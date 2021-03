Se casó la ex esposa de Jeff Bezos: quién es el nuevo marido de la tercera mujer más rica del mundo

La tercera mujer más rica del mundo destina la mayor parte de su fortuna a causas sociales, incluido el combate contra la pandemia

Luego de un divorcio que dio mucha tela para cortar y fue alimento para aquellos que disfrutan del morbo sentimental, la milmillonaria y filántropa estadounidense MacKenzie Scott parece haber dejado definitivamente atrás a Jeff Bezos, su ex marido, fundador de Amazon y uno de los hombres más ricos del mundo.

Es que en las últimas horas se conoció que MacKenzie Scott contrajo matrimonio con un profesor de Ciencias del instituto de Seattle al que acuden sus hijos. Junto con Dan Jewett, su nuevo cónyuge, la filántropa espera destinar la mayor parte de su fortuna, que la revista Forbes evaluaba recientemente en 53.000 millones de dólares (unos 44.450 millones de euros), a proyectos y causas sociales.

Su flamante esposo dejó constancia de esos planes en una carta publicada en la web de la organización sin ánimo de lucro The Giving Pledge (La promesa de dar), que reúne a las mayores fortunas del país, de Bill Gates a Warren Buffet o Mark Zuckerberg, y que obliga a sus miembros a donar la mayor parte de sus bienes.

"Me siento agradecido por el privilegio excepcional que será para mí colaborar en donaciones que hacen tanto bien cuando se comparten", escribió Jewett como copartícipe de la labor humanitarias de su esposa, quien ya cambió su perfil en su página de Amazon: "Vive en Seattle con sus cuatro hijos y su esposo, Dan".

Lo que en otras circunstancias no pasaría de ser un asunto privado, personal, se convierte por la fortuna de Scott -la tercera mujer más rica del mundo- en una noticia con repercusión parecida a la que tuvo el proceso de divorcio de Bezos.

Una publicidad excesiva, en ambos casos, para una mujer que siempre intentó mantener su vida privada fuera del ojo público, salvo a la hora de publicitar sus contribuciones sociales. El año pasado, mediante dos publicaciones en el sitio digital Medium, Scott anunció que había destinado 6.000 millones de dólares a distintas subvenciones y donaciones.

Entre sus beneficiarios figuran la YMCA, la veterana asociación de ayuda y promoción de los jóvenes; YWCA, para mujeres y niñas; bancos de alimentos, institutos y universidades negras; organizaciones LGTBIQ y grupos que luchan contra el cambio climático, contra la desigualdad social y la injusticia racial.

A dos organizaciones humanitarias especializadas en emergencias, Scott entregó el año pasado 6.000 millones, de los cuales 4.000 se destinaron únicamente a combatir la pandemia y paliar sus efectos, lo que representa casi tres cuartas partes de las donaciones contra la convid-19 hechas por los estadounidenses más ricos. Scott ha visto aumentar su patrimonio por la revalorización de las acciones de la compañía durante la covid-19.

Los elogios del propio Bezos

Soctt estuvo casada 25 años con Bezos y a su divorcio, en 2019, obtuvo el 4% de las acciones de Amazon.

En un comunicado, el magnate se deshizo en elogios del nuevo esposo de su ex: "Dan es un gran tipo, y estoy feliz por ambos", aseguró, citado por el diario The New York Times. El propio Jewett, que imparte clases en un exclusivo centro que cuenta a Bill Gates entre sus antiguos alumnos, corroboró lo afortunado que se siente en la web de The Giving Pledge: "Estoy casado con una de las personas más generosas y amables que conozco, y me sumo a ella en el compromiso de destinar su enorme riqueza para ayudar a los demás".