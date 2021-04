El Banco central pidió información sobre tenedores de criptomonedas y sacudió a los inversores y exchanges

Todo comenzó hace unas semanas con la noticia filtrada por Franco Amati, referente de la comunidad local, señalaba que el Banco Central de Argentina estaba solicitando a los bancos que completen una planilla para identificar a los clientes que operen en el país y el exterior con divisas digitales.

El tweet estuvo acompañado por la captura de una planilla de Excel enviada por una cámara bancaria a sus miembros, en el que se pide nombre y CUIT, entre otros datos. Y desencadenó el temor de los ahorristas, muchos de los cuales apuraron a vender sus activos.

La medida fue confirmada por la autoridad monetaria, que argumentó que "es una práctica habitual pedir información a los bancos sobre distintos temas de interés antes de avanzar en la elaboración de regulaciones".

Argentina's Central Bank (the one with 50% annual inflation) is requesting banks to complete a sheet to identify clients known to have, trade or do payments with cryptoassets.Here a message from a bank association to their members (leaked by the local #Bitcoin community): pic.twitter.com/Rba2rAJXDu — Franco Amati ????????⚡ (@franamati) April 2, 2021