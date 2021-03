En 2010 pagó u$s40 en Bitcoins por dos pizzas: ¿cuántos dólares tendría hoy?

Este hito en la historia de la criptomoneda tuvo tanta relevancia que esa fecha se celebra en el criptocalendario como el "Día de la Pizza Bitcoin"

Más de una década atrás, el programador Laszlo Hanyecz se hizo popular en el ambiente de las criptomonedas al intercambiar 10.000 bitcoins por dos pizzas de Papa John’s el 22 de mayo de 2010.

Este hito en la historia de la criptomoneda más popular tuvo tanta relevancia que esa fecha se celebra en el criptocalendario como el "Día de la Pizza Bitcoin". No obstante, en aquel momento, su compra solo costó unos u$s41.

Esa cifra de bitcoins terminaría equivaliendo a más de u$s200 millones en el récord que marcó la criptomoneda en 2017.

En aquel momento, Hanyecz lanzó una propuesta a través del foro de BitcoinTalk con la siguiente consigna: "¿Alguien estaría dispuesto a llevarle hasta su casa dos pizzas familiares a cambio de 10.000 bitcoin?".

¿Cuánto valdría hoy?

Si bien le demandó cuatro días alcanzar su meta, finalmente lo logró, y esa cifra de bitcoins terminaría equivaliendo a más de u$s200 millones en el récord que marcó la criptomoneda en 2017.

Sin embargo, en base al nuevo techo que marcó este sábado de u$s60.000, la compra tendría un valor de u$s613 millones, según un artículo de Business Insider. Hoy, el valor del Bitcoin llegaba a u$s57.000 cerca del mediodía hora de Buenos Aires, por lo que aquel valor sería de u$s570 millones aproximadamente.

Por otro lado, la criptomoneda más popular, que tiene una capitalización de mercado de más de u$s1.1 billones, se ha visto impulsada por el optimismo de los inversores.

Asimismo, su valor se disparó el sábado, por lo que su incremento del último año fue del 1000 por ciento. Además, se ha beneficiado del respaldo de grandes instituciones como Tesla y Mastercard, entre otras y el anuncio de Pay Pal de comenzar a aceptar transacciones en su amplia plataforma electrónica.

Por su parte, Tesla adquirió el mes pasado u$s1500 millones en Bitcoin. "Se que he llegado un poco tarde a este movimiento, pero creo firmemente en Bitcoin", explicó el propio Elon Musk la semana pasada en una entrevista. En los días previos a esta adquisición, Musk ya brindó pistas sobre este movimiento al cambiar la descripción de su estado en la red social Twitter, para incluir solo el logotipo de Bitcoin.

En este sentido, una cantidad cada vez mayor de empresas está probando el sabor de utilizar criptomonedas. Por esta razón, los profetas del Bitcoin creen que la mayor y más conocida criptomoneda del mundo tiene más legitimidad que en el pasado porque grandes empresas apoyan su cotización y, como se mencionó, comienzan a aceptarlas en sus transacciones habituales.

"Las criptodivisas básicamente no tienen valor y no producen nada", afirmó Buffett

Los detractores

Pero no todo el mundo está convencido de sus bondades. Entre otros magnates de Wall Street, el legendario CEO de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, criticó varias veces a esta y otras criptodivisas como "arriesgadas" y "sin valor".

"Las criptodivisas básicamente no tienen valor y no producen nada. No se reproducen, no pueden enviarte un cheque, no pueden hacer nada, y lo que esperas es que alguien más venga y te pague más dinero por ellas más tarde, pero entonces esa persona tiene el problema. En términos de valor: cero", indicó.

"Si tú y yo compramos varias criptodivisas, no se van a multiplicar. No va a haber un montón de conejos sentados frente a nosotros. Sólo se van a sentar ahí. Y tengo la esperanza de que la próxima vez te excites más después de que te haya comprado si a ti y luego me excite más y te lo compre. Podríamos sentarnos en la casa solos y podríamos seguir subiendo el precio entre nosotros. Pero al final del tiempo hay un Bitcoin sentado allí y ahora tenemos que encontrar a alguien más. Llegan a su fin", agregó Buffett.

Respecto de Hanyecz, al parecer no se ha arrepentido en los años transcurridos desde que compró las pizzas hace 11 años.

En 2013, le dijo al New York Times que "por aquel entonces, los Bitcoins no tenían ningún valor, así que la idea de cambiarlos por una pizza era increíblemente genial". "Nadie sabía que iba a ser tan grande". Y, en 2020, CoinDesk lo citó diciendo que el bitcoin era "una forma de aprovechar la codicia".