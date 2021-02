Un economista advierte que el bitcoin "es la burbuja más grande de todas"

El economista Peter Schiff ha revisado su predicción de bitcoin después de que el precio de la criptomoneda excediera sus expectativas, alcanzando un máximo histórico por encima del nivel de u$s50.000.

"Debo admitir que no se puede descartar un movimiento de hasta u$s100.000", admitió. No obstante, este escéptico del bitcoin a largo plazo advirtió que el precio también puede bajar a cero y que se debería comprar oro en su lugar.

Schiff, director ejecutivo de Euro Pacific Capital y presentador de un programa de radio fue objeto de burlas por parte de la comunidad bitcoin el martes después de que el precio de bitcoin cruzara la marca de los 50.000 dólares.

Este economista había predicho y enfatizado que el precio de bitcoin nunca alcanzaría ese nivel. Después de que se demostró que estaba equivocado el martes, Schiff revisó su postura, con el siguiente tuit:

Now that #Bitcoin has hit $50,000 I must admit that a move up to $100,000 can't be ruled out. However a move down to zero can't be ruled out either. While a temporary move up to $100K is possible, a permanent move down to zero is inevitable. If you don't want to gamble buy #gold. — Peter Schiff (@PeterSchiff) February 16, 2021