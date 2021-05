Ethereum va por todo en el mercado cripto: el plan para ser más popular que el Bitcoin

La criptodivisa está ganando mucha aceptación entre el público y su valor ya supera los u$s 3,000 debido a algunas ventajas en su transacción

Si bien el Bitcoin ha generado revuelo a nivel mundial, el abanico de las criptomonedas y las posibilidades para invertir en ellas es mucho más amplio. Otra de las más populares es el Ether, que está ganando mucha aceptación entre el público debido a que su valor ya supera los u$s 3,000.

La plataforma y ecosistema de pagos que sostiene a la criptomoneda es el Ethereum. "Ethereum creó un ecosistema financiero dentro de su red. Hoy existen muchos tokens (representaciones digitales de activos del mundo real) como por ejemplo las stablecoins, que replican el precio de dólares estadounidenses o de activos como el oro. Por eso se ha convertido en una alternativa de inversión muy atractiva para los usuarios de criptomonedas", explica Gastón Krasny, director de Tecnología de SeSocio.

Uno de los motivos de la popularidad del Ether es que gracias a este existen las llamadas finanzas descentralizadas (DeFi), las cuales son aplicaciones que actúan como préstamos y funcionan de manera automatizada bajo ciertos parámetros que se establecen a través de los ‘smart contracts’ o contratos inteligentes.

"Esto hizo que estos últimos años el Ethereum genere muchísima tracción dentro de la industria de las criptomonedas, dándole una funcionalidad más además de ser activos solo transaccionales", detalla Krasny.

Otra de las grandes ventajas del Ether es su rapidez, ya que en lugar de pasar por controles manuales y procedimientos de verificación, la criptomoneda utiliza procesos automatizados para garantizar la validez de una transacción. Esto no solo acelera enormemente las transacciones. sino que también las hace más asequibles.

¿Su creador al club de los multi?

Vitalik Buterin, cofundador de la red blockchain Ethereum, matriz de la mencionada criptodivisa, se convirtió oficialmente en multimillonario. Diversos participantes en el ecosistema cripto, aseguran que Buterin, de 27 años, podría ser ahora el multimillonario más joven hecho a sí mismo en la industria de los criptoactivos.

Con ostentosas subidas en el precio de su divisa ideada, Buterin acercó sus holdings de criptomonedas a múltiples actores. A finales de abril, el programador ruso-canadiense destinó una donación de 100 tokens de Ether y 100 de Maker (MKR) a un fondo de ayuda de COVID-19 para la India.

Vitalik dominó la computación casi al mismo tiempo que aprendió a hablar. Desde muy niño, dejó bien en claro que su futuro estaba en la tecnología y las finanzas: dominó las planillas de Excel antes de que sus compañeros de escuela aprendieran a usar el Word.

Vitalik Buterin , cofundador de la red blockchain Ethereum Sus maestros de la Abeland School de Toronto descubrieron rápidamente sus aptitudes: era capaz de resolver mentalmente sumas de números de tres cifras cuando el resto de la clase solo podía calcular las de dos en papel.

La educación que recibía, pese a que era de las mejores de Toronto, le quedó chica. Se retrajo y no estableció vínculos con sus compañeros. Era el "bicho raro", que siempre estaba sin compañía, trabajando en consolidar sus conocimientos. "El nivel de profundidad del material que me daban me obligó a aprender y enfocarme en el aprendizaje como objetivo primordial. Nunca me inspiró demasiado el sistema de educación tradicional", resaltó.

Esa poca vida social lo llevó a relacionarse de manera online con profesores de todo el planeta. Su nueva pasión iba a llegar a los 15 años, y nuevamente de su padre, emprendedor serial que había comenzado a explorar Bitcoin luego de trabajar en bancos y desarrollar startups financieras.

Desde entonces, se dedicó a aprender todo lo que podía sobre la moneda digital y la tecnología blockchain. Fue amor a primera vista, si bien la compraventa de monedas no estaba tan extendida como ahora y no podía hacerse de divisas.

A sus 26 años, Vitalik vive en Suiza, dedicado a tiempo completo a su proyecto. Si bien dice que no es millonario, supo contar con 365.000 ethers, en su mayoría donaciones y regalos. Aunque vendió gran parte de ellos a startups y donaciones a la fundación Etereum, ese monto hoy significa unos u$s 1.100 millones.

Fuente: Gestion.pe