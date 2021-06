Bitcoin como moneda de curso legal en la Argentina: ¿funcionarios evalúan copiar a El Salvador?

Luego de El Salvador, varios políticos buscan consenso para la aceptación de las criptomonedas en otros países. ¿Qué dicen los especialistas?

Aún es fresca la iniciativa del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de anunciar la aceptación de Bitcoin como una moneda de curso legal en su país. La noticia resonó en boca de todos.

Fueron muchas las critícas, así como muchas los elogios por parte de entusiatas y diversas empresas y organismos que abogan por la expansión de este activo digital, no solo como reserva de valor, sino también como moneda de uso diario.

El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en aceptar Bitcoin como moneda de curso legal