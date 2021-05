Ether: conocé todo sobre la segunda criptomoneda más importante y por qué está en su mejor momento

Actualmente, esta moneda tocó su máximo histórico donde superó los u$s4.200 por unidad, y tiene un crecimiento del 500% en lo que va del año

Existen al menos 4.600 tipos de criptoactivos en circulación, que totalizan un valor de u$s2 billones de mercado. Pero, ¿cuáles son sus diferencias?.

Sin duda, Bitcoin es la criptomoneda dominante. Pero el resto de este mercado está conformado por otros sistemas de pago que evolucionaron a partir de la tecnología blockchain. Este sistema de pago nació en 2009, creado por el enigmático Satoshi Nakamoto.

Sin embargo, en segundo lugar, según la valoración de CoinMarketCap, está la Ether, la criptomoenda con el mayor valor de mercado luego de Bitcoin, que fue creada por el analista ruso Vitalik Buterin.

Actualmente, esta moneda tocó su máximo histórico donde superó los u$s4.200 por unidad, y tiene un crecimiento del 500% en lo que va del año. Para muchos especialistas Ether es sin duda la moneda digital de 2021.

En lo que respecta a su momento actual, la criptomoneda hoy tiene un valor de u$s2,619.96 por unidad, según datos del sitio CoinMarketCap.

Su historia

Ethereum fue creada en 2013 por Vitalik Buterin, un programador ruso-canadiense de 27 años y en lo que va del año su valor se disparó un 465%. En parte, esto se debe a que Ether es más que una criptomoneda, ya que se utiliza para realizar transacciones de tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés), una tecnología que permite comprar y vender piezas originales de manera digital, como el primer tuit de Jack Dorsey, CEO de Twitter que fue vendido por u$s2.900 millones.

Incluso, el diccionario Merriam-Webster recién puso a la venta la definición de la propia palabra NFT como un NFT.

Ether fue la criptomoneda más negociada para febrero de 2021 con más de 1.300 millones de veces al día, según Statista; en comparación, Bitcoin reportó 283.000.

Momento actual

A pesar de estos movimientos que enfrente el ecosistema cripto, hoy es un momento bisagra para la red fundada por Vitalik Buterin: el pasaje de la prueba de trabajo (PoW, por sus siglas en inglés), es decir, la validación de transacciones a partir de la minería; a la prueba de participación (PoS), en la que quienes tengan más activos (32 ETH o más) serán quienes escriban las operaciones en la blockchain. Y, en consecuencia, se queden con las recompensas.

Camilo Rodríguez, fundador de Crypto Rocket, explica "la caída de Ethereum, realmente, es una toma de ganancias del mercado. En particular, fue impulsado por las redes sociales y por el foco que le está imprimiendo Elon Musk".

"Por otra parte, es importante entender que Ethereum está pasando por una etapa decisiva en su actualización de la red. No solamente está migrando al PoS, sino que está yendo hacia Ethereum 2.0", completa.

Uno de los grandes cambios que comenta Rodríguez es que Ethereum 2.0 va comenzará a ser un bien escaso, algo similar a lo que ocurre con Bitcoin. Esto se debe a la propuesta de mejora EIP 1559, que permite es que la emisión vaya decreciendo a lo largo del tiempo".

"Hay un fuerte potencial en Ethereum. Creo que aún no alcanzó su punto máximo en su corrección. Un punto clave son los 2.900 dólares, una zona muy importante de reversión para ir en sentido contrario al alza de la tendencia", dice Rodríguez.

Además, el directivo destaca que Cardano forma parte del pelotón de monedas de menor impacto ecológico, por lo que se está convirtiendo en una de las divisas preferidas de Elon Musk.

"Justamente, esta figura pública está marcando una trayectoria diferente para las criptomonedas y las tendencias están siguiéndolo a él desde lo social, pero veremos si los mercados se acomodan. Igualmente esto sigue siendo un mercado financiero y sigue basado en el traslado de valor", aclara.

Asimimo, Cardano viene acumulando una tendencia alcista por su bajo consumo de carbono, pero su red aún carece de soluciones para finanzas descentralizadas o DeFi, la gran novedad que planteó Ethereum como propuesta de valor ante Bitcoin.

"No tiene casos de usos específicos y esto genera una polémica muy importante. Ethereum tiene una fuerte trayectoria de alza, mientras que ADA se está llevando por la euforia y las tendencias de las redes sociales", remarca.

Asimismo, uno de los inconvenientes que tiene la red Ethereum son los altos costos del "gas", como se denomina a las comisiones para operar dentro de su red. Con el fin de abaratarlo se está produciendo la actualización Ethereum 2.0, que si bien viene retrasada ya está en marcha.

Por su parte, Emiliano Limia, press officer de Buenbit, le comenta a iProUP que "la intervención de Elon Musk hizo mucho ruido, pero la verdad es que la mayoría de las criptomonedas tuvo una baja. Si uno compara con lo que subió los últimos meses, cuando uno mira la película completa sigue siendo un mercado alcista".

De esta manera, todas las actualizaciones de Ethereum se vienen demorando. "Se ponen fechas de actualización, pero cada una implica un desarrollo tremendo. Esto demuestra que se trata de un proyecto serio. La idea es que el gas se va a reducir. Si uno lo compara con Bitcoin, Ethereum creció mucho más", acota Limia.

Por su parte, Maximiliano Del hoyo, Head of Open Finance al IOVLabs, comenta a iProUP que la volatilidad en el mercado cripto es algo típico, "Para los que estamos hace años, no nos asombra. Sí, es una pena para aquellas personas que entran en la especulación. No hay que analizar el proyecto por el precio", concluye.