¿Querés comprar Bitcoin?: esto es todo lo que tenés que saber para no equivocarte

Bitcoin es una tecnología que requiere un mínimo de conocimiento. Estos seis consejos te darán un panorama general para no desperdiciar tu inversión

Bitcoin fue creado por Satoshi Nakamoto (persona o grupo; aún se desconoce su identidad) y puesta en funcionamiento en enero de 2009. Esta criptomoneda no es gobernada ni dirigida por nadie. Si bien Satoshi fue el creador, actualmente su operatividad y mantenimiento es manejado por toda la comunidad de usuarios. Esto debido a que funciona a través de una red distribuida y su código es abierto y libre.

La solución que propuso su creador, o la razón para que Bitcoin existiera, era conseguir un método de pago, no centralizado, en la que los usuarios pudiesen enviar y recibir dinero sin que un tercero intercediera y evitando el doble gasto. Aunque Bitcoin va mucho más allá de estos conceptos. Es por ello te recomendamos leer el libro blanco de Bitcoin de Satoshi Nakamoto, donde presenta el por qué y para qué se crea Bitcoin.

1: Educate sobre Bitcoin

Saber qué compras. Este es el primer paso que debes dar. Lo primero es entender que Bitcoin no es solo una criptomoneda que siempre va al alza, como ocurrió en 2017 y recientemente en 2020. Bitcoin es una tecnología que requiere un mínimo de conocimiento para utilizarse.

No te preocupes; no necesitás ser un gurú de las criptomonedas antes de comprar tus primeros BTC. Con conocer lo básico (qué es Bitcoin, dónde guardarlo, cómo enviar y recibir, y sobre todas las cosas, cómo mantener tus bitcoins seguros), estarás listo para utilizarlo. Este último concepto es vital que lo manejes muy bien; recuordá que no hay un custodio que maneje tus criptomonedas, como un banco, siendo vos el único que controla tu dinero. Es la era de ser tu propio banco.

2: Bitcoin no es solo trading

El trading consiste en la compra y venta de activos, en este caso bitcoins, con el objetivo de generar ganancias especulando con su precio. Este concepto suele estar muy ligado a Bitcoin, a tal punto de confundirse con que Bitcoin solo existe para hacer trading, cosa que no es cierta.

En primer lugar, recordemos que Bitcoin es una criptomoneda que se utiliza como dinero digital sin intermediarios y, a su vez, un activo que puede ser intercambiado. Cuando haces trading con bitcoin, realmente estás haciendo un intercambio de activos, aprovechando el diferencial de precio, mas no es el único uso que Bitcoin posee.

En este aspecto de trading y Bitcoin, se suele encontrar un montón de «gurús» o «expertos» en criptomonedas, que te ofrecen promesas de hacerte millonario con Bitcoin. Cosa que hay que tomarse con sumo cuidado, dado que Bitcoin no es una tecnología para volverte millonario.

Por su parte, en cuanto a activo intercambiable para trading, Bitcoin presenta una volatilidad muy alta comparada con otros activos tradicionales cómo divisas o materias primas. Este concepto de volatilidad se refiere a la probabilidad que posee un activo de aumentar o reducir su precio de forma precipitada.

Con respecto a qué es Bitcoin además de trading, recordá que hablamos de dinero digital, es decir puede ser utilizado como método de pago ya sea entre amigos o pagos a comercios. Para esto último, existen portales web como Coinmap.org que te permiten ubicar los locales cercanos que acepten criptomonedas, así como también bitcoinwide.com o BTCPay Server Directory que te brindan un catálogo de webs que aceptan criptoactivos.

3: Elegir una billetera

Las billeteras o monederos de criptomonedas es el lugar donde vas a almacenar tus bitcoins. Estás se encargan de administrar dos partes fundamentales del uso de Bitcoin: las direcciones públicas y las llaves privadas.

Para explicar el funcionamiento de forma sencilla, una billetera genera direcciones públicas que son las que te permiten recibir bitcoins, y asegura las llaves privadas, que son utilizadas para firmar las transacciones de salida o los envíos de bitcoins.

Las billeteras suelen dividirse en cuatro grupos, ordenadas de mayor a menor con respecto a la seguridad que ofrecen:

Carteras frías: ofrecen la mayor seguridad, son aquellas que no se encuentran almacenadas en dispositivos conectados a internet, como por ejemplo los monederos de papel o los dispositivos Ledger y Trezor.

Aplicaciones o software: Son aquellas que instalas en tu dispositivo móvil o computadora, y encripta y guarda las llaves privadas dentro de tu equipo.

Carteras en línea: son carteras que se utilizan desde una página web, siendo obligatorio el uso de internet para conocer el estado de tus criptomonedas. Por lo general ellos manejan las llaves privadas de las criptomonedas que almacenes.

Casas de cambio: plataformas dedicadas al intercambio sea de criptomoneda a dinero fiat o de criptomoneda a criptomoneda. Existen 2 tipos de casas de cambio, centralizadas y descentralizadas. La primera de esta maneja y almacena tus llaves privadas, mientras que la segunda no.

4: ¿Estas comprando realmente Bitcoin?

Bitcoin, como bien te venimos mencionando a lo largo del artículo, es tanto una criptomoneda como una red distribuida, cuyo código fuente es abierto. Esto significa que cualquiera puede copiar el código y crear su propia criptomoneda. A raíz de esta posibilidad, ha nacido un mundo alterno a Bitcoin: el mundo de las altcoins, criptomonedas independientes con su propia cadena de bloques.

En este orden de ideas, dentro de las altcoins existen algunas que usan el nombre de Bitcoin, siendo una bifurcación (fork) de este, pero sin ser Bitcoin, entre las que podes encontrar: Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision, Bitcoin Gold, entre otras, las cuales sus creadores aseguran que son el verdadero Bitcoin, pero que no lo son en lo absoluto. Estas criptomonedas no pueden ser enviadas a monederos nativos de Bitcoin, ya que poseen tanto su propia cadena de bloques como sus monederos. Así que, no todo lo que brilla es Bitcoin.

Antes de comprar averiguá si podés hacerlo en tu país Del resto de altcoins, existe un inmenso catálogo de más de 8.000 criptomonedas registradas en CoinMarketCap. Muchas de estas dicen brindar beneficios que Bitcoin no ofrece, pero que en la práctica se quedan cortos. Claro está, dentro de las altcoins sí hay criptomonedas con utilidad, como por ejemplo Ethereum, que integra los contratos inteligentes fáciles de programar gracias a su propio lenguaje de programación: Solidity.

5: Comisiones y tiempos de espera con Bitcoin

Para que cada transacción se confirme, existe un grupo de mineros que se encarga de verificar y plasmar dentro de la blockchain de Bitcoin la transacción que se está realizando.

Cada transacción que realices se confirma en la red a través de un bloque de datos (de allí su nombre de cadena de bloques o blokchain). Cada bloque ocupa una cantidad de transacciones finita. Ahora, cuando decidís enviar, debes pagar una comisión por minería. Los mineros para crear el siguiente bloque, que ocurre cada 10 min aproximadamente, tomarán las transacciones que paguen mejor comisión.

La comisión por minería puede ser establecida por vos, aunque hay monederos que no lo permiten. Así que, lo recomendable es elegir un monedero que permita configurar cuanto es la comisión exacta que estás dispuesto a pagar.

Debido a todo esto, sobre la cantidad de transacciones por bloque, puede ocurrir un congestionamiento de red. Donde muchos usuarios quieren transferir sus fondos, pero la capacidad de cada bloque no lo permite. Esto hace que más usuarios estén dispuestos a pagar comisiones más altas, para que su transacción se confirme en el siguiente bloque, aumentando así las comisiones y los tiempos de espera.

Cabe aclarar que si pagas una comisión muy baja no significa que tu transacción no se confirmará, sino que el tiempo de espera será mucho mayor, mientras se minan los bloques con comisiones más altas. De igual forma existe la tecnología Replace by Fee (Reemplazo por comisión) que te permite destrabar transacciones que aún no se confirman, explicó el sitio CriptoNoticias.

Para saber las comisiones de red y cuanto es lo mínimo posible a pagar para que se confirme una transacción en el siguiente bloque, existen portales cómo Mempool.Space. En esta web puedes ver de forma gráfica los bloques que están por "minarse" y la cantidad de comisión aproximada de cada uno. Esto te permite reducir los tiempos de espera, pagando una comisión justa.

Con respecto a los tiempos de espera, como ya te comentamos, es de por lo mínimo 10 minutos. No obstante, puede ocurrir que este tiempo se vea reducido inclusive a menos de 1 minuto, pero esto en casos particulares. Así mismo, dentro del ámbito de Bitcoin, existe la llamada red de micro pagos o red Lightning, esta red permite pagos con Bitcoin fuera de la cadena de bloques de forma instantánea con comisiones muy bajas. Aprende más sobre la red Lightning aquí.

6: Dónde comprar Bitcoin en tu país.

En primer lugar, hay que aclarar que Bitcoin es una criptomoneda que no conoce fronteras, cualquier persona con conexión a Internet podría acceder a este criptoactivo. Sin embargo, debido a regulaciones nacionales, puede que esté prohibido su uso en algunos países. Así que, tu tarea será averiguar si puedes utilizar Bitcoin en tu país sin ningún tipo de problema.