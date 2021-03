Regulación mata innovación: por qué este país controlaría la publicidad sobre criptomonedas

Si se aprueba una iniciativa de este país europeo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) podría vigilar la publicidad sobre criptomonedas

En España, el Ministerio de Economía mira hacia las criptomonedas y aparentemente hay un plan para atribuir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la posibilidad de vigilar la publicidad sobre estas. Así lo informó el portal de negocios y finanzas PYMEX.

El artículo, que a su vez toma como fuente una publicación de El País, señaló: "La regulación actual permite que la CNMV tenga poder sobre brókeres, gestoras de fondos y bancos que ofrezcan bonos, renta variable, fondos de inversión y productos derivados o estructurados. El supervisor puede solicitar rectificaciones o incluso el cese de la actividad publicitaria en el plazo de tres días. Pero existe un vacío legal en los criptoactivos, que puede ofrecer casi cualquiera".

De formalizarse estas medidas España controlaría la publicidad que se realiza sobre monedas digitales y criptoactivos

"El ministerio que dirige Nadia Calviño ha decido tomar cartas en el asunto, después de que la propia CNMV y el Banco de España hayan alertado reiteradamente sobre el riesgo de invertir en criptomonedas", agregaron luego.

En este contexto, ahora la CNMV podría llegar a someter a autorización las publicidades sobre criptoactivos.

Ante esta noticia, el CEO de Bit2Me, Leif Ferreira, manifestó su opinión a través de LinkedIn, señalando: "Quieren evitar que la gente conozca Bitcoin"

"Leyes exprés para prohibir que se conozca. De aquellos que no saben qué es un árbol de Merkle, que no saben qué es la curva elíptica, que no saben qué es un SHA256… De aquellos que piensan que Bitcoin es un producto financiero sin saber que Bitcoin es un protocolo, una red social P2P de transferencia de valor, donde los bitcoins son las fichas de acceso a esa red libre y, como las fichas son limitadas, toman valor", resaltó Ferreira.

La medida impactaría en los valores de las criptomonedas y su democratización como alternativa de inversión y económica

"Un sistema financiero tradicional que nos tiene secuestrados, del que tantos quieren escapar. Lo siguiente es prohibir oficinas de gente trabajando en Bitcoin, hablar de Bitcoin, pensar en Bitcoin, soñar en Bitcoin…", agregó.

Entre otras cosas, Ferreira también puntualizó: "La sociedad odia estos modelos tradicionales, pero ellos intentan que les amen a golpes. El resto de países se preocupan por innovar y aquí, por censurar", indicó Cointelegraph.