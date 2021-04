Google dará de baja su app "Google Shopping": qué implica este cambio para los usuarios

A través de un anuncio oficial el gigante de la información informó que la app dejará de recibir actualizaciones dentro de poco tiempo

En plena pandemia global de coronavirus COVID-19, el gigitante estadounidense Google anunció que su app de "Google Shopping", disponible para smartphones y dispositivos móviles, cerrará sus puertas a fines de junio para así dar mayor prioridad a la versión web.

Mediante un comunicado, el gigante tecnológico informó que la aplicación de Google Shopping dejará de recibir soporte dentro de poco.

No obstante, la empresa aclaró que esto no significa el cierre completo de este servicio de Google, sino que sus funciones se pasarán directamente a la versión web.

En concreto estarán ubicadas en una pestaña dentro del buscador de Google y también en la app del mencionado buscador.

La app de Google Shopping dejará de funcionar pronto

De este modo, los usuarios todavía pueden utilizar la app de Google Shopping, ya que los servicios continúan activos, aunque serán derivados dentro de poco a la versión web. A pesar de que esta es la situación actual, algunos usuarios recibieron avisos acerca del final del servicio.

La verdad es que la diferencia entre la app y la web de Google Shopping es similar. Ambas cuentan con una página de inicio en la que se encuentran los productos que pueden interesar al usuario y una lista de los productos que ya guardados en anteriores ocasiones para así tener mejor acceso a ellos.

El proceso de compra se puede realizar sin salir de esta herramienta, al añadir los productos que quieren al carrito de la compra como si fuera una web de e-commerce cualquiera.

Sitios más seguros

Hace ya un tiempo que Chrome, el principal navegador web perteneciente a Google, marca todo sitio con el protocolo HTTP como no seguro. De hecho, al poco tiempo de esa actualización, iniciaron una cacería de sitios que no contasen con ese dominio, y bloquean toda carga de contenido multimedia que no use HTTPS.

Ahora, el equipo de Chrome da un paso más allá respecto a esta situación para cambiar el comportamiento del navegador al momento de ingresar una URL. A partir de la última actualización de Google, Chrome 90, la barra de direcciones del buscador utilizará https:// por defecto en lugar de http://

Por mucho tiempo, lo normal es que todas las direcciones visitadas comenzarán por HTTP en la barra superior, y a pesar de que hace ya muchos años que los navegadores modernos dejaron de solicitar el ingreso de esa parte de la URL, el código en cuestión sigue teniendo relevancia para los motores de búsqueda.

Chrome se vuelve más seguro con cada actualización

Gracias a los esfuerzos realizados por Google y muchos otros navegadores, hace un buen tiempo la mayoría de las webs utilizan HTTPS por defecto. Sin embargo, todavía la práctica tradicional del sistema operativo de la plataforma es elegir HTTP como el protocolo por defecto al escribir algo como "iProUP.com" en las direcciones.

Pero la próxima versión de Chrome dará fin a esa automatización, es decir, el navegador elegirá HTTPS por defecto al momento de redactar una dirección. Con esto, se busca mejorar la velocidad de carga inicial de los sitios web que lo soporten. Ya que Chrome se conectará directamente al nodo HTTPS sin necesidad de ser redirigido de "http://" a "https://", la carga de la página web será más rápida.

En el caso de los sitios que aún no admiten HTTPS, por ejemplo para sitios antiguos como los blogs, Chrome volverá a HTTP cuando la introducción de HTTPS falle, incluso cuando haya errores de certificado, como una falta de coincidencia de nombre o un certificado autofirmado no fiable, o errores de conexión, como un fallo de resolución de DNS.

De esta forma, si la página se trata de una web segura, cargará siempre más rápido con la última actualización. Este cambio se implementa en un principio en Chrome para el escritorio y Chrome para Android en la versión 90. Tiempo después será también estrenado en iOS.

Fuente: todostartups.com