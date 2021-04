Stalking, farming y hodling: todo lo que hay que saber de estas maniobras criptomonedas para ganar en dólares

Tener en claro qué significa cada uno de estas maniobras te puede abrir una puerta para obtener rentas en dólares de tus tokens

En la primera mitad del año pasado, inversiones como los CEDEAR y las Obligaciones Negociables (ON) se pusieron de moda como herramientas para maximizar el rendimiento de los devaluados pesos ante la floja performance de los plazos fijos.

Pero también otra alternativa sumó miles de usuarios en plena pandemia y su extraordinario recorrido en 2021 consolidó esta tendencia: las criptomonedas, con Bitcoin a la cabeza, pero secundada por decenas de otras divisas, que inclusive cerraron 2020 con rendimientos superiores.

Sin embargo, el universo de inversiones en estos activos digitales es mucho más complejo que crear un usuario en una exchange, cargar saldo en la cuenta virtual (con CVU) y adquirir el activo: existen diferentes maniobras que pueden incrementar las ganancias de los usuarios más allá de los incrementos en la cotización.

Se trata de stalking, farming y hodling, acciones en las que muchos argentinos están dando sus primeros pasos en este segmento de inversiones aún no dominan –y en muchos casos, hasta desconocen su existencia–, pero que pueden transformarse en una excelente herramienta, según los diferentes perfiles para incrementar las tenencias.

Staking: validar tiene su premio

Emiliano Limia, Press Officer de Buenbit, asegura a iProUP que hacer staking dentro del universo de las criptomonedas "implica mantener determinada cantidad de fondos en una billetera con la finalidad de obtener rendimientos provenientes de esta práctica".

De esta manera, el usuario, agrega el especialista, "bloquea o mantiene" sus activos en una wallet cripto para generar una ganancia.

Maximiliano Hinz, Latam Operations Director de Binance, coincide con su colega y destaca a iProUP que esta acción de mantener el capital en un monedero de criptomonedas sirve para respaldar la seguridad y las operaciones de una red blockchain.

Asimismo desde Bitso agregan que quienes realicen staking "tienen el incentivo de validar transacciones para recibir una recompensa y en caso de que el nodo actúe de forma maliciosa, sus fondos serán deducidos por el protocolo".

Ese sistema de consenso es conocido, agrega Limia, con el nombre de Proof of Stake (PoS o prueba de participación) que difiere de la Proof of Work (PoW o prueba de trabajo) que usa la la minería de criptomonedas, ya que para obtener consensos hace falta demostrar la tenencia de fondos y no el aporte de supercomputadoras para validar operaciones. En ambos casos, se retribuye a quienes realizan estas acciones.

"La idea principal es que los participantes puedan bloquear criptomonedas y, en un determinado lapso, la red asigna aleatoriamente el derecho a uno de ellos para validar el siguiente bloque de transacciones", explica el especialista de Buenbit.

El ejecutivo detalla que por lo general, la probabilidad de ser elegido es proporcional a la cantidad de activos "congelados": cuantas más se guarden, mayores serán las chances.

Al respecto, Hinz añade que Proof of Stake utiliza un proceso de elección pseudoaleatorio para seleccionar un nodo a fin de que sea el validador del siguiente bloque, basado en una combinación de factores, y reciban un incentivo en la criptomoneda nativa de esa red.

La finanzas descentralizadas permiten invertir en protocolos que devuelven interés sin intermediarios

"En el PoS, los validadores –añaden desde Bitso– no compiten entre sí con poder de cómputo generado con la potencia de sus equipos; en cambio, ponen una participación de activos para comprobar que validarán transacciones de una forma no maliciosa", y resaltan que este mecanismo ofrece un alto nivel de seguridad, "logrando así la descentralización y el nivel de escalabilidad que necesitan los blockchains actualmente".

Esta escalabilidad, completa el especialista de Buenbit, "es una de las razones por las que está previsto que la red Ethereum implemente este sistema en un conjunto de actualizaciones técnicas denominadas colectivamente ETH 2.0".

Farming: ganar más cripto con tus cripto

El yield farming (o agricultura de rendimiento) puede considerarse, en cierto modo, como una forma de staking.

Desde Bitso explican a iProUP que se trata de la práctica de participar en protocolos de inversones descentralizadas (DeFi) para recibir recompensas por dos medios:

Incentivos del protocolo: las recompensas o intereses nativos del proyecto, que premian por "apoyarlo"

del proyecto, que premian por "apoyarlo" Tokens por proveer liquidez: el usuario recibe activos nativos del protocolo en el cual se está participando

Hinz sintetiza esta actividad como una forma de ganar más criptos con tus criptos. "Consiste en prestar tus fondos a terceros y por intermedio de unos programas –denominados contratos inteligentes– el prestamista se hace acreedor de comisiones en forma de una nueva criptomoneda", señala.

Es que en el yield farming se utilizan mecanismos muy complejos que se ejecutan a través de estos smart contracts.

"Generalmente –añade Limia–, consiste en usuarios llamados proveedores de liquidez, que agregan fondos a pooles y obtienen una recompensa, que pueden provenir de las tarifas generadas por la plataforma DeFi subyacente o alguna otra fuente".

Y completa: "Luego, esos tokens de recompensa pueden depositarse en otros pooles de liquidez para ganar más recompensas, y así sucesivamente".

Hodling: el premio para los pacientes

Este término se inscribió dentro de la jerga cripto tras un error de tipeo en un foro especializado: hodling proviene de la palabra inglesa holding, que se traduce como "sostener" o "mantener" una posición.

Así, un hodler se usa para definir a quienes apuestan por las criptomonedas como una inversión a largo plazo, sin importar los vaivenes que puede tener la cotización de los tokens para planificar una venta inmediata de los mismos.

"Un hodler –explica el especialista de Binance– suele ser alguien muy visto en el mundo de los Bitcoiners. Hoy, hay muchos hodlers de proyectos de tercera generación, como pueden BNB, ADA, y DOT, quienes apuestan por una subida de estos tokens".

Limia agrega que esta actividad se practica con más frecuencia durante un mercado bajista, cuando las personas se niegan a vender a pesar de la caída del precio.

"En general, es una estrategia utilizada por usuarios que admiten que no tienen las habilidades para realizar operaciones a corto plazo, como scalping o day trading (ganancias por la reventa rápida ante pequeños movimientos de la cotización) y apuestan por proyectos consolidados", detalla el experto de Buenbit.

Por su parte, desde Bitso destacan que el objetivo de los hodlers radica en que, con el correr del tiempo, el valor de la criptomoneda aumentará por la naturaleza propia de estos activos.

Principales beneficios

Estas maniobras, coinciden los especialistas entrevistados por iProUP, ayudan a crear un sistema financiero más abierto y accesible para cualquier persona que posea una conexión a Internet, sin ningún tipo de intermediario ni traba burocrática.

En cuanto a las ganancias que pueden obtener, el principal atractivo es la posibilidad de generar ingresos pasivos en criptomonedas.

Para cambiarlas por dólares se deben cambiar dentro de plataformas como Binance, BuenBit o Airtm u otro exchange y luego retirar el dinero en pesos, a la cotización blue, en una cuenta bancaria o fintech.

"En el caso del staking –explica Hinz– sirve si el usuario apuesta al proyecto para el largo plazo, ya que multiplicará sus criptomonedas. Mientras que para el yield farming se diversifica la cartera, ya que presta sus criptomonedas a cambio de cobrar un nuevo token que puede llegar a valer más que lo que se prestó".

Cualquier persona que cuente con una wallet de Ethereum y tenga fondos –sintetiza Limia–, puede suministrar liquidez a un pool y ganar recompensas que comienzan a acumularse de inmediato.

Algunos de los protocolos más consolidados dentro del ecosistema DeFi son MakerDAO, Compound, Aave, Uniswap, Curve y Synthetix, ofrecen un rendimiento anual del 8%, ya sea mediante billeteras descentralizadas (Status, Metamask, etcétera) o exchanges como Buenbit.

Sin embargo, Limia advierte que si una persona desea ingresar a este mundo, "primero debe familiarizarse con el funcionamiento de los protocolos descentralizados".

"Si no se comprende lo que se está haciendo, probablemente se pierda dinero", advierte el ejecutivo, quien y resalta que las estrategias de yield farming más rentables son muy complejas y solo las aconseja para usuarios avanzados.

El mundo de las criptomonedas es mucho más que comprar Bitcoin cuando Elon Musk impulsa su cotización anunciando transacciones millonarias con Tesla.

Su tenencia abre un amplio abanico de posibilidades para "engordar" la wallet. Solamente es cuestión de apartar los miedos e informarse para escoger la opción más adecuada para el riesgo que se desee asumir.