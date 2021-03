Efecto Biden: Bitcoin retoma la senda alcista luego del estímulo económico aprobado en Estados Unidos

Bitcoin alcanza los u$s 51.000 tras la aprobación de cheques de estímulo de u$s 1.400 para los ciudadanos estadounidenses, aprobado por el senado de Biden

El precio de Bitcoin (BTC) superó los u$s 51.000 el 7 de marzo después de que el Senado de EE.UU. aprobó el esperado proyecto de ley de estímulo de u$s 1,9 billones, que es aproximadamente dos veces más grande que la capitalización de mercado de BTC.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, dijo que la aprobación del Senado muestra un gran avance en la entrega de un proyecto de ley de estímulo "desesperadamente necesario" para los estadounidenses. El presidente dijo: "Hoy puedo decir que hemos dado un paso gigante más para cumplir esa promesa, que la ayuda está en camino. No siempre fue bonito, pero se necesitaba desesperadamente, se necesitaba con urgencia".

Gráfico de 4 horas del par BTC/USDT (en Binance). Fuente: TradingView.com

¿Por qué el estímulo es algo positivo para el precio de Bitcoin?

Cuando se aprueba un proyecto de ley de estímulo, se relajan inmediatamente las condiciones financieras en los EE.UU. El año pasado demostró que el efecto de tales medidas aumenta el apetito de los inversores por los activos de riesgo, incluidas las acciones y criptomonedas.

En abril de 2020, cuando se aprobó el primer proyecto de ley de estímulo, coincidió con una carrera alcista masiva tanto en el mercado de valores estadounidense como en el mercado de criptomonedas.

Naturalmente, los inversores anticipan que este segundo paquete de estímulo tendrá un efecto similar en el precio de Bitcoin a corto plazo.

Peter Brandt, un reconocido trader, dijo que la devaluación del poder adquisitivo del dólar estadounidense apenas está comenzado.

La combinación de un dólar devaluado y el nuevo paquete de estímulo probablemente haría que el sentimiento del mercado en torno a Bitcoin mejorara. Brandt escribió: "La devaluación del poder adquisitivo del dólar estadounidense acaba de comenzar. Es por eso que Bitcoin, los bienes raíces, las acciones y productos básicos estadounidenses continuarán con una tendencia al alza cuando se expresen en términos fiduciarios de dólares estadounidenses".

Índice de precios al consumidor para todos los consumidores urbanos. Fuente: Peter Brandt y Fred

Si el mercado de valores de EE.UU. comienza a recuperarse después de un retroceso de una semana, podría impulsar aún más a Bitcoin dado que las acciones y las criptomonedas cayeron a la par durante la reciente corrección del mercado.

¿Empresas chinas emulan a MicroStrategy?

Encima del entorno macro mejorado para Bitcoin, la primera empresa china de capital abierto llamada Meitu compró oficialmente u$s 40 millones en Bitcoin y Ethereum. La empresa declaró: "El Grupo ha comprado 15.000 unidades de Ether y 379,1214267 unidades de Bitcoin (BTC), ambas criptomonedas, en transacciones de mercado abierto a una contraprestación total de aproximadamente u$s 22,1 millones y u$s 17,9 millones respectivamente, el 5 de marzo de 2021".

"Apareció la primera empresa china de capital que compra una gran cantidad de Bitcoin", comentó un popular periodista chino llamado Wu Blockchain el 7 de marzo. "La empresa de software de edición fotográfica Meitu anunció que compraría Bitcoin y Ethereum por u$s 40 millones. Pero su fundador fue criticado por emitir múltiples ICO en 2017 ". Añadió: "Meitu dijo que las criptomonedas tienen suficiente espacio para apreciarse, pueden diversificar el riesgo de tener efectivo en la administración de fondos. Afectadas por esto, puede haber más empresas chinas que compren Bitcoin para aumentar el precio de sus acciones, pero también pueden ser prohibidas por el gobierno chino".

Si surge una nueva tendencia en la que las empresas públicas asiáticas comienzan a comprar Bitcoin, podría conducir a una afluencia de nuevo capital al mercado general de Bitcoin.

Si bien es poco probable que muchas empresas de capital abierto China anuncien compras de Bitcoin debido al entorno regulatorio incierto, países como Japón y Corea del Sur podrían ver una tendencia similar en los próximos meses, indicó Cointelegraph.