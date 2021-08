Un informe global revela cuáles son las 10 aplicaciones más descargadas en todo el mundo

Gracias a un estudio global hoy es posible saber cuáles fueron las apps más descargadas en el mundo y las que más dinero recaudan

Según un estudio global se pudo conocer cuáles son las aplicaciones más descargadas de 2020, y el primer lugar no sorprende a nadie porque es TikTok, la app china de videos cortos.

Los resultados fueron informados por Nikkei, que se basa en datos reunidos por la compañía analista de aplicaciones App Annie.

Fiebre por TikTok

Tras haber sido lanzada en 2017 por ByteDance, TikTok no para de superar en descargas a Facebook, WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger —todas pertenecientes a Facebook— incluso en Estados Unidos.

Chuzen Kin, gerente de marketing de App Annie, opinó sobre los resultados de la investigación: "el tiempo total de visualización de TikTok en los Estados Unidos y Reino Unido es más largo que el de YouTube, y los videos cortos seguirán atrayendo la atención".

En 2020, el expresidente Donald Trump le exigió a la compañía que vendiera sus operaciones en los Estados Unidos, si no quedaría prohibida en dicho país, ya que consideraba que que la información personal que se comparte con TikTok no estaría protegida. Sin embargo, la popularidad de la aplicación creció durante la pandemia, convirtiéndose en la app más descargada en Europa, América del Sur y Estados Unidos.

Joe Biden, el actual presidente de EEUU, retiró la orden ejecutiva presidencial, pero la incertidumbre no ha acabado. The Financial Times informó este domingo que ByteDance ha revivido sus planes de cotizar en bolsa en los próximos meses, aunque un representante de la empresa aseguró que el artículo es "inexacto" ya que la compañía no tiene en la actualidad planes de cotizar en bolsa.

Apps de mensajería

Otra app que fue muy popular en los Estados Unidos es Discord, muy usada por la comunidad gamer para realizar llamadas de voz, entre otras funciones. Permite comunicarse con amistades y compañeros de equipo mientras juegan en línea, o bien, compartir pantalla y transmitir juegos o películas para verlas en grupo.

Por otro lado, están las aplicaciones de mensajería. En otra época, los usuarios basaban su preferencia en redes sociales gratuitas de acuerdo a su facilidad de uso y gratuidad, pero ahora la privacidad es uno de los temas que más preocupan.

A principios de este año, WhatsApp anunció que compartiría datos de mensajería con Facebook, como las interacciones que había entre los usuarios y las empresas. Y si bien la intención de WhatsApp ha sido proteger la información sobre las interacciones entre amigos y familiares, además de mantenerse en los primeros lugares en los Estados Unidos, algunos usuarios simplemente decidieron cambiar de plataforma.

Una de las aplicaciones que logró subir en sus descargas es Telegram, que aparece séptima entre las más bajadas a nivel mundial. Gracias a su posibilidad de eliminar automáticamente los mensajes tras cierto tiempo, fue de gran utilidad para manifestantes en Hong Kong y Tailandia que querían operar sin ser captados por el radar estatal, según informó el sitio Digitaltrends.