Escanéas un QR, tomás el producto y te vas: cómo es el "Amazon Go" argentino que usa Grido y apoya Mercado Libre

Intuitivo instaló en la cadena de heladerías y en el Aeropuerto de Ezeiza sus sistemas "grab and go", con el que piensa revolucionar la venta en la región

Retirar una bebida de una heladera en un quiosco o un aeropuerto e irse sin necesidad de que medien plásticos o billetes para abonarla, ni incluso un empleado que entregue el producto.

El sueño parecía lejano en la Argentina, pero la startup Intuitivo tomó nota y ya trabaja para que esa modalidad de consumo no sólo sea real sino también mucho más personalizada y efectiva. Y hoy ya está funcionando en el Aeropuerto de Ezeiza y en algunas heladerías de la cadena Grido.

"Somos una empresa de Computer Vision, es decir, que las computadoras puedan identificar lo que la cámara está viendo en base a indicaciones que uno le da", asegura a iProUP Tomás Manzitti, cofundador de Intuitivo.

Según el emprendedor, la firma aplica "la tecnología dentro del retail y en la interacción uno a uno: una persona con un punto de venta, en este caso una heladera o un cooler".

"Básicamente el usuario escanea un QR, eso valida su identidad y le desbloquea la heladera. Saca el producto que quiere y ahí es donde nuestra tecnología opera: reconociendo qué hace y qué está tomando del gabinete. Nosotros enviamos esa resolución y se le cobra directamente".

Para utilizarlo no es necesario registrarse. Simplemente se escanea un código que permite realizar una vinculación con una tarjeta o con Mercado Pago.

"Lo que a nosotros nos interesa es que la venta sea con la menor fricción posible. El grab and go es a lo que apuntamos, que sea algo que de verdad: abrís la heladera, lo agarrás y te vas. Tiene que ser una compra que te incentive a decir: 'Esto está buenísimo'. Que sea tan fácil que pase a ser parte de tu día a día y de hecho es ahí a donde pienso que va el retail: descentralización y personalización", completa.

Para que el producto sea identificado en un segundo es necesario entrenar mucho a la tecnología. "Nuestros modelos de Machine Learning son bastante sofisticados y hay que generar un millón de imágenes para aprender un sólo producto. Pero lo estamos logrando. Hoy tenemos más de 250 puntos, la mayoría en Brasil. Acá en Argentina hay cerca de 50, están instaladas en lugares como Ezeiza y vamos a seguir ampliándonos en aeropuertos. También hay en algunos edificios y clubes", anticipa Manzitti.

Respecto a la descentralización y personalización, el emprendedor asegura: "Hoy, nosotros ya damos la información de qué es lo que consumimos. Por lo tanto, podemos hacer que el retail llegue a mi casa de una forma mucho más barata".

"Pongamos el ejemplo de una máquina expendedora, que en Latinoamérica hay muy pocas porque son muy caras: es un negocio de margen muy bajo. Lo que hacemos es bajar mucho ese costo. Hoy, una grab and go de Intuitivo te sale diez veces menos que una máquina expendedora tradicional", vaticina.

Según el experto, "una expendedora sale entre seis mil y quince mil dólares ­y además requiere mucho mantenimiento. Lo nuestro es una leve intervención sobre equipamientos ya existentes".

"Imaginate que la típica heladera de los quioscos en Mercado Libre sale cerca de 500 dólares, más una leve intervención para agregarle las cámaras necesarias para que corra nuestra tecnología. Eso hace que por 800 dólares tengas un punto autónomo de venta que además te ofrece muchas más posibilidades, con productos más variados y grandes", completa.

Manzitti creó hace una década el portal SinImanes, que permitía a los comercios recibir pedidos online y repartirlos con logística propia. Fue la antesala de las apps de delivery, de hecho, esa startup fue adquirida por Delvery Hero, dueña de PedidosYa.

El emprendedor cofundó la firma junto al ingeniero electrónico José Benítez Genés y el desarrollador de software Nicolás Parziale. Unas vacaciones de este último en EE.UU. fueron el disparador para el nacimiento de Intuitivo.

"Nico es developer y, en un viaje a San Francisco, estuvo en Amazon Go. Ahí se dio cuenta de que la tendencia de consumo va por ahí: es agradable y no tiene frenos. Si lo pensás, desde nuestros abuelos hasta acá se consume de la misma manera en el supermercado: vas, metés algo en una bolsa y pagas en una caja, no hubo grandes innovaciones", señala Manzitti.

La compañía levantó u$s1,6 millones en etapas. Durante sus primeros meses de vida, recaudó u$s80.000 y fueron consiguiendo otras rondas. En la última participó Mercado Libre, a través de su fondo de riesgo Meli Fund.

En la adopción de nuevas innovaciones, Manzitti es optimista y afirma que, pese a lo que se cree, la Argentina siempre demostró contar con una "una altísima adopción de todas las nuevas tecnologías".

"Cuando alguna no sucede, normalmente es por un tema regulatorio. Nosotros vemos el comportamiento del usuario y la adopción es perfecta", concluye.