad es que sirvió para inspirar nuestro CLPS (Continuous Liquidity Protocol System). Pero creíamos que le podíamos agregar más features a su sistema armando un upgrade de su modelo de protocolos, a la vez que quedaba establecido un target price para la Inve debido a las oportunidades de arbitraje que se generarían al alejarse el precio de ese número.

El CLPS todavía se encuentra en fase beta pero en completo funcionamiento "off-chain" por ahora. Si bien está completo con lo existente hasta ahora, esto recién empieza. Hace poco se empezaron a sumar los proyectos Defi al CLPS y en los próximos meses se agregaran más funcionalidades, generando demanda de la Inve, como la de poder ser proveedor de liquidez por el tiempo que el usuario quiera.

Ahora todo el mundo habla de DeFi. Nosotros lo seguíamos desde Cemento. ¿Por qué? Porque en total tienen activos "lockeados" (los famosos activos tradeables) por 25 mil millones de dólares. Se multiplicó decenas de veces su valor durante 2020, y por lo tanto los tokens de estos proyectos se dispararon también. "El valor del token va a subir de la mano de los activos tradeables" decíamos y decimos.

Las finanzas descentralizadas, full compliance, son el verdadero final de esta naciente industria. Y a esto se le van a sumar los medios de pago, incluyendo las tarjetas. Lo que hará todo más transparente y justo y generará igualdad para 500 millones de latinoamericanos a los que el actual sistema financiero excluye por completo.

*Guido Quaranta es CEO y fundador del marketplace de inversiones Sesocio.com