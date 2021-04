Mientras esperás a ver qué pasa con Bitcoin, las altcoins están pasando por un excelente momento

Bitcoin pasa por un punto de inflexión mientra se dirime hacia dónde seguirá avanzando, pero las opciones de inversión en altcoins refuerzan su posición

Según los datos de Bitcoin (BTC), el rendimiento del primer trimestre de 2021 fue el mejor desde 2013. Con fuertes vientos de cola, Bitcoin ahora ingresa al segundo trimestre, que históricamente ha sido un buen período para el precio de BTC.

Los datos muestran que BTC solo ha cerrado el segundo trimestre en rojo dos veces y en ambas ocasiones la disminución fue inferior al 10%. Si la historia se repite, los inversores de Bitcoin pueden presenciar fuertes ganancias en los próximos seis meses.

Vista diaria de datos del criptomercado. Fuente: Coin360

Las altcoins también han participado en la actual carrera alcista y esto ha impulsado la capitalización total del mercado de criptomonedas a u$s 1.99 billones, que es poco menos que el hito de los u$s 2 billones.

Echemos un vistazo a algunos de los tokens de mejor rendimiento para ver cuáles pueden seguir subiendo en el corto plazo.

RUNE/USDT

El auge de las finanzas descentralizadas ha atraído a numerosos jugadores nuevos. Sin embargo, uno de los problemas que enfrentan los inversores es que los protocolos se basan en diferentes cadenas de bloques.

Esto requiere la necesidad de un protocolo de cadena cruzada, que permita a los traders intercambiar tokens a través de las cadenas de bloques de forma descentralizada y THORChain (RUNE) está intentando hacer precisamente eso.

El 26 de marzo, el protocolo reveló que su Chaosnet multicadena, que admite el intercambio nativo entre cinco cadenas, que se espera esté activo pronto.

Esta característica podría atraer a varios inversores nuevos que podrían bloquear sus activos en THORChain para obtener mayores rendimientos. Si esto ocurre, el valor total de los activos bloqueados en THORChain podría aumentar desde los actuales u$s 553 millones y añadir más beneficios a los inversores de RUNE.

La implementación exitosa de esta función podría aumentar la demanda de RUNE. El 23 de febrero, la firma de inversión Crypto Multicoin Capital también reveló una gran posición en RUNE.

RUNE repuntó desde un mínimo intradiario de u$s 4.50 el 25 de marzo a un máximo intradiario de u$s 8.93 hoy, un rally del 98.44% en ocho días. Sin embargo, la mecha larga de la vela de hoy sugiere una reserva de ganancias en niveles más altos.

Gráfico diario del par RUNE/USDT. Fuente: TradingView

El par RUNE/USDT puede volver a probar el nivel de ruptura en u$s 6.76. Si los alcistas pueden volver este nivel un soporte, puede actuar como una plataforma de lanzamiento para el siguiente tramo de la tendencia alcista que puede llegar a u$s 10.26.

Los medias móviles ascendentes y el índice de fuerza relativa (RSI) en la zona de sobrecompra sugieren que los alcistas están al mando.

Si los bajistas hunden el precio por debajo de u$s 6.76, el par puede caer a la media móvil exponencial de 20 días (u$s6.24). Un rebote sobre este soporte indicará que el sentimiento sigue siendo positivo y puede mantener intacta la tendencia alcista.

Esta visión positiva se invalidará si los bajistas hunden el precio por debajo de la EMA de 20 días. Tal movimiento podría bajar el precio a la media móvil simple (SMA) de 50 días (u$s 5.36) y luego a u$s 4.50.

AKRO/USDT

El espacio de DeFi está abarrotado y los proyectos tendrán que idear algo diferente e introducir productos atractivos para mantenerse a la cabeza del juego. Sin embargo, durante las últimas semanas, no ha habido ningún anuncio importante por parte del equipo de Acropolis (AKRO).

Las elevadas tarifas de gas en Ethereum siguen siendo una carga para los usuarios y eso puede haber pasado factura. Estas podrían ser algunas de las razones por las que el TVL del protocolo está solo en u$s 37.31 millones, según una actualización semanal del 31 de marzo.

El equipo mencionó que está trabajando en nuevas estrategias de bóveda, pero no dio demasiados detalles. En un mercado alcista, casi todo sube, pero los proyectos que no tienen una ventaja clara sobre sus competidores luchan cuando se produce la siguiente caída. Por lo tanto, los criptoinversores deben analizar los fundamentos de los proyectos y mantener los que ofrecen una ventaja sobre los demás.

AKRO ha subido desde un mínimo intradiario en u$s 0.042 el 25 de marzo a u$s 0.088 hoy, un repunte del 109.50% en ocho días. La ruptura del token por encima de u$s 0.072 completó un patrón de triángulo ascendente alcista que tiene un objetivo en u$s 0.127.

Gráfico diario del par AKRO/USDT. Fuente: TradingView

Sin embargo, la mecha larga de la vela de hoy sugiere una reserva de ganancias en niveles más altos. Los bajistas ahora intentarán hundir el precio por debajo del nivel de ruptura en u$s 0.072. Si tienen éxito, el par AKRO/USDT podría caer a la EMA de 20 días (u$s 0.060).

Si el precio rebota de este nivel, los alcistas intentarán una vez más empujar el precio por encima de u$s 0.072 y reanudar el movimiento alcista.

Por el contrario, si los bajistas hunden el precio por debajo de la EMA de 20 días, el par puede caer a la línea de tendencia del triángulo. Una ruptura por debajo de este soporte invalidará la configuración alcista y señalará un posible cambio de tendencia.

HNT/USDT

Helium (HNT) fue destacado por Cointelegraph el 9 de febrero cuando se cotizaba a u$s 3.96. A partir de ahí, el token repuntó a u$s 12.09 el 28 de marzo, un repunte del 205% en poco menos de dos meses.

El protocolo pretende construir una red inalámbrica descentralizada y conectar dispositivos IoT a una fracción del coste de los actuales proveedores de servicios celulares. Desde principios de febrero, el número de puntos de acceso activos ha aumentado de 18.000 a 24.572.

Es probable que este número aumente ya que uno de sus proveedores de mineros HNT dijo que había enviado 2.000 mineros a clientes en China el 31 de marzo. Si la popularidad de HNT aumenta en China, el número de mineros podría seguir aumentando.

Helium se asoció recientemente con Streamr, una plataforma descentralizada de datos en tiempo real, que puede ayudar a los usuarios a transportar, transmitir y monetizar datos. Helium también ha forjado alianzas con varias firmas que ofrecen diversos tipos de soluciones de IoT.

La puntuación VORTECS ™, exclusiva de Cointelegraph, es una comparación algorítmica de las condiciones históricas y actuales del mercado derivadas de una combinación de puntos de datos que incluyen el sentimiento del mercado, el volumen comercial, los movimientos recientes del precio y la actividad en Twitter.

Puntuación VORTECS ™ (verde) frente al precio de HNT. Fuente: Cointelegraph Markets Pro

Como se puede ver en el gráfico anterior, la Puntuación VORTECS™ para HNT estaba en verde el 25 de marzo, justo cuando el token comenzó su rally de u$s 7.09 a u$s 11.38 el 28 de marzo.

La Puntuación VORTECS™ volvió a ponerse en verde el 31 de marzo justo antes del inicio del rally y se ha mantenido en verde desde entonces. El precio de HNT pasó de u$s 9.67 a USD 11.98 durante este periodo.

Actualmente, HNT se encuentra en una tendencia alcista, pero los bajistas están tratando de detener el movimiento alcista en los u$s 12. Los bajistas habían tirado del precio hacia abajo desde este nivel el 28 de marzo, pero los alcistas compraron la caída a la EMA de 20 días (u$s 8.66) el 31 de marzo, lo que indica la acumulación en las caídas.

Gráfico diario del par HNT/USDT. Fuente: TradingView

Las medias móviles al alza y el RSI en territorio de sobrecompra sugieren que el camino de menor resistencia es hacia arriba. Si los alcistas pueden mantener el precio por encima de los u$s 12, podría iniciarse el siguiente tramo de la tendencia alcista. El siguiente objetivo al alza es u$s 14.56 y luego u$s 17.64.

Por el contrario, si el precio vuelve a bajar desde los u$s 12, los bajistas intentarán hundir el par HNT/USDT por debajo de la EMA de 20 días. Si lo consiguen, el par podría caer hasta la EMA de 50 días (u$s 6.04).