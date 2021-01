Vuelve a explotar el Bitcoin: todas las opciones que tenés a mano para hacer rendir tu plata (y sin cepo)

Los argentinos están apostando fuertemente a las monedas digitales para resguardar sus ahorros. Todas las alternativas y cómo operar

El Bitcoin arrancó el año con todo: el récord de 41.000 millones el 8 de enero, más que duplicando los 19.000 que valía un mes antes. Pero luego se pinchó y comenzó a flotar en el orden de los u$s32.000 y hasta bajó por debajo de los u$s30.000.

En las últimas 24 horas, la divisa pegó un salto de 25% y ya está en los 37.000 dólares. Y ya se convirtió en una de las alternativas preferidas de los argentinos para acceder a moneda dura saltando el límite de u$s200 mensuales y para volar lo más bajo que se pueda para no ser detectados por el radar del BCRA.

Por eso, tanto las plataformas de dinero persona a persona (P2P) o las criptomonedas ofrecen un catálogo de opciones para todos los gustos: desde proteger el dinero dejándolo en una cuenta "en la nube" hasta invertir en nuevos instrumentos digitales o ganar con el trading.

Pero no sólo eso: también le dan mayor "tranquilidad" a los usuarios, ya que:

Los gobiernos no pueden acceder

Se trata de operaciones 100% legales

Caja de ahorro cripto

Sin dudas, las monedas digitales son una forma segura y privada de resguardar los ahorros. En pocas palabras, estas divisas utilizan un gran libro contable digital (conocido como la blockchain) que está repartido en todas las máquinas que forman parte de la red. Eso hace que:

La información no puede borrarse: siempre habrá una copia disponible

Los datos se conservan bajo algoritmos que hace que sean imposible de ser hackeados

Utilizan una clave pública (similar al CBU bancario) y otra privada (equivalente al PIN): ninguna refiere al usuario, por lo que son anónimas

Estas claves no pueden recuperarse (como el password de un email): si se pierden, no se podrá acceder a los fondos. Por ello, quienes se inician deberían recurrir a las casas de cambio digitales (conocidas como servicios de exchanges) como SatoshiTango, BuenBit, Bitso o Ripio, entre otras.

Estos exchanges hacen "custodia" de los fondos, por lo que crean y gestionan claves públicas y privadas.

SatoshiTango es una casa de cambio virtual que también brinda su propia billetera. Su CEO, Matías Bari, explica a iProUP que esta app permite al usuario:

Tener una caja de ahorro con clave virtual uniforme (CVU), en la cual depositar pesos

con clave virtual uniforme (CVU), en la cual depositar pesos Recargar por transferencia desde un banco o fintech (Mercado Pago) y redes de cobranzas (Rapipago y Pago Fácil)

desde un banco o fintech (Mercado Pago) y redes de cobranzas (Rapipago y Pago Fácil) Comprar hasta $200.000 por operación, lo máximo autorizado por la Unidad de Información Financiera (UIF)

lo máximo autorizado por la Unidad de Información Financiera (UIF) Convertir esos fondos al instante entre monedas digitales (Bitcoin, DAI u otras) y pesos, para aprovechar las cotizaciones

(Bitcoin, DAI u otras) y pesos, para aprovechar las cotizaciones Enviar los saldos en pesos a cuentas bancarias o de fintechs

Las plataformas locales permiten operar:

Con criptomonedas volátiles, como Bitcoin y Ethereum, que lideran la capitalización de mercado

como y que lideran la capitalización de mercado Con dólares digitales: activos que ofrecen paridad 1-1 con el billete verde, como DAI, USD Coin (USDC) y Tether (USDT)

Dueño de tus ahorros

En el mundo cripto se utiliza comúnmente la frase: "Not your keys, not your coins" ("si no son tus claves, no son tus monedas"). Es decir, si bien los servicios que ofrecen custodia de claves son ideales para quienes se inician, el usuario deberá ir migrando hacia una billetera sin custodia.

Esto significará tener el pleno control de ambas claves, pero también una responsabilidad mayor: anotarlas en un papel (son largas cadenas alfanuméricas, difíciles de recordar) y guardarlo en un lugar seguro.

La mejor manera de "bailar cripto es bailando". Por lo tanto, habrá que usar una billetera de no custodia y comenzar a experimentar. Las más recomendables son aquellas plataformas que ofrecen compatibilidad con los tokens de ethereum, que permitirán gestionar los dólares digitales (DAI, Tether, etc) y obviamente Ether.

Ethereum es la base de las finanzas descentralizadas (DeFi)

Una de las billeteras más interesantes de este estilo es Status, que es 100% privada. Es decir, ni la empresa ni los gobiernos pueden saber quién es el dueño de la cuenta. Y al ser una billetera "sin custodia", sólo el usuario conoce cuáles son sus claves.

"La wallet implementa varias medidas de seguridad como el manejo y almacenamiento de claves en el dispositivo. Esto asegura que vos, y sólo vos, tenés acceso a ellas", afirma a iProUP Jonathan Zerah, Head of Marketing de Status.

Y añade: "Tenemos estándares extremadamente altos de privacidad y seguridad. Cuando creás la cuenta, nunca se te preguntará tu número de teléfono, dirección de email o cuenta bancaria".

Además de ser una billetera ultrasegura, la app posibilita usar apps de finanzas descentralizadas (DeFi), también conocidas como Dapps.

Basadas en contratos inteligentes, ofrecen servicios en los que los propios usuarios prestan o toman prestado divisas virtuales. Por ejemplo:

Créditos: con DAI se obtienen créditos al 5% anual en dólares (un tercio del 15% que ofrecen bancos argentinos para importaciones o bienes de capital)

con DAI se obtienen créditos al 5% anual en dólares (un tercio del 15% que ofrecen bancos argentinos para importaciones o bienes de capital) Plazos fijos: con la misma moneda, es posible depositar fondos y obtener una rentabilidad del 7% (el doble que las entidades tradicionales)

con la misma moneda, es posible depositar fondos y obtener una rentabilidad del 7% (el doble que las entidades tradicionales) Fondos comunes de inversión: se puede apostar por una canasta de activos. Además, propone dos variantes interesantes: Automatizada: un contrato inteligente mueve los fondos hacia las inversiones con mayor rendimiento Social: es factible imitar las carteras de gurúes reconocidos en esta industria y obtener sus mismas tasas de rentabilidad

de inversión: se puede apostar por una canasta de activos. Además, propone dos variantes interesantes: Cuentas remuneradas: Sablier es un protocolo que posibilita ganar dinero cada día y retirarlo cuando se desee

Sablier es un protocolo que posibilita ganar dinero cada día y retirarlo cuando se desee Juegos de azar: PoolTogether es una lotería de ahorro en la que cada usuario pone DAI y el total se invierte en un instrumento, cuya rentabilidad se sortea entre todos. Nunca se pierde la inversión inicial: se retira o se sigue participando

"Hasta ahora, tenemos más de 50 Dapps y la lista está creciendo todo el tiempo. No sólo hay de finanzas descentralizadas, también hay marketplaces, juegos y mucho más", asegura Zerah.

Una cuenta en la nube

Las plataformas P2P no sólo permiten intercambiar saldos entre usuarios, sino también guardarlos en "la nube", sin que puedan ser confiscados por las autoridades.

La más popular en el país es Airtm, que ya cuenta con más de 40.000 usuarios en Argentina.

"Airtm es una billetera digital con una cuenta en AirUSD, que es como una criptomoneda atada al dólar. Está regulada por la FINCEN (Red de Control de Delitos Financieros de EE.UU.), que audita que haya un dólar por cada AirUSD de los usuarios", cuenta a iProUP Gastón Levar, integrante argentino de la plataforma.

De acuerdo con el ejecutivo, la principal ventaja de la plataforma es que "permite depositar pesos, congelar el valor en dólares y retirarlos cuando se desee".

Airtm consiste en un marketplace en el que los usuarios pueden comprar y vender con otras personas de todo el mundo saldos digitales de 500 sistemas, entre ellos:

Bancos: de Argentina o el exterior

de Argentina o el exterior Billeteras digitales y sistemas de pago: Mercado Pago, PayPal, Payoneer, Skrill, etc

y sistemas de pago: Mercado Pago, PayPal, Payoneer, Skrill, etc Tarjetas de regalo: Amazon, eBay, Google Play, Apple, etcétera, que pueden comprarse en Mercado Libre en cuotas y revender por dólares

Amazon, eBay, Google Play, Apple, etcétera, que pueden comprarse en Mercado Libre en cuotas y revender por dólares Plataformas de juegos: Steam, PlayStation Network, entre otros

Steam, PlayStation Network, entre otros Criptomonedas: Bitcoin, Ethereum, DAI, etcétera

Para que este sistema funcione, entran en operación los "cajeros" de Airtm, es decir, usuarios validados por la plataforma que se encargan de hacer los depósitos correspondientes. El sistema funciona de la siguiente manera:

El usuario crea una cuent a en Airtm y accede a una caja de ahorro en AirUSD

a en Airtm y accede a una Esa cuenta puede ser cargada con cualquier medio de pago

Se introduce una cantidad y el medio para que el cajero fondee la cuenta

la cuenta Una vez que se acepta la transacción, se depositan los pesos que indique el "cajero", quien a creditará los AirUSD

a Cuando ambas partes acepten la operación, se liberan los fondos (Airtm usa un escrow o "depósito en garantía" a modo de resguardo)

(Airtm usa un escrow o "depósito en garantía" a modo de resguardo) Los fondos quedan en la cuenta en AirUSD

Ese saldo se puede dejar como ahorro, retirar en efectivo o canjear por créditos en otras plataformas

"Airtm ofrece una tarjeta Visa prepaga internacional que se crea al instante", remarca el ejecutivo. Así, pueden hacerse pagos en sitios del exterior sin preocuparse por el cepo ni los impuestos en el resumen.

Dejar la plata en Suiza

Las plataformas P2P como Airtm o Saldo.com.ar permiten no sólo realizar transferencias entre cuentas de la Argentina, sino también enviar la plata al exterior.

Quienes sean clientes un banco extranjero, la mejor opción es Dukascopy, un banco digital suizo que -como adelantó iProUP en exclusiva- ofrece una caja de ahorro multidivisa (dólar y euro) y una tarjeta de débito gratuitas.

Dukascopy es un banco digital suizo que ofrece cuenta y tarjeta de débito

Además, al tratarse de una entidad con licencia bancaria en el país helvético, todos los depósitos están asegurados por 100.000 francos (u$s110.000). Los requisitos para darse de alta son contar con un pasaporte argentino, llenar un formulario y verificar datos en una videollamada con un operador del banco a través de la app.

En Airtm sólo bastará con convertir saldo en AirUSD en euros para depositarlos en una cuenta de Dukascopy. Un "cajero" humano se encargará de realizar la transferencia.

Una plataforma para cada uso

En resumen, cada usuario tiene a disponibilidad distintas herramientas para cuidar su capital según sus necesidades:

Convertir pesos a dólares digitales : la mejor opción es Airtm, que permite guardar el dinero en una cuenta "en al nube"

: la mejor opción es que permite guardar el dinero en una cuenta "en al nube" Canjear pesos por criptomonedas : los exchange permiten adquirir y guardar monedas digitales. Airtm ofrece una opción similar

: los permiten adquirir y guardar monedas digitales. Airtm ofrece una opción similar Convertir dólares a divisas virtuales : BuenBit es el único exchange que ofrece cuenta virtual en dólares a la cual transferir desde un cuenta bancaria

: es el único exchange que ofrece cuenta virtual en dólares a la cual transferir desde un cuenta bancaria Ahorro en la nube : tanto Airtm como los exchange locales permiten guardar o "holdear" criptomonedas

: tanto como los permiten guardar o "holdear" criptomonedas Ahorro e inversión: una billetera sin custodia, como Status, Argent o MetaMask son ideales para mantener la privacidad de los fondos. También para acceder a opciones de inversión

Así, los argentinos se las ingenian para evitar que sus ahorros valgan cada vez menos. Tienen un poderoso botiquín de herramientas financieras 4.0 al alcance de su celular.