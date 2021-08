¿Qué beneficios traerá consigo la nueva versión de la red Ethereum 2.0?

Ethereum realiza una serie de cambios importantes. Esta actualización, también denominada Ethereum Serenity, podría ocurrir a fines de este año

El 4 de agosto era el día más esperado por la comunidad. Después de meses de espera, llegó una actualización clave para la red de Ethereum, denominada London, es parte de un esquema que permitirá agilizar y economizar las transacciones en la red, tal como lo adelantó iProUP.

La actualización, conocida como Ethereum Improvement Proposal (EIP) 1559 es similar a un "evento de reducción a la mitad" o "halving" de Bitcoin (BTC) en el que los ajustes periódicos redujeron la cantidad a futuro del activo digital.

"El EIP-1559, uno de los ajustes en el marco de la bifurcación dura 'Londres' de Ethereum, demuestra que el sistema está preparado para una actualización que reducirá el consumo de energía de esta criptodivisa en un 99%", explicó el confundador del sistema descentralizado, Vitalik Buterin, en una reciente entrevista difundida por Bloomberg.

"El EIP-1559 es definitivamente la parte más importante de 'Londres'", añadió Buterin y calificó la bifurcación como "una prueba de que el ecosistema de Ethereum puede realizar cambios significativos".

La reciente actualización representa un paso más cerca al protocolo denominado Ethereum 2.0, próximo en salir, que prevé una transición desde un algoritmo de prueba de trabajo (PoW) hacia otro de prueba de participación (PoS).

De acuerdo a Buterin, el ajuste podría ocurrir para fines de este año, al remarcar que la última bifurcación dura le "dará definitivamente más confianza" sobre su éxito.

Para Vitalik Buterin, fundador de la red Ethereum y el token Ether, calificó la bifurcación Londres como "una prueba de que el ecosistema de Ethereum puede realizar cambios significativos

Ethereum se actualiza

La bifurcación se denominó "London hard fork" y se puso en marcha el miércoles pasado, dando paso a la actualización EIP-1559 que ajustó las tasas de gas. Parte de esa modificación introdujo un mecanismo que quema parte de las tasas base recaudadas.

Básicamente, lo que esto hará será limitar aún más el suministro de unidades de ether al ralentizar su creación. Dada esta bifurcación, múltiples analistas del mercado creen que esto llevará a un importante repunte en los valores de la criptomoneda, hecho que ya comenzó a vislumbrarse en el mercado.

La actualización "London hard fork" de Ethereum busca limitar aún más el suministro de unidades de ether al ralentizar su creación, lo que esta elevando el valor de la cripto

La finalidad del EIP-1559 es hacer que las tarifas de transacción tengan una mayor predictibilidad, para así, optimizar la facilidad de carga de la red. De esta forma, con la nueva funcionalidad, los usuarios pasarán del sistema de subasta anterior a uno en el que pagarán una tarifa base baja.

El EIP-1559 entró en servicio el 5 de agosto. Desde entonces, ya se suprimieron 16.844 Ethers, según el sitio Ultrasound que rastrea el proceso, algo así como más de u$s51 millones a precio actual, de acuerdo a CoinDesk.

¿Qué es Ethereum 2.0?

La gran actualización Ethereum Serenity, también denominada Ethereum 2.0, busca mejorar la escalabilidad mediante la segmentación de la blockchain y cambiando el mecanismo de consenso. Explicado de manera sencilla, se cambiará la manera en que se generan los bloques y en como se procesan las transacciones.

Cuando la actualización se complete se dejara atrás el consenso mediante Proof-of-Work (PoW) y se pasara a un consenso mediante Proof-of-Stake (PoS). Este proceso eliminará la minería y el elevado consumo eléctrico requerido para el funcionamiento de los mineros, pasando a un sistema de nodos validadores. Los nodos validadores deberán poseer una cierta cantidad de Ether (moneda de la red Ethereum) para poder ser "elegibles".

Otro de los cambios será la fragmentación de la blockchain de Ethereum en cadenas más pequeñas. Estas cadenas más pequeñas funcionarán de manera "independiente" procesando sus propias transacciones. Algo que debería aportar una mayor capacidad de procesamiento de transacciones por segundo. Para verificar el correcto funcionamiento se añade la Beacon Chain.

Tenemos que tener en cuenta además que cualquier cambio realizado no debe afectar a la capacidad de Ethereum de ejecutar los smart contracts que alberga y que se podrían implementar. Cualquier defecto en el soporte de los smart contract podría suponer una perdida de confianza y el consiguiente desplome en precios.

La actualización Ethereum Serenity, también denominada Ethereum 2.0, busca mejorar la escalabilidad mediante la segmentación de la blockchain al cambiar el mecanismo de consenso

Problemas que solucionan Ethereum 2.0

A continuación os contamos los problemas que solucionan Ethereum 2.0.

Escalabilidad

Sin lugar a dudas el principal problema de Ethereum (y otras blockchain) es la capacidad de procesar transacciones. Ethereum tiene la capacidad de procesar entre 12-20 transacciones por segundo, lo cual originó varias congestiones de la red. Unas congestiones que implican un aumento notable en las comisiones (fee) de cada transacción.

Para ello se han propuesto los siguientes puntos.

Ethereum Raiden

Permite crear una nueva capa dentro de la blockchain de Ethereum que permite realizar transacciones sin que cada una de estas pase a estar registrada. Los usuarios pueden crear esta nueva capa a voluntad y operar dentro de ella a gran velocidad. Cuando se cierra se verifican los saldos finales de los usuarios y se contabiliza en la blockchain. Su funcionamiento es prácticamente igual a Lightning Network.

Ethereum Sharding

Modifica el funcionamiento de la blockchain de Ethereum. Debemos entender que todas las blockchain serían como una larga cadena de eslabones unidas entre sí y que dependen de la anterior. Lo que se propone es la división de esta gran cadena en otras más pequeñas. Cada fragmento validara sus propias transacciones y creara sus propios bloques al margen del resto de divisiones.

Ethereum Beacon Chain

Para la gestión de los diferentes fragmentos y los nodos validadores se añade la Beacon Chain. Podemos entenderla como una entidad superior que se encarga de controlar el funcionamiento de la red y que todos operen de manera responsable. Esta Beacon Chain carece de capacidad de gestionar cuentas o smart contracts. Lo que añade la Beacon Chain en una blockchain fragmentada es seguridad, escalabilidad y sostenibilidad.

Eficiencia energética

Actualmente la minería de Ethereum (como otras criptomonedas) requiere de hardware costoso y que tiene un elevado consumo eléctrico. La propuesta de Ethereum 2.0 es reducir el consumo a una fracción mínima del consumo actual mediante el cambio de consenso. Para ello se pasará de los complejos cálculos que conlleva PoW a un sistema simplificado PoS con nodos validadores a los que se les asignan aleatoriamente la creación de bloques.

Fases de implementación de Ethereum 2.0

El proceso de integración de todos los elementos para dar el salto a Ethereum 2.0 no es sencillo y tampoco es rápido. Antes de su implementación en la mainnet (red pública y funcional) se ejecutará todo el código en la testnet (red de pruebas independiente que no afecta a la mainnet). Esto se hace para evitar que cualquier defecto en el código o cualquier error en su implementación no afecte al funcionamiento de Ethereum. Destacar que todas las criptomonedas tienen una testnet para verificar las actualizaciones.

La actualización hacía Ethereum 2.0 consta de las siguientes fases: