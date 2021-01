"Las entidades reguladoras acelerar la estampida de dinero institucional hacia Bitcoin"

El CEO de MicroStrategy deslizó que los criptoactivos están en un camino alcista y dio su visto bueno a la participación de los gobiernos

En el marco de una entrevista, el cofundador y director ejecutivo de MicroStrategy, Michael Saylors, dijo que el aumento de las regulaciones para las criptomonedas provocará una estampida de inversiones en Bitcoin. Es decir, a su juicio, lejos de espantar a inversores cripto, sucederá lo contrario.

La entrevista hecha con el programa Salt Talks fue estrenada en Youtube en enero, un día antes de que Joe Biden asumiera la presidencia de Estados Unidos.

En el programa, Saylor deslizó la posibilidad alcista para los criptoactivos y dijo que las nuevas reglas que podría aplicar el gobierno acelerarían la inversión en Bitcoin.

La entrevista

"En la medida en que tengamos entidades reguladas que operen con Bitcoin, creo que solo va a acelerar la estampida de dinero institucional hacia Bitcoin", afirmó

El CEO de MicroStrategy dijo que la mayoría de los inversores ya estaban comprando bitcoins a través de intercambios regulados, que deben cumplir con las estrictas leyes contra el lavado de dinero y Conoce a Tu Cliente (KYC). Es decir, no son ajena a la regulación.

Saylor calificó el aumento de la regulación como una indicación del atractivo principal de Bitcoin, y los gobiernos ahora se ven obligados a mantenerse al día con la demanda de los inversores. Dijo que la presión de los gobiernos resultaría beneficiosa para Bitcoin.

"No creo que sea trascendental. No creo que vaya a ser negativo para la industria. De hecho, creo que es lo contrario, no creo que Bitcoin deba estar desregulado para tener éxito. Creo que Bitcoin solo necesita ser mejor que el oro para tener éxito", agregó.

Asimismo criticó a los comentarios que hizo ese día la candidata a secretaria del Tesoro del presidente Joe Biden, Janet Yellen, quien expresó ese día su preocupación por los usos ilícitos de las criptomonedas.

Por último, en la entrevista Taylor también describió lo que llama "la belleza de Bitcoin".

"La belleza de Bitcoin es que podría comprar literalmente cien millones de dólares en Bitcoin, lo tiene en una billetera de hardware o memorizada en la cabeza y camina con él, en cambio nadie va a recibir cien millones de dólares en oro y llevar eso en su cabeza", concluyó.

Precio Bitcoin hoy

El precio del Bitcoin arrancó hoy con una leve subida en su precio luego de caer durante dos semanas consecutivas. Empezó la jornada a un valor de u$s 33.105,09 tanto para la compra como para la venta. En las últimas 24 horas, la variación de precio de la moneda digital fue del 1,41%.

Actualmente, la capitalización de mercado de Bitcoin es de u$s615.358.568.491y circulan 18.609.881 BTC.

La variación del precio del Bitcoin en el último año. Fuente: coinmarketcap.com

En plataforma de compra y venta de criptomonedas Ripio, alcanza hoy el valor de $5.367.332,38 en pesos para la compra y $5.061.648,51 para la venta, con una variación del 2,37%. Cabe destacar que este nuevo valor se está atado al del dólar paralelo en la Argentina.

La variación del precio del Bitcoin en pesos en el último año. Fuente: Ripio.

El precio de las otras criptomonedas:

Tether: u$s1,00 (0,00%)

XRP: u$s0,27 (0,24%)

Bitcoin Cash: u$s446,63 (1,54%) : u$s446,63 (1,54%)

Chainlink: u$s24,45 (-0,69%)

Binance Coin: u$s42,04 (-0,04%)

Litecoin: u$s141,52 (-0,04%)

Polkadot: u$s18,10 (-0,91%)