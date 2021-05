Verdad del Bitcoin #8: la oscuridad de la palabra será reemplazada por las claridad de la letra

Rodolfo Andragnes, Presidente de la ONG Bitcoin Argentina presenta la octava columna sobre el origen y las cuestiones intrínsecas de Bitcoin.

Alguno de mis queridos lectores con cierto grado de fantasía podría estar pensando que me he ido hacia el lado místico, y que mientras escribía esta verdad lo hacía sentado sobre algún pentagrama con velas, túnica y cosas similares. Pero permita decirle que aunque me hubierse encantado que llegara usted a esa imagen ya que el uso fue inspirado es esas reminiscencias, no es el sentido final de esta hermosa y poética verdad.

Mi profe Julia, la de lengua en durante mi primaria, estaría orgullosa de leer que: el uso de estos adjetivos en dos sustantivos que no les corresponden aluden en realidad a una misma verbo asociado a comunicar en forma oral o escrita por lo que para comprender su sentido sería más bíen una mirada de calificativo adverbial. Lo único que falta es que le haga el análisis sintáctico, semántico y morfológico para que ésta mera frase me ponga un 10 en lengua de 5to, 6to y 7mo grado (si soy de esa época). Pero no se preocupe y dejenme llevarlo a terminos más coloquiales, y guiarlos en el profundo sentido de esta verdad.

La "palabra" en este caso representa a las promesas políticas, a las cosas expresadas que quedan en el eter y en la necesaria comprensión de un contexto también etéreo y subjetivo en el tiempo. Por más grabaciones que pueda repetir la TV, por más reproche sobre el incumplimiento, la palabra, tal vés por invisible, queda asociada a la inexistencia, a la capacidad de reinterpretarla o reinterpretar su contexto, a la inexactitud y al libre albedríó, a la mentira y las promesas incumplidas. A todo esto me refiero cuando hablo de la "oscuridad".

Pero cuando hablo de la "letra" ahora me refiero a la blockchain, a los contratos inteligentes a la inmutabilidad de lo escrito, a la irreversabilidad de lo sucedido, a la expresión pura, sin cotexto ni subjetividades, al código y la obligatoriedad de cumplimiento, al honor y el respeto de que lo dicho es promesa, y que no existe reinterpretación posible, a la ausencia de un poder político y económico que pueda alterar lo dicho, a la capacidad de construir sobre las bases de la certeza y no de la confianza. A todo esto me refiero cuando hablo de la "claridad".

De este modo una mirada más holística de la frase con estos conceptos aclarados, expresa que el uso de la blockchain en el estado o en la vida misma, la paulatina migración de la confianza hacia la certeza permitirá ir construyendo una sociedad y gobiernos más justos y transparentes.

Como expreso siempre en casi todas mis conferencias y charlas introductorias, la confianza es una piedra fundamental y transversal de toda relación humana y eso incluye nuestras construcciones como el dinero, las empresas y los estados. El Bitcoin no es una disrumpción económica, es una disrupción en la construcción de la confianza que migra hacia la certeza. Es un cambio tan potente como internet lo fué para la comunicación, otra de las piedras equivalente.

En este punto anhelo, si ha venido leyendo las demás verdades, que empiece apreciar este fino arte de intentar encerrar en pequeños frases profundos conceptos. De ahí a que según usted yo lo logre, es otra cosa, pues siempre he considerado el arte como una expresión egoista del artista.

Hágame caso, no confíe en lo que le digan, certifique.

*Rodolfo Andragnes es fundador y actual Presidente de la ONG Bitcoin Argentina y uno de los principales referentes latinoamericanos. Lleva adelante más de 15 proyectos sin fines de lucro en el ecosistema. Es también columnista frecuente en varios medios y disertante internacional. Lidera incluso la más antigua e importante conferencia anual de la región llamada LABITCONF.

