Esta vez no le salió: Musk tuiteó sobre Dogecoin y bajó su valor

El fundador de Tesla ha instado a los principales inversores de la criptomoneda Dogecoin a venderlos para acabar con la "excesiva concentración". "Si los principales titulares de Dogecoin venden la mayoría de sus monedas, obtendrán todo mi apoyo", escribió este lunes en su cuenta Twitter.

En ese sentido, señaló que "el único problema" de la criptomoneda es que está concentrada en pocas manos. Además, ha añadido que se ofrece a comprar esta criptomoneda a precios actuales para ofrecer un respaldo total. "Literalmente pagaré dólares reales si anulan sus cuentas", continuó.

I will literally pay actual $ if they just void their accounts — Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2021