Caída de Bitcoin: ¿qué consecuencias produjo en el mercado?

Con el precio de BTC cayendo un estrepitoso 17,6% el día de hoy, varias criptomonedas y empresas accionistas se vieron perjudicadas

En la apertura de la jornada de trading de la fecha, el precio de Bitcoin (BTC) sufrió una considerable caída de 17.65%, lo que provocó ruido en todo el mercado cripto.

Datos de TradingView reflejan que la principal criptomoneda bajó, luego de su máximo histórico de u$s 58.274 el 21 de febrero, a un piso de u$s 47.622 durante la jornada matutina del lunes antes de que los inversores volvieran a elevarlo a un valor de u$s 53,350. Sin embargo, la caída no sería cosa de un solo día, ya que el día de hoy, volvería a bajar, con una caída que lo hizo llegar hasta los 46.000 aproximadamente, según algunas paltaformas. Desempeño diario del mercado de criptomonedas. Fuente: Coin360

De esta forma, el total liquidado de la moneda digital fue de u$s 1.600 millones tan solo hoy. Aun así, alcistas de Bitcoin siguen siendo optimistas sobre el futuro de la criptomoneda con ciertos indicadores que dejan entrever que aquellos que compraron en la caída de hoy, probablemente saldrán ganando.

David Lifchitz, director de inversiones de ExoAlpha, los gráficos recientes de Bitcoin sugieren una sobrecompra del activo. Esto indica que "podría producirse una corrección del 15%" como parte de un ciclo normal de mercado antes de que BTC pueda lograr escalar a nuevos máximos.

"Los u$s 50.000 parece la primera parada para una correción leve, pero un segundo tramo hacia abajo podría arrastrarlo a u$s 40.000, mientras que la zona de u$s 30.000 parece el fondo definitivo si las cosas se ponen feas en el corto plazo", comento Lifchitz.

Gráfico de 4 horas del par BTC/USDT. Fuente: TradingView

La emisión de dinero producida en todo el 2020 parte de los bancos centrales de casi todos los países, disminuyen la probabilidad de que BTC caiga por debajo de los u$s30.000 por unidad, ya que los inversores de todo el mundo ven a Bitcoin como una cobertura contra la devaluación del respectivo dinero fiduciario, de acuerdo al directivo.

Además, Lifchitz remarcó que los movimientos recientes en activos tradicionales, como el rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años, podrían "desencadenar un retroceso en Bitcoin como un movimiento general de desapalancamiento entre las clases de activos", aunque solo se puede "esperar para ver como se desarrollará todo".

La bolsa frente al Bitcoin

Los mercados respondieron de forma selectiva en la bolsa ya que los recientes aumentos en los rendimientos de los bonos del Tesoro llevaron a expectativas de mayor inflación y presionaron todavía más a las acciones.

El Dow Jones pudo superar la turbulencia inicial y concluir el día con un alza del 0.09% en promedio, mientras que otros como el S&P 500 y el NASDAQ cotizaron en números negativos todo el día, cerrando con una caída del 0.77% y del 2.46%, respectivamente.

Por su parte, las commodities demostraron verse beneficiados a pesar de la caída de la criptodivisa, con el precio del petróleo crudo creciendo un 4.14% para cotizar a u$s 61.69. Otros como el oro aumentaron un 1.68% para cerrar la jornada en u$s 1.807.

Los tokens, otro de los activos que no sintió la recesión

Aún con el bajón en todo el mercado cripto y varios mercados de activos, diversos tokens vieron aumentar sus precios, debido a que los desarrollos positivos ayudaron a elevarlos por encima del sentimiento negativo.

La más destacada en este sentido ha sido Crypto.com Coin (CRO), cuyo precio se disparó en más de 63% para establecer un nuevo máximo histórico de u$s0.2748. Otro desempeños destacables fueron NEM (XEM), que subió un 16.05%, y Solana (SOL), que aumentó un 20.54%.

Con este panorama, la capitalización total del mercado de criptomonedas es de u$s1.63 billones y la tasa de dominio de Bitcoin es del 61.2%.