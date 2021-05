Un equipo grande del fútbol argentino lanzó sus propios NFTs: de quién se trata

En pleno boom de los Tokens Non-Fungible (NFTs), en el plano local ya son tres los equipos del fútbol argentinos que cuentan con sus propios NFT en la plataforma de coleccionables de Sorare, con la llegada de Racing Club. El equipo de Avellaneda se sumó al fútbol fantasy con tokens sobre la blockchain de Ethereum.

"Es hora de dar la bienvenida a nuestro tercer club argentino a la familia Sorare", publicaron en la cuenta oficial de Twitter de Sorare.

No obstante, antes de Racing, los primeros en unirse a Sorare fueron River Plate y Gimnasia y Esgrima La Plata. Esta plataforma se basa en el intercambio de tarjetas coleccionables de jugadores de fútbol, y cuenta con un juego de fantasy en el que los participantes ganan puntos según el rendimiento de los jugadores en sus partidos, semana a semana.

Con la llegada de "La Academia", los usuarios de Sorare ahora podrán encontrar tarjetas de jugadores como el defensor Nery Domínguez, el veterano delantero Darío Cvitanich o el mediocampista chileno Marcelo Díaz.

Pero además, los participantes pueden jugar torneos en los que el rendimiento de sus jugadores les puede valer premios como nuevas tarjetas o fondos en la criptomoneda de Ethereum.

Por otro lado, en el mercado del juego, los usuarios pueden comprar nuevos coleccionables a otros miembros, participar en subastas o vender sus propias tarjetas. El usuario debe contar con una wallet compatible con la red de Ethereum y fondos en ETH para pagar las comisiones de red y así retirar los fondos de la plataforma.

Asimismo, la única limitación para la venta es que las tarjetas no pueden ser comunes. En Sorare, hay tarjetas comunes que sirven solo para jugar en los torneos, mientras que las categorías raras o únicas sí pueden entrar en el mercado.

Cuando un usuario crea su cuenta, recibe un paquete de tarjetas comunes para que comience a experimentar con el sistema de juego y participar en unos torneos especiales para los novatos. No obstante, después se debe comprar tarjetas raras para entrar a otros torneos de mayor dificultad y con mayores premios.

It's time to welcome our third Argentine club to the #Sorare family. Welcome @RacingClub! ???????? The first Edition cards are on auction now. Time to get scouting: https://t.co/N8zUYv2I17 pic.twitter.com/hXkUbBFmrs — Sorare (@SorareHQ) April 29, 2021